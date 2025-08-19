УКР
903 9

До переговорів сторін США, Росії та України треба залучати європейських представників, - Макрон

Макрон запропонував провести чотиристоронню зустріч лідерів

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував розширити формат тристоронньої зустрічі Зеленський-Трамп-Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час зустрічі з лідерами ЄС, президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

"Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою… Та я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", - зазначив Макрон.

Він не повідомив, ким саме має бути представлена Європа. Проте нагадав, що питанням гарантій безпеки для України опікується так звана "Коаліція охочих", яку очолює він та британський лідер Кір Стармер.

"Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій – це, безумовно, надійна українська армія. А друга – це наші зобов'язання. Ми наполегливо працювали останні кілька місяців в рамках Коаліції Рішучих за підтримки НАТО над створенням різних засад гарантій безпеки та наших зобов'язань", – заявив Макрон .

Також лідер Франції підтримав німецького колегу Мерца, який раніше заявив про необхідність припинення вогню з боку РФ як передумови мирного процесу.

"Щоб організувати тристоронню зустріч, необхідно запитати про перемир'я, про припинення вбивств… Ми всі підтримуємо цю ідею", – заявив Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ спочатку пропонувала Трампу двосторонню зустріч, а потім тристоронню, - Зеленський

Це до Трампа - він розводящий
показати весь коментар
19.08.2025 08:13 Відповісти
++
показати весь коментар
19.08.2025 08:13 Відповісти
Краще не треба. У ціх свої шкурні інтереси поки не сумісні з миром в Україні.
показати весь коментар
19.08.2025 08:16 Відповісти
З тих трьох, Макрон найадекватніший !
показати весь коментар
19.08.2025 08:19 Відповісти
Європейська Солідарність.
показати весь коментар
19.08.2025 08:20 Відповісти
"Миротворців" не відправимо, бо рф не дозволяє, військових не віправимо, бо це небезпечно і взагалі - ескалація буде... А як за стіл переговорів, щоб "гарантїї"отримати, то першими лізуть.
показати весь коментар
19.08.2025 08:26 Відповісти
Тільуи так.Бо зе з єрмаком ще ті переноворникм
показати весь коментар
19.08.2025 08:48 Відповісти
Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 безпекових угод.
Щось укладає,укладає зе, зробить шуміху на екранах,а на другий рік забуває.
Означає,що не він ,а інші люди,типу уряду нац.єдності на чолі з Порошенком,мають вести теперішню безпекову угоду, бо все одно зе заведе її в тупік з участю ерма.
показати весь коментар
19.08.2025 08:51 Відповісти
Щоб пуйло перестало щось хотіти, треба не говорити, а вводити кожен тиждень санкціі, щоб у нього не лишалось грошей на подальшу агрессію!
Менше слів, більше справ!
показати весь коментар
19.08.2025 09:58 Відповісти
 
 