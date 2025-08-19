Зеленський може зустрітися із Путіним в Угорщині, - Reuters
Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Раніше Трамп заявив, що розпочав підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.
"Хоча Кремль публічно не оголосив про свою угоду, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині", - пише видання.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.
Прийняли офіційну версію про "бєрьозу внезапно вибежавшую (вирасшую) на ВПП"
Мінск, Стамбул, Будапешт - це друзі ***** та маріонетки у його брудних рученятах. Невже нема нейтральних країн , які не будуть робити с себе миротворців та отримувати за це криваві гроші з кремля.