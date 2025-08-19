РФ сначала предлагала Трампу двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю, - Зеленский

Сначала россияне предлагали президенту США Дональду Трампу двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После нашей встречи всех вместе и координации, как мы будем работать над гарантиями безопасности, президент Соединенных Штатов Америки связался с российской стороной и они проговорили, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу "Украина-Россия", а затем трехстороннюю", - рассказал глава государства.

И добавил, что Украина готова к встрече в любых форматах.

Также читайте: Украина хочет закупить вооружение в США на 90 млрд долларов, - Зеленский