Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, переданную украинским военным Картавцевым
Президент Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме подарил лидеру США клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский воин.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Клюшку передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.
"Зеленский рассказал, что воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов. Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие - физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к Президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром", - говорится в сообщении.
Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку.
Также президент США подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.
