К переговорам сторон США, России и Украины нужно привлечь европейских представителей, - Макрон

Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу лидеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил расширить формат трехсторонней встречи Зеленский-Трамп-Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал во время встречи с лидерами ЕС, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Идея трехсторонней встречи очень важна... Но я думаю, что в дальнейшем нам понадобится четырехсторонняя встреча, потому что когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - отметил Макрон.

Он не сообщил, кем именно должна быть представлена Европа. Однако напомнил, что вопросом гарантий безопасности для Украины занимается так называемая "Коалиция желающих", которую возглавляет он и британский лидер Кир Стармер.

"Нам нужны гарантии безопасности. Первая из таких гарантий - это, безусловно, надежная украинская армия. А вторая - это наши обязательства. Мы упорно работали последние несколько месяцев в рамках Коалиции Решительных при поддержке НАТО над созданием различных основ гарантий безопасности и наших обязательств", - заявил Макрон.

Также лидер Франции поддержал германского коллегу Мерца, который ранее заявил о необходимости прекращения огня со стороны РФ как предпосылки мирного процесса.

"Чтобы организовать трехстороннюю встречу, необходимо спросить о перемирии, о прекращении убийств... Мы все поддерживаем эту идею", - заявил Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ сначала предлагала Трампу двустороннюю встречу, а потом трехстороннюю, - Зеленский

Макрон Эмманюэль (1416) переговоры с Россией (1287)
Це до Трампа - він розводящий
19.08.2025 08:13 Ответить
++
19.08.2025 08:13 Ответить
Краще не треба. У ціх свої шкурні інтереси поки не сумісні з миром в Україні.
19.08.2025 08:16 Ответить
З тих трьох, Макрон найадекватніший !
19.08.2025 08:19 Ответить
Європейська Солідарність.
19.08.2025 08:20 Ответить
"Миротворців" не відправимо, бо рф не дозволяє, військових не віправимо, бо це небезпечно і взагалі - ескалація буде... А як за стіл переговорів, щоб "гарантїї"отримати, то першими лізуть.
19.08.2025 08:26 Ответить
Тільуи так.Бо зе з єрмаком ще ті переноворникм
19.08.2025 08:48 Ответить
Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 безпекових угод.
Щось укладає,укладає зе, зробить шуміху на екранах,а на другий рік забуває.
Означає,що не він ,а інші люди,типу уряду нац.єдності на чолі з Порошенком,мають вести теперішню безпекову угоду, бо все одно зе заведе її в тупік з участю ерма.
19.08.2025 08:51 Ответить
 
 