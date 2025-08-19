РФ спочатку пропонувала Трампу двосторонню зустріч, а потім тристоронню, - Зеленський

Спочатку росіяни пропонували президенту США Дональду Трампу двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім тристоронню.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки, президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч "Україна-Росія", а потім тристоронню", - розповів глава держави.

Та додав, що Україна готова до зустрічі в будь-яких форматах.

Також читайте: Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський