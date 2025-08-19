РФ сначала предлагала Трампу двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю, - Зеленский
Сначала россияне предлагали президенту США Дональду Трампу двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После нашей встречи всех вместе и координации, как мы будем работать над гарантиями безопасности, президент Соединенных Штатов Америки связался с российской стороной и они проговорили, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу "Украина-Россия", а затем трехстороннюю", - рассказал глава государства.
И добавил, что Украина готова к встрече в любых форматах.
Буде двостороння зустріч, а потім тристороння, на якій пукін знову повторить те що говорив в 2022 році.
Різниця лише в розмірі втрачених Україною територій.
Війна буде продовжуватися, Х-уйло тягне час і просто забалакує тему її припинення, але у підсумку він вже виграв, ніяких санкцій США проти Московщини більше не вводять та ще й Х-уйло тепер не людожер-вбивця і ворог людства, а парнер Трампона, який тисне йому руки і робить компліменти.