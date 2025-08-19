До переговорів сторін США, Росії та України треба залучати європейських представників, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував розширити формат тристоронньої зустрічі Зеленський-Трамп-Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час зустрічі з лідерами ЄС, президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

"Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою… Та я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", - зазначив Макрон.

Він не повідомив, ким саме має бути представлена Європа. Проте нагадав, що питанням гарантій безпеки для України опікується так звана "Коаліція охочих", яку очолює він та британський лідер Кір Стармер.

"Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій – це, безумовно, надійна українська армія. А друга – це наші зобов'язання. Ми наполегливо працювали останні кілька місяців в рамках Коаліції Рішучих за підтримки НАТО над створенням різних засад гарантій безпеки та наших зобов'язань", – заявив Макрон .

Також лідер Франції підтримав німецького колегу Мерца, який раніше заявив про необхідність припинення вогню з боку РФ як передумови мирного процесу.

"Щоб організувати тристоронню зустріч, необхідно запитати про перемир'я, про припинення вбивств… Ми всі підтримуємо цю ідею", – заявив Макрон.

