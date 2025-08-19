Вопрос о размещении иностранного контингента в Украине пока открыт, - Зеленский
Вопрос возможного размещения иностранных военных в Украине остается нерешенным. Ответственность за это возложена на "Коалицию желающих", в состав которой входят 30 государств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне.
"Мы говорим о "коалиции решительных", мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба, различные форматы", - сказал Зеленский.
Он также пояснил, что не все страны смогут направить военный контингент из-за юридических ограничений.
"Некоторые из стран-участников "коалиции решительных" не имеют конституционного права для размещения войск. Но в то же время такие страны имеют возможность финансировать украинское производство", - подчеркнул президент.
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
