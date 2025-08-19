Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, передану українським військовим Картавцевим
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі подарував лідеру США ключку для гри в гольф, яку йому передав український воїн.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Ключку передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.
"Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром", - йдеться в повідомленні.
Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку.
Також президент США подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.
