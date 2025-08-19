РФ спочатку пропонувала Трампу двосторонню зустріч, а потім тристоронню, - Зеленський
Спочатку росіяни пропонували президенту США Дональду Трампу двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім тристоронню.
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки, президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч "Україна-Росія", а потім тристоронню", - розповів глава держави.
Та додав, що Україна готова до зустрічі в будь-яких форматах.
Буде двостороння зустріч, а потім тристороння, на якій пукін знову повторить те що говорив в 2022 році.
Різниця лише в розмірі втрачених Україною територій.
Війна буде продовжуватися, Х-уйло тягне час і просто забалакує тему її припинення, але у підсумку він вже виграв, ніяких санкцій США проти Московщини більше не вводять та ще й Х-уйло тепер не людожер-вбивця і ворог людства, а парнер Трампона, який тисне йому руки і робить компліменти.