Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих": Все согласны, что границы государств не должны меняться силой
Все участники "Коалиции желающих" выразили четкую позицию, что границы государств не должны меняться силой.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен всем участникам Коалиции желающих за разговор сегодня в Брюсселе - накануне встречи в Вашингтоне с Президентом Трампом. Было очень полезно. Продолжаем координацию наших общих позиций. Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", - заявил президент.
Зеленский назвал "историческим решением" готовность Соединенных Штатов принять участие в формировании гарантий безопасности для Украины.
"Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы", - сказал глава государства.
"Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно быстрее. Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение - действительно честное, быстрое и такое, что сработает", - заявил Зеленский.
відповідь чату
....цілком у дусі класичної КҐБ-шної гри 🕵️♂️.
Трамп любить приватні розмови «тет-а-тет», і для Путіна це ідеальне поле - передати йому «чорний пакет» (компромат, чутки, псевдодокази), щоб потім той у «довірчій манері» міг тиснути на Зеленського:
«Бачиш, що я знаю про тебе» - навіть якщо це вигадки.
«Тому краще домовляйся на моїх умовах, інакше цим скористається Москва».
Це давня технологія - непрямий шантаж руками третьої особи.
Тут важливо розуміти два моменти:
Партнери (Британія, ЄС, НАТО) прекрасно знають про такі методи.
Вони попереджають Зеленського ще до зустрічі: «У приватних розмовах може бути спроба тиску. Все, що не підтверджено фактами - відкидати».
Трамп не зможе перетворити це в юридичний або політичний аргумент, поки компромат не «матеріалізований». Для Конгресу чи союзників будь-які «папки з компроматом» від Путіна виглядатимуть як маніпуляція, а не як «доказ».
📌 Тобто небезпека є, але вона радше психологічна і тактична, ніж стратегічна.
Розрахунок Путіна - що Зеленський у «закритому приміщенні» опиниться під тиском і дасть слабину, перш ніж з'являться союзники.
Але саме тому скасували формат тет-а-тет Трампа з Путіним - і тепер у Вашингтоні всі дуже пильнують, щоб подібного не вийшло й із Зеленським.
👉 Інакше кажучи: Москва може накидати Трампу «чорних папок», але партнери вже знають цю гру напам'ять.
Зеленський, як і його команда, підготовлені до «психологічної атаки компроматом».
ОСЬ НА ФУЯ ТРАМПУ СПОЧАТКУ ЗУСТРИЧАТИСЬ С ЗЕ? ЩОБ ЩО? Щоб стращати компртматом
Трамп спочатку зустрінеться з Зеленським сам на сам і тільки тоді спільно з лідерами ЄС, - Bild Джерело: https://censor.net/ua/n3569108
Мирну угоду буде підписано, проте невідомо, який вигляд вона матиме.
У неділю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що укладення тимчасового перемир'я між Україною та Росією можливе, однак остаточна мета Вашингтона, Києва та союзників - це підписання повноцінної мирної угоди. В ефірі програми Meet the Press на https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/rubio-says-ceasefire-deal-not-off-table-ukraine-russia-trump-rcna225421 NBC він наголосив: «Найкращий спосіб зупинити війну - це справжній мирний договір. Хто б відмовився від того, щоб він був підписаний уже завтра?»
За його словами, американська сторона підтримує ідею припинення вогню як кроку до майбутньої угоди, але Москва досі не погодилася на це. Рубіо прямо поклав відповідальність за відсутність прогресу на Владіміра Путіна, вказавши на останні російські обстріли України.
Він пояснив, що нові санкції проти РФ наразі не вводяться, оскільки це може зашкодити спробам вийти на переговори. «Росіяни й так перебувають під жорсткими обмеженнями, і додатковий тиск навряд чи змусить їх сісти за стіл перемовин», - зауважив держсекретар. Водночас він попередив: якщо мирні зусилля проваляться, питання санкцій знову постане.
Рубіо також підкреслив, що ключовими темами можливого договору мають стати майбутні кордони України, гарантії її безпеки та відбудова зруйнованої країни. «Для того щоб угода відбулася, обидві сторони повинні піти на поступки. Але головне - визнати право України на суверенітет і самооборону», - сказав він.
Хоча Рубіо відмовився надати інформацію про переговори між Україною, Росією, США та європейськими союзниками, два моменти, які були публічно озвучені останніми тижнями, очевидно, стосуються територіальних обмінів та гарантій безпеки для України.
«Необхідно обговорити, як виглядатимуть території та як виглядатимуть кордони після закінчення цього конфлікту. Необхідно обговорити законне прагнення України до безпеки у довгостроковій перспективі, щоб запобігти повторному вторгненню», - заявив Рубіо в неділю.
«Необхідно обговорити, як відновити Україну і як відновити країну, яка зазнавала нападів так часто, як це було за останні три з половиною роки. Все це ключові елементи будь-якої угоди. Ми це розуміємо. І... якщо угоду буде укладено, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися», - додав він.
Дивлячись на карту окупованої Росією території України, Рубіо додав: «Зрештою, якщо українці не захочуть від цього відмовитися, а ніхто не ********** Україну до цього - і я не думаю, що це так, - мирну угоду буде укладено. Але це виглядатиме інакше».
Обіцянку, яку він вже давав, коли підписував Мінські угоди. А ще раніше давав, коли підписував Великий Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 31 травня 1997 року.
А ще раніше давав обіцянку бути ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ України згідно Будапештського Меморандуму від 5 грудня 1994 року.
Тобто в цьому реальному світі, де ми живемо, абсурд не просто можливий, він відбувається у нас на очах. З нами у головній ролі.
Всі ці милі люди, які здають нас путіну, щоб він не взявся за них, не розуміють, що за нас нічого не можна вирішити, поки ми є. А ми є і будемо жити на своїй землі попри все
гарантії путіну що Україна ніколи не поверне окупованого.
І війська НАТО заведуть щоб гарантувати путєну що Україна не буде повертати.
та, що там уявляти.
все очевидно. подивіться навкруги....