РФ спочатку пропонувала Трампу двосторонню зустріч, а потім тристоронню, - Зеленський

зеленський

Спочатку росіяни пропонували президенту США Дональду Трампу двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім тристоронню.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки, президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч "Україна-Росія", а потім тристоронню", - розповів глава держави.

Та додав, що Україна готова до зустрічі в будь-яких форматах.

Також читайте: Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913)
ТА пофігу, це все туфта. Російське суспільства на 100% фашистське, включаючи "мягких" фашистів як Латиніна, Солонін чи Шендерович. Це Рейх, а Рейх мусить воювати інакше він не рейх
19.08.2025 02:56 Відповісти
Скільки метушні.
Буде двостороння зустріч, а потім тристороння, на якій пукін знову повторить те що говорив в 2022 році.
Різниця лише в розмірі втрачених Україною територій.
19.08.2025 03:18 Відповісти
Любив він ногами бити, а потім жавлів, а потім ще бив, і знову жалів. Ну а ті, кого били - ходили до нього вибачатися. Про що переговори будуть? Зеленський: Трамп сказав, щоб я вам здав Донбас. Путін: Після 2х годин лекцій про його миротворчу місію з метою захистити росіян всього світу і миролюбність російської армії: І тепер ми готові ввести в Україну війська для гарантії безпеки України. Може краще так - Зеленський: Трамп сказав, щоб я у вас Донбас на Аляску поміняв. Що він для вас що завгодно віддасть. Коротше, плану угоди немає навіть на папері. Хоча б план намалювати, що Путін з Аляскою буде робити.
19.08.2025 03:18 Відповісти
Трамп почепив українську карту бойових дійв Білому домі перед приїздом нашої делегації. При ближньому розгляданні карти Зеленський помітив , що багато населених пунктів ,які під нашим контролем, виявилися окупованими та позначені рожевим кольором , як і московія. Виявляється - команда трампа робила кальку карти з російських джерел. Трамп настільки повʼязаний з орками, що навіть воєнну карту брав у них.
19.08.2025 03:44 Відповісти
19.08.2025 04:12 Відповісти
Із зустрічі вийшов пшик, але Трампон як завжди сказав, що все пройшло чудово. Ніяких конкретних домовленостей і узгоджених спільних рішень не оприлюднено, але могло бути гірше, якби Тампон висунув ультиматум Зеленському прийняти ультиматум Х-уйла, а після відмови влаштував би скандал і звинуватив би у продовженні війни Україну.
Війна буде продовжуватися, Х-уйло тягне час і просто забалакує тему її припинення, але у підсумку він вже виграв, ніяких санкцій США проти Московщини більше не вводять та ще й Х-уйло тепер не людожер-вбивця і ворог людства, а парнер Трампона, який тисне йому руки і робить компліменти.
19.08.2025 04:16 Відповісти
 
 