Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих": Все согласны, что границы государств не должны меняться силой

Все участники "Коалиции желающих" выразили четкую позицию, что границы государств не должны меняться силой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен всем участникам Коалиции желающих за разговор сегодня в Брюсселе - накануне встречи в Вашингтоне с Президентом Трампом. Было очень полезно. Продолжаем координацию наших общих позиций. Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", - заявил президент.

Зеленский назвал "историческим решением" готовность Соединенных Штатов принять участие в формировании гарантий безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы", - сказал глава государства.

"Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно быстрее. Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение - действительно честное, быстрое и такое, что сработает", - заявил Зеленский.

