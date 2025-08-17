"Коалиция желающих" готова развернуть силы в Украине после прекращения боевых действий, - заявление

"Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Сегодня президент Макрон и премьер-министр Стармер совместно провели виртуальную встречу группы лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Зеленского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры собрались в воскресенье, 17 августа, чтобы обсудить поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление Зеленского достичь справедливого и прочного мира в то время, как он готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Трампом в Вашингтоне.

Также "лидеры государств высоко оценили обязательства Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в чем "Коалиция желающих" будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы в Украине".

Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы поддержки, как только прекратятся боевые действия, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить вооруженные силы Украины.

Также Макрон и Стармер проинформировали лидеров, что в понедельник, 18 августа, тоже отправятся в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом и Зеленским.

