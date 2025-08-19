РУС
РФ сначала предлагала Трампу двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю, - Зеленский

зеленський

Сначала россияне предлагали президенту США Дональду Трампу двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После нашей встречи всех вместе и координации, как мы будем работать над гарантиями безопасности, президент Соединенных Штатов Америки связался с российской стороной и они проговорили, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу "Украина-Россия", а затем трехстороннюю", - рассказал глава государства.

И добавил, что Украина готова к встрече в любых форматах.

Также читайте: Украина хочет закупить вооружение в США на 90 млрд долларов, - Зеленский

Зеленский Владимир (21616) путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393)
ТА пофігу, це все туфта. Російське суспільства на 100% фашистське, включаючи "мягких" фашистів як Латиніна, Солонін чи Шендерович. Це Рейх, а Рейх мусить воювати інакше він не рейх
Скільки метушні.
Буде двостороння зустріч, а потім тристороння, на якій пукін знову повторить те що говорив в 2022 році.
Різниця лише в розмірі втрачених Україною територій.
Буде двостороння зустріч, а потім тристороння, на якій пукін знову повторить те що говорив в 2022 році.
Різниця лише в розмірі втрачених Україною територій.
Любив він ногами бити, а потім жавлів, а потім ще бив, і знову жалів. Ну а ті, кого били - ходили до нього вибачатися. Про що переговори будуть? Зеленський: Трамп сказав, щоб я вам здав Донбас. Путін: Після 2х годин лекцій про його миротворчу місію з метою захистити росіян всього світу і миролюбність російської армії: І тепер ми готові ввести в Україну війська для гарантії безпеки України. Може краще так - Зеленський: Трамп сказав, щоб я у вас Донбас на Аляску поміняв. Що він для вас що завгодно віддасть. Коротше, плану угоди немає навіть на папері. Хоча б план намалювати, що Путін з Аляскою буде робити.
Трамп почепив українську карту бойових дійв Білому домі перед приїздом нашої делегації. При ближньому розгляданні карти Зеленський помітив , що багато населених пунктів ,які під нашим контролем, виявилися окупованими та позначені рожевим кольором , як і московія. Виявляється - команда трампа робила кальку карти з російських джерел. Трамп настільки повʼязаний з орками, що навіть воєнну карту брав у них.
Навіщо вони взагалі чіпляли ту мапу? Щоби що? Дивіться-потуги українців марні? Цинічні потвори.
Що там зєля міг побачити? Чи він знає, що відбувається? Він такеж падло,як і пу!
Із зустрічі вийшов пшик, але Трампон як завжди сказав, що все пройшло чудово. Ніяких конкретних домовленостей і узгоджених спільних рішень не оприлюднено, але могло бути гірше, якби Тампон висунув ультиматум Зеленському прийняти ультиматум Х-уйла, а після відмови влаштував би скандал і звинуватив би у продовженні війни Україну.
Війна буде продовжуватися, Х-уйло тягне час і просто забалакує тему її припинення, але у підсумку він вже виграв, ніяких санкцій США проти Московщини більше не вводять та ще й Х-уйло тепер не людожер-вбивця і ворог людства, а парнер Трампона, який тисне йому руки і робить компліменти.
У трампона немає іншого вибору окрім як робити імітацію бурної діяльності, а по факту ніхрена не робити. Крутиться як вуж на сковороді. Дамоклів меч у вигляді компромату гебні нависає над ним постійно.
Жоден компромат не можливо використати проти діючого президента США. Проти кандидата в президенти - "так", а от проти президента "ні" навіть в межах США. Якщо будь-який компромат прийде зовні він буде сприйнятий в США як наклеп.
Це теорія. А на практиці-ось вам відео,дорогі реднеки де вашому шановному президенту шльондра сцить в око. А ось де він з дитиною розважається. Насолоджуйтесь.
З появою ШІ в симбіозі з фотошопом можна "зняти" все що заманеться. Тепер будь який відеокомпромат нічого не вартий. Більш того, ШІ допоможе довести ща справжнє відео має ознаки фейку і теж нічого не варте.
Якщо відео достовірне,то воно достовірне. І ніякий ШІ не зарадить. Зрештою справа не в цьому. Знаючи психотип трампона,кацапи впевнені що він зробить все що завгодно, щоб його брудна білизна не вилізла назовні. А їм цього і треба. Рудий вміє верещати про "фейк-ньюс" лише на власні ЗМІ.
Ну яка на фіг "брудна білизна"? Потрахався з повіями? Ви про що? Коли це в Америці чи деінде засуджували чоловіка який звертався за послугами до повій? Навпаки! це лише підкреслювало його маскулінність та мужність. А стосовно "збочень" то у всіх народів є прислівя типу кацапського "каждий дрочит как он хчет - я дрочу как я хочу". Будь які стосунки між клієнтом і секс-працівником є приватною справою і не підлягають розголошенню. Церква з її подвійною мораллю дискредитована. Бог помер, а значить все дозволено якщо ти маєш чим заплатити за свої бажання. Ще дві тисячі років назад древні римляни причитали що "то что било порокамі тєпєрь стало нравамі". Толерантність в епоху постмодерну виродилась в толерастію - роби що що заманеться аби це мене не стосувалось... Єдине що досі реально тримає Трумпа за яйця це 91 призупинені кримінальні справи в судах. І він зараз використовуючи владу знищує докази, прибирає свідків, міняє правоохоронців і відсторонює суддів та прокурорів. Після такого втручання довести щось буде практично неможливо до його смерті... Імпічмент в звязку з деменцією не зробить його відповідальним за будь який злочин в минулому і будь що з того щ він говорить буде сприйматися як маячня розумово неповноцінної особи...
Так аби ж він тільки трахався. І аби ж тільки з повіями.
Пофіг. Всім пофіг. Працює тільки те що підпадає під кримінальний кодекс і є позови жертв.
Коли в діпломатії роблять такі кроки, як зустріч лідерів, вони не робляться даремно, є шанс в данному випадку на мир, який дуже потрібен Україні. Всі ті ,хто обсерає Трампа поміркуйте, що він не повинен нічого робити для України, як це робив Байден, і дай Бог щоб в нього все вийшло. Ми тоді повинні йому жопу цілувати до кінця життя
Байден то настільни "не робив", що трампон досі багато того що Байден надав так і не надіслав.
