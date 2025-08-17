РУС
2 378 51

"Коалиция желающих" готова развернуть силы в Украине после прекращения боевых действий, - заявление

стармер, макрон, зеленский

"Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня президент Макрон и премьер-министр Стармер совместно провели виртуальную встречу группы лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Зеленского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры собрались в воскресенье, 17 августа, чтобы обсудить поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление Зеленского достичь справедливого и прочного мира в то время, как он готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Трампом в Вашингтоне.

Также "лидеры государств высоко оценили обязательства Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в чем "Коалиция желающих" будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы в Украине".

Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы поддержки, как только прекратятся боевые действия, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить вооруженные силы Украины.

Также Макрон и Стармер проинформировали лидеров, что в понедельник, 18 августа, тоже отправятся в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом и Зеленским.

Макрон Эмманюэль (1414) Стармер Кир (249) Коалиция желающих (27)
+8
17.08.2025 22:23 Ответить
+7
17.08.2025 22:21 Ответить
+4
17.08.2025 22:18 Ответить
Коаліція не дуже охочих, де? Біля Львова контингент?
17.08.2025 22:17 Ответить
17.08.2025 22:18 Ответить
Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме Земленського наодинці, - Bild
17.08.2025 22:20 Ответить
Та після закінчення бойових дій навіть коаліція сцикунів може розгорнути свої незламні бойові порядки 😂
17.08.2025 22:19 Ответить
згорнуться після першого шахеда !
17.08.2025 22:22 Ответить
Та вони розгонуться щоб гарантувати путєну що Україна не буде відвойовувати окуповане ним.
17.08.2025 22:45 Ответить
Охочі кожен день себе бодрять
17.08.2025 22:20 Ответить
Не сци - синок! - ми тобі дамо парабеллум
17.08.2025 22:30 Ответить
І швидко згорнути у разі їх відновлення.
17.08.2025 22:21 Ответить
17.08.2025 22:21 Ответить
Трамп поводить себе, точнісенько як зеленський. Що вам не подобається? Трамп постелив червоний килим перед росіянами і зеленський стелив асфальт перед нападом росіян на напрямках атаки. Трамп змушує армію плазувати і бути посміховиськом, і зеленський на параді 2020 змусив.

17.08.2025 22:24 Ответить
Кацапе, брись на фік
Міністр Безкультур'я #611524

Реєстрація: 16.08.2025
17.08.2025 22:29 Ответить
ЗЕшаболда Sophia-Maria Duglass #550966 зеленський би і на колені встав перед путіним, він таке любить)
17.08.2025 22:30 Ответить
Кацапе, ти ще не доріс до коментів. Йди , спать - дитячий час вже закінчився
17.08.2025 22:34 Ответить
ЗЕпіг-дог пісюш Sophia-Maria Duglass #550966 вже б на ходулях прийшов, щоб вище здаватися. Так?

17.08.2025 22:37 Ответить
Наша відповідь пиняходам - ПАТУЖНІ НАДУВНІ ЗЄЛЯХОДИ?!
У цього ЗЕдибіла підбори більші ніж у фон дер Ляєн.
17.08.2025 22:39 Ответить
ЗЕшаболжда Sophia-Maria Duglass #550966 ви члін, забули нашльопку волосяну на проплєшину наліпити?
Або хоча б фарбою задули. Що це за лідур плєшивий?
17.08.2025 22:40 Ответить
Ти спочатку в Україну приїдь,чуче ло,а потім ******* свого розкривай.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:45 Ответить
А це не твоя ЩЕНЯЧЬЯ СПРАВА звідки я пишу. Ось ти Якоби пишеш з України, а сам типовий кацап по стилю спілкування
пішов на хутір .
17.08.2025 22:50 Ответить
Але тільки після закінчення бойових дій (на яке росія не погодиться без поступок), тільки в тилових регіонах, тільки в обмеженій кількості і тільки з умовою неучасті у бойових діях.

Коротше кажучи, це дуже допоможе.
17.08.2025 22:22 Ответить
17.08.2025 22:23 Ответить
Доречі, зайшов на американські ресурси і спитав чого це американські військові сточли на колінах перед дітовбивцею і педофілом. Так мене швиденько забанили. От така в сша дермократія, або вже все контролюють рашисти
17.08.2025 23:53 Ответить
і здриснути при першій загрозі, на ходу виражаючи стурбованості направо і наліво?
17.08.2025 22:23 Ответить
Ну що..бачимо чи ні, як ЄС чекає коли Київ капітулює і подарує хкуйлу Донбас і половину двух областей?? Ніхто не сказав проти ідіота Дональда ні слова.. А на рахунок військ охочих і не дуже..то ви тут вже і на куй не потрібні
17.08.2025 22:24 Ответить
Я відразу після виборів Трампа писав, що Американці вибрали собі СВОГО Зеленського))!! І не помилився)).
Біда тільки в тому коли чихне Трамп, то починає кашляти майже ВЕСЬ світ, а коли ЗЕмародер то соплить тільки Україна!!
17.08.2025 22:28 Ответить
Це до першого пострілу.
17.08.2025 22:30 Ответить
Каоліція ахочіх, але немогущіх, знову щось ляпнула.
17.08.2025 22:36 Ответить
kacapi i tramp budet protiv etogo
17.08.2025 22:37 Ответить
Тоді коаліція має надати максимум ракет для України,а також закрити небо над Україною,тоді настане мир і вони зайдуть.
17.08.2025 22:38 Ответить
Сьогодні охочий - завтра неохочий - це ж таке собі.
17.08.2025 22:41 Ответить
То готові, то не готові. Коаліція охочих висратись ртами.
17.08.2025 22:41 Ответить
Українські ракети «Фламінго» дальністю понад 3000 км вже у серійному виробництві, - АР.
17.08.2025 22:41 Ответить
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.

Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.

Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.

Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…

ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.

Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.

Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.

Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.

Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.

Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.

На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
17.08.2025 22:44 Ответить
Sophia-Maria Duglass #550966 "Це Порошенко здав Донбас ще у 2014"- Зеленський прокоментував свій наказ відійти з донецької області
17.08.2025 22:48 Ответить
у них в документах немає національності
їм взагалі по барабану хто ти, як себе визначаєш тим і будеш.
як скрізь майже в світі.
17.08.2025 22:50 Ответить
Вас що сьогодні на 3Д принтери печатають ?
Ось як раша запустила агітаторів перед зустріччю з Трампом
17.08.2025 22:52 Ответить
ЗЕшаболда Sophia-Maria Duglass #550966 покиздував вже твійсамозванець за наш кошт здавати Україну
17.08.2025 22:55 Ответить
ви взагалі де могли бачити національність ?

невже в Україні вона ще залишилася ?
17.08.2025 22:55 Ответить
100%
Міністр Безкультур'я #611524
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 16.08.2025

савпадєніє??-нє думаю.....
кацап 100% розбушувався..."працює" за-трьох...хто платить?!
прігожин вже у кабзДона...
салавйов і сам може...
дивно...звідки ж "ноги ростуть??"
17.08.2025 23:37 Ответить
А ви звернули увагу під яким текстом такий» движ» ? Під текстом, як раша розправиться з українською нацією у разі своєї перемоги.
І ТУТ КАЦАПНЮ ПРАВДА БОМБАНУЛА Щоб вони усі здохли, ці кацапи
18.08.2025 00:09 Ответить
Далі Буковеля охочі та рішучі не зайдуть не хватить рішучості та охоти до дій.
17.08.2025 22:58 Ответить
17.08.2025 23:05 Ответить
У Львові Луцьку чи Чопі ?
17.08.2025 23:11 Ответить
В "Коалиции охочих" охочих не нашлось!
17.08.2025 23:20 Ответить
Долго еще людей будут смешить "коалиция охочих"? И что за название лоховское какое то "коалиция охочих".Уже б переименовали б коалицию на название ПОСОЛИДНЕЙ
17.08.2025 23:23 Ответить
Ось, якби ще всі пожежники приїжджали на пожежі тільки після того як ВСЕ СГОРЛО....
Як все було би "чудово"...
17.08.2025 23:36 Ответить
Коаліція охочих. До чого?????? Ви просто сцикуни. Читайте притчу про "апельсинову рощу" і про осілий народ який опинитися в дупі. Він зник бо так добре жилося що невірив що може бути гірше і їх просто знищили!!! Так що вмикайте мозок що вам потрібно для виживання
17.08.2025 23:37 Ответить
****, вы разбиритесь - "коаліції рішучих" или "Коаліції охочих"

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/statement-of-the-co-chairs-of-the-coalition-of-the-willing-17-august-2025 заяваспівголів "коаліції рішучих" президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера за підсумками зустрічі за участі президента Володимира Зеленського в неділю.

"Сьогодні президент Макрон та прем'єр-міністр Стармер спільно провели віртуальну зустріч групи лідерів "Коаліції охочих" за участю президента Зеленського", - сказано у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3569127
17.08.2025 23:42 Ответить
А коли почнуться бойові дії, швиденько згорнуть їх?
17.08.2025 23:44 Ответить
цих коаліцій вже.. зробили би хоч одну, але щоб вона діяла.
17.08.2025 23:49 Ответить
А коли стріляти знову почнуть то всі ці лялькові війська швиденько згорнуть свої манатки і чкурнуть додому, бо вони домовлялись контролювати перемир'я а не воювати, так?
17.08.2025 23:50 Ответить
 
 