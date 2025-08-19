РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в США Встреча Трампа и Зеленского
5 254 18

Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, переданную украинским военным Картавцевым

Зеленский и Трамп обменялись подарками в Белом доме

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме подарил лидеру США клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский воин.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Клюшку передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.

"Зеленский рассказал, что воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов. Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие - физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к Президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром", - говорится в сообщении.

Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку.

Также президент США подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Также читайте: Вопрос о размещении иностранного контингента в Украине пока открыт, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) США (27739) Трамп Дональд (6430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Переї@ав би краще рудого тією ключкою.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:21 Ответить
+8
Мабуть Трамп подумав, "як би Зеленський знав, який компромат тримає на мене путин, то зрозумів, що це не просто, вгамувати цю істоту...
показать весь комментарий
19.08.2025 09:24 Ответить
+6
Давайте по суті, куди нємножко отодвінулі граніцу?
показать весь комментарий
19.08.2025 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч так - за портрет в повний зріст нехай вибачає
показать весь комментарий
19.08.2025 09:19 Ответить
тонко.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:20 Ответить
Переї@ав би краще рудого тією ключкою.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:21 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 09:37 Ответить
Мабуть Трамп подумав, "як би Зеленський знав, який компромат тримає на мене путин, то зрозумів, що це не просто, вгамувати цю істоту...
показать весь комментарий
19.08.2025 09:24 Ответить
треба було головою думати а не пісюном
показать весь комментарий
19.08.2025 09:29 Ответить
Та не компромат , а вексель на 350 миллиардов
показать весь комментарий
19.08.2025 09:47 Ответить
і це теж...
показать весь комментарий
19.08.2025 10:17 Ответить
а тепер владімссанич зможе заходити переночувати, коли буде приїздити до США з візитом? Ну, шоб на готель не витрачатись.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:25 Ответить
Давайте по суті, куди нємножко отодвінулі граніцу?
показать весь комментарий
19.08.2025 09:25 Ответить
На цей раз все було зроблено правильно і подарував і подякував... З тампоном інакше неможливо вести бесіду. Головне щоб ці дії дійсно вразили старого телепня і дорого для захисту України
показать весь комментарий
19.08.2025 09:27 Ответить
Куди воно його вразе? У дупу? Там труха у голові
показать весь комментарий
19.08.2025 10:39 Ответить
Знову ваЗЕлін все переплутав!!! Картавцев просив ту ключку встромити у дупу трампону...
показать весь комментарий
19.08.2025 09:29 Ответить
Ключка для гольфу надіюсь з ноги дохлого кацапа зроблена?
показать весь комментарий
19.08.2025 09:29 Ответить
Був-би розумнішим - заряд вибухівки туди запхнув... У істоії є факт, коли одного з халіфів убили, просочивши повільнодіючою контактною отрутою рукоять битки якоїсь гри, в яку любив грать правитель...
показать весь комментарий
19.08.2025 09:34 Ответить
На личной встрече с путиным у шашлычника должно быть с собой парочка острых шомпуров,и рука не должна дрогнуть сделать свою работу.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:14 Ответить
Розуму б обоє краще купили.
показать весь комментарий
19.08.2025 10:38 Ответить
Краще б він йому подавував 2метровий страпон виготовлений зі смереки карпатськими лісорубами
показать весь комментарий
19.08.2025 11:00 Ответить
 
 