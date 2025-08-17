"Коалиция желающих" готова развернуть силы в Украине после прекращения боевых действий, - заявление
"Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня президент Макрон и премьер-министр Стармер совместно провели виртуальную встречу группы лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Зеленского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры собрались в воскресенье, 17 августа, чтобы обсудить поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление Зеленского достичь справедливого и прочного мира в то время, как он готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Трампом в Вашингтоне.
Также "лидеры государств высоко оценили обязательства Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в чем "Коалиция желающих" будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы в Украине".
Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы поддержки, как только прекратятся боевые действия, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить вооруженные силы Украины.
Также Макрон и Стармер проинформировали лидеров, что в понедельник, 18 августа, тоже отправятся в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом и Зеленским.
Міністр Безкультур'я #611524
Реєстрація: 16.08.2025
У цього ЗЕдибіла підбори більші ніж у фон дер Ляєн.
Або хоча б фарбою задули. Що це за лідур плєшивий?
пішов на хутір .
Коротше кажучи, це дуже допоможе.
Біда тільки в тому коли чихне Трамп, то починає кашляти майже ВЕСЬ світ, а коли ЗЕмародер то соплить тільки Україна!!
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.
Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.
Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.
Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…
ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.
Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.
Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.
Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.
Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.
Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.
На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
їм взагалі по барабану хто ти, як себе визначаєш тим і будеш.
як скрізь майже в світі.
Ось як раша запустила агітаторів перед зустріччю з Трампом
невже в Україні вона ще залишилася ?
Міністр Безкультур'я #611524
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 16.08.2025
савпадєніє??-нє думаю.....
кацап 100% розбушувався..."працює" за-трьох...хто платить?!
прігожин вже у кабзДона...
салавйов і сам може...
дивно...звідки ж "ноги ростуть??"
І ТУТ КАЦАПНЮ ПРАВДА БОМБАНУЛА Щоб вони усі здохли, ці кацапи
Джерело: https://www.gov.uk/government/news/statement-of-the-co-chairs-of-the-coalition-of-the-willing-17-august-2025
