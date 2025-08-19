УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10759 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до США Зустріч Трампа та Зеленського
3 251 15

Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, передану українським військовим Картавцевим

Зеленський і Трамп обмінялися подарунками у Білому домі

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі подарував лідеру США ключку для гри в гольф, яку йому передав український воїн.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Ключку передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.

"Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром", - йдеться в повідомленні.

Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку.

Також президент США подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Також читайте: Питання щодо розміщення іноземного контингенту в Україні поки відкрите, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) США (24085) Трамп Дональд (6949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Переї@ав би краще рудого тією ключкою.
показати весь коментар
19.08.2025 09:21 Відповісти
+3
Мабуть Трамп подумав, "як би Зеленський знав, який компромат тримає на мене путин, то зрозумів, що це не просто, вгамувати цю істоту...
показати весь коментар
19.08.2025 09:24 Відповісти
+2
Давайте по суті, куди нємножко отодвінулі граніцу?
показати весь коментар
19.08.2025 09:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч так - за портрет в повний зріст нехай вибачає
показати весь коментар
19.08.2025 09:19 Відповісти
тонко.
показати весь коментар
19.08.2025 09:20 Відповісти
Переї@ав би краще рудого тією ключкою.
показати весь коментар
19.08.2025 09:21 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 09:37 Відповісти
Мабуть Трамп подумав, "як би Зеленський знав, який компромат тримає на мене путин, то зрозумів, що це не просто, вгамувати цю істоту...
показати весь коментар
19.08.2025 09:24 Відповісти
треба було головою думати а не пісюном
показати весь коментар
19.08.2025 09:29 Відповісти
Та не компромат , а вексель на 350 миллиардов
показати весь коментар
19.08.2025 09:47 Відповісти
і це теж...
показати весь коментар
19.08.2025 10:17 Відповісти
а тепер владімссанич зможе заходити переночувати, коли буде приїздити до США з візитом? Ну, шоб на готель не витрачатись.
показати весь коментар
19.08.2025 09:25 Відповісти
Давайте по суті, куди нємножко отодвінулі граніцу?
показати весь коментар
19.08.2025 09:25 Відповісти
На цей раз все було зроблено правильно і подарував і подякував... З тампоном інакше неможливо вести бесіду. Головне щоб ці дії дійсно вразили старого телепня і дорого для захисту України
показати весь коментар
19.08.2025 09:27 Відповісти
Знову ваЗЕлін все переплутав!!! Картавцев просив ту ключку встромити у дупу трампону...
показати весь коментар
19.08.2025 09:29 Відповісти
Ключка для гольфу надіюсь з ноги дохлого кацапа зроблена?
показати весь коментар
19.08.2025 09:29 Відповісти
Був-би розумнішим - заряд вибухівки туди запхнув... У істоії є факт, коли одного з халіфів убили, просочивши повільнодіючою контактною отрутою рукоять битки якоїсь гри, в яку любив грать правитель...
показати весь коментар
19.08.2025 09:34 Відповісти
На личной встрече с путиным у шашлычника должно быть с собой парочка острых шомпуров,и рука не должна дрогнуть сделать свою работу.
показати весь коментар
19.08.2025 10:14 Відповісти
 
 