2 797 34

Зеленський може зустрітися із Путіним в Угорщині, - Reuters

Де зустрінуться Зеленський та Путін Названо можливу країну

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Раніше Трамп заявив, що розпочав підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

"Хоча Кремль публічно не оголосив про свою угоду, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині", - пише видання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

Угорщина (2413) Зеленський Володимир (25185) путін володимир (24621)
Топ коментарі
+16
Мир в Украине наступит не тогда, когда Зеленский встретится с Путиным, а когда Путин встретится с Каддафи.
показати весь коментар
19.08.2025 10:31 Відповісти
+14
Може вже досить цю маячню писати ,навіть як би була така зустріч клоуна і терориста що це змінить ? ось Трамп не хоче вводити санкції і граєтся в якісь переговори ,а рашиський чорт насміхаєтся і продовжує знищувати Україну він розуміє лише силу.
показати весь коментар
19.08.2025 10:28 Відповісти
+13
краще .щоб куйло зустрівся з "кабздоном"
показати весь коментар
19.08.2025 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В як той путін долетить до Угорщини? Хто надасть йому дозвіл на прольот?
показати весь коментар
19.08.2025 10:23 Відповісти
Поляки дадуть. Шанс, якого може більше не бути.
показати весь коментар
19.08.2025 10:39 Відповісти
для кого? для поляків? ти мариш?
показати весь коментар
19.08.2025 10:42 Відповісти
Ну так, для поляків - екстрена посадка в пам'ять про Качинського.
показати весь коментар
19.08.2025 10:47 Відповісти
Це буде унікальний шанс для поляків віддячити ***** за збитий літак з верхівкою Польщі під Смоленськом.
показати весь коментар
19.08.2025 10:44 Відповісти
На жаль, роляки "панялі і прастілі'.
Прийняли офіційну версію про "бєрьозу внезапно вибежавшую (вирасшую) на ВПП"
показати весь коментар
19.08.2025 11:06 Відповісти
тонелем. Вже копають з двох боків, і десь під Кіровоградщиною тонелі зустрінуться. А якщо не зустрінуться - то тоді будуть два тонеля. Інфа 100% від самого хундера і шалялі. Ну, всі ж їх знають.
показати весь коментар
19.08.2025 10:51 Відповісти
Турки, болгари і потім сєрби.
показати весь коментар
19.08.2025 10:58 Відповісти
Буде Будапештський меморандум?)
показати весь коментар
19.08.2025 10:23 Відповісти
Будапештський меморандум 2.0 на користь росії.
показати весь коментар
19.08.2025 11:07 Відповісти
Яким боком хло туди попаде? Хіба рейсовим літаком єврокомпанії. І його повинні заарештувати.
показати весь коментар
19.08.2025 10:23 Відповісти
Збити ненавмисно над Польщею, або Словаччиною...
показати весь коментар
19.08.2025 10:33 Відповісти
Навіщо ж збивати? Відправити на посадку ... зрозуміло як.
показати весь коментар
19.08.2025 10:41 Відповісти
19.08.2025 10:25 Відповісти
А може ще в північній кореї? Чому для ***** завжди роблять зустрічі на території Сосії або його союзників? Щоб ***** було легше давити на жертву?
показати весь коментар
19.08.2025 10:26 Відповісти
це все гадання на кавовій гущі
показати весь коментар
19.08.2025 10:27 Відповісти
Орбан його здасть у Гаагу
показати весь коментар
19.08.2025 10:30 Відповісти
Краще, одразу на Ростові...
показати весь коментар
19.08.2025 10:33 Відповісти
Угорці Орбана випруть із країни за таку зустріч
показати весь коментар
19.08.2025 10:35 Відповісти
Хтось радіє такій зустрічі? Що може вирішити Зеленський для України, коли починаючи з 2019 року все робив на користь ворога: розмінував Чонгар, заміновані містки, відвів наші війська із бетонних укриттів в чисте поле без підготовлених укриттів, знищив ракетні програми, скоротив ЗСУ на 40 тисяч, всі бюджетні гроші зарив в асфальт і брехав, що нападу не буде, щоб ми готувалися до шашликів. Вже після вторгнення і успішного відбиття атак вогрога простими громадянами і ЗСУ під керівництвом Залужного, звільняє Залужного і 16 генералів Генштабу, дискредитує волю козаків до оборони своєї землі, своєї Батьківщини, робить багатьох ухилянтами, а антимайданівців героями, "які різали в Київі чеченців", помістив в підручники історії "героїв" арахамій, єрмаків, себе.., то хтось думає, що Зе змінився і рогом буде рити землю на користь України?
показати весь коментар
19.08.2025 10:36 Відповісти
От цікаво, де оцей "рейтерс" знаходить це лайно? Чи це довбані аналітики у тому "рейтерсі" свої припущення озвучують?
показати весь коментар
19.08.2025 10:38 Відповісти
хедхантери для Рейтерс по всьому світу підшукують талановитих хундерів і шаляль, і чим більш клікабєльну маячню вони пишуть, тим більші гонорари отримують.
показати весь коментар
19.08.2025 10:56 Відповісти
В очі заглядати буде? Зійдуться десь посередині?
показати весь коментар
19.08.2025 10:41 Відповісти
А може,як у старі добрі часи.в Омані?
показати весь коментар
19.08.2025 10:43 Відповісти
Чому усі зустрічі з нами відбуваються на ворожих для нас територіях?
Мінск, Стамбул, Будапешт - це друзі ***** та маріонетки у його брудних рученятах. Невже нема нейтральних країн , які не будуть робити с себе миротворців та отримувати за це криваві гроші з кремля.
показати весь коментар
19.08.2025 10:49 Відповісти
Венгерский миротворец

показати весь коментар
19.08.2025 10:50 Відповісти
А як ***** залетить в мадярщину, якщо довкола ворожа територія? З якого боку?
показати весь коментар
19.08.2025 10:57 Відповісти
По трубі нафтопроводу "дружба". Там якраз насосна перестала працювати.
показати весь коментар
19.08.2025 12:25 Відповісти
а може для разнообразія у Братиславі? Будапешт це зовсім дежа вю.
показати весь коментар
19.08.2025 11:45 Відповісти
Это шанс для Европы замочить его.
показати весь коментар
19.08.2025 11:50 Відповісти
Яким чином Пуйло добереться до Мадярщини?
показати весь коментар
19.08.2025 12:30 Відповісти
 
 