Зеленський може зустрітися із Путіним в Угорщині, - Reuters

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Раніше Трамп заявив, що розпочав підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

"Хоча Кремль публічно не оголосив про свою угоду, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині", - пише видання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

