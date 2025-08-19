К переговорам сторон США, России и Украины нужно привлечь европейских представителей, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил расширить формат трехсторонней встречи Зеленский-Трамп-Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал во время встречи с лидерами ЕС, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Идея трехсторонней встречи очень важна... Но я думаю, что в дальнейшем нам понадобится четырехсторонняя встреча, потому что когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - отметил Макрон.

Он не сообщил, кем именно должна быть представлена Европа. Однако напомнил, что вопросом гарантий безопасности для Украины занимается так называемая "Коалиция желающих", которую возглавляет он и британский лидер Кир Стармер.

"Нам нужны гарантии безопасности. Первая из таких гарантий - это, безусловно, надежная украинская армия. А вторая - это наши обязательства. Мы упорно работали последние несколько месяцев в рамках Коалиции Решительных при поддержке НАТО над созданием различных основ гарантий безопасности и наших обязательств", - заявил Макрон.

Также лидер Франции поддержал германского коллегу Мерца, который ранее заявил о необходимости прекращения огня со стороны РФ как предпосылки мирного процесса.

"Чтобы организовать трехстороннюю встречу, необходимо спросить о перемирии, о прекращении убийств... Мы все поддерживаем эту идею", - заявил Макрон.

