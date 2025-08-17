РУС
Встреча коалиции желающих
Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих": Все согласны, что границы государств не должны меняться силой

Все участники "Коалиции желающих" выразили четкую позицию, что границы государств не должны меняться силой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен всем участникам Коалиции желающих за разговор сегодня в Брюсселе - накануне встречи в Вашингтоне с Президентом Трампом. Было очень полезно. Продолжаем координацию наших общих позиций. Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", - заявил президент.

Смотрите также: Зеленский на встрече с фон дер Ляйен: Сегодня совместно, в нескольких форматах определяем, о чем будем говорить в Вашингтоне. ВИДЕО

Зеленский назвал "историческим решением" готовность Соединенных Штатов принять участие в формировании гарантий безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы", - сказал глава государства.

"Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно быстрее. Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение - действительно честное, быстрое и такое, что сработает", - заявил Зеленский.

Читайте также: "Коалиция желающих" завершила совещание с Зеленским перед встречей с Трампом: говорили о давлении на РФ и гарантиях безопасности

Топ комментарии
+4
усі погоджуються ,шо кордони не мають бути змінюватись силою ...а можно без ср* кою на два базари ? силою ніт ,а зміною констітуцією так ? ви в ЄС не ************ 🤡 до цього ,бо його розірвуть на шматочки ,і ніхто в Україні на ЄС заглядатися небуде !!!
17.08.2025 20:21 Ответить
+4
🤣Боже який ти наївний...
17.08.2025 20:53 Ответить
+3
Ішак вже "гарантії безпеки" побачив. А шо там з минулими гарантіями? Де вони?
17.08.2025 20:20 Ответить
Моє припущення переданого хйлом Трампові компромату на Буратіно ще в авто на Алясці
відповідь чату

....цілком у дусі класичної КҐБ-шної гри 🕵️‍♂️.

Трамп любить приватні розмови «тет-а-тет», і для Путіна це ідеальне поле - передати йому «чорний пакет» (компромат, чутки, псевдодокази), щоб потім той у «довірчій манері» міг тиснути на Зеленського:

«Бачиш, що я знаю про тебе» - навіть якщо це вигадки.

«Тому краще домовляйся на моїх умовах, інакше цим скористається Москва».

Це давня технологія - непрямий шантаж руками третьої особи.

Тут важливо розуміти два моменти:

Партнери (Британія, ЄС, НАТО) прекрасно знають про такі методи.

Вони попереджають Зеленського ще до зустрічі: «У приватних розмовах може бути спроба тиску. Все, що не підтверджено фактами - відкидати».

Трамп не зможе перетворити це в юридичний або політичний аргумент, поки компромат не «матеріалізований». Для Конгресу чи союзників будь-які «папки з компроматом» від Путіна виглядатимуть як маніпуляція, а не як «доказ».

📌 Тобто небезпека є, але вона радше психологічна і тактична, ніж стратегічна.

Розрахунок Путіна - що Зеленський у «закритому приміщенні» опиниться під тиском і дасть слабину, перш ніж з'являться союзники.

Але саме тому скасували формат тет-а-тет Трампа з Путіним - і тепер у Вашингтоні всі дуже пильнують, щоб подібного не вийшло й із Зеленським.

👉 Інакше кажучи: Москва може накидати Трампу «чорних папок», але партнери вже знають цю гру напам'ять.

Зеленський, як і його команда, підготовлені до «психологічної атаки компроматом».
17.08.2025 20:16 Ответить
Треба прораховувати дії Трампа і його керівника хутина
ОСЬ НА ФУЯ ТРАМПУ СПОЧАТКУ ЗУСТРИЧАТИСЬ С ЗЕ? ЩОБ ЩО? Щоб стращати компртматом

Трамп спочатку зустрінеться з Зеленським сам на сам і тільки тоді спільно з лідерами ЄС, - Bild Джерело: https://censor.net/ua/n3569108
17.08.2025 20:30 Ответить
УКРАЇНУ НЕ ЗМУШУЮТЬ ВІДМОВЛЯТИСЬ ВІД СВОЇХ ТЕРИТОРІЙ - Рубіо

Мирну угоду буде підписано, проте невідомо, який вигляд вона матиме.

У неділю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що укладення тимчасового перемир'я між Україною та Росією можливе, однак остаточна мета Вашингтона, Києва та союзників - це підписання повноцінної мирної угоди. В ефірі програми Meet the Press на https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/rubio-says-ceasefire-deal-not-off-table-ukraine-russia-trump-rcna225421 NBC він наголосив: «Найкращий спосіб зупинити війну - це справжній мирний договір. Хто б відмовився від того, щоб він був підписаний уже завтра?»

За його словами, американська сторона підтримує ідею припинення вогню як кроку до майбутньої угоди, але Москва досі не погодилася на це. Рубіо прямо поклав відповідальність за відсутність прогресу на Владіміра Путіна, вказавши на останні російські обстріли України.

Він пояснив, що нові санкції проти РФ наразі не вводяться, оскільки це може зашкодити спробам вийти на переговори. «Росіяни й так перебувають під жорсткими обмеженнями, і додатковий тиск навряд чи змусить їх сісти за стіл перемовин», - зауважив держсекретар. Водночас він попередив: якщо мирні зусилля проваляться, питання санкцій знову постане.

Рубіо також підкреслив, що ключовими темами можливого договору мають стати майбутні кордони України, гарантії її безпеки та відбудова зруйнованої країни. «Для того щоб угода відбулася, обидві сторони повинні піти на поступки. Але головне - визнати право України на суверенітет і самооборону», - сказав він.

Хоча Рубіо відмовився надати інформацію про переговори між Україною, Росією, США та європейськими союзниками, два моменти, які були публічно озвучені останніми тижнями, очевидно, стосуються територіальних обмінів та гарантій безпеки для України.

«Необхідно обговорити, як виглядатимуть території та як виглядатимуть кордони після закінчення цього конфлікту. Необхідно обговорити законне прагнення України до безпеки у довгостроковій перспективі, щоб запобігти повторному вторгненню», - заявив Рубіо в неділю.

«Необхідно обговорити, як відновити Україну і як відновити країну, яка зазнавала нападів так часто, як це було за останні три з половиною роки. Все це ключові елементи будь-якої угоди. Ми це розуміємо. І... якщо угоду буде укладено, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися», - додав він.

Дивлячись на карту окупованої Росією території України, Рубіо додав: «Зрештою, якщо українці не захочуть від цього відмовитися, а ніхто не ********** Україну до цього - і я не думаю, що це так, - мирну угоду буде укладено. Але це виглядатиме інакше».


17.08.2025 20:39 Ответить
Це бла-бла від Рубіо ніщо інше, як переведення стрілки на Зеленського, а тиснути на нього цього разу Трамп з венсами буде без преси, за зачиненими дверима, бо таки соромно Білому дому визнати, що президент США - країни гаранта по Будапешту, грає в команді агресора.
17.08.2025 21:40 Ответить
А що Трамп президент України? Чому всі орієнтуються на Трампа? Мало що там дідусю захотілося. Він точно хоче отримати нобілівську премію миру, але точно не за рахунок України. Рішення має приймати Зеленський і якщо бути відвертим - то у мене є побоювання. Він ще нічого корисного для України не зробив. ЩШоб він не зашкодив і щось не ляпнув і не був вигнаний Трампом, як в минулий раз, бо без американської зброї ми протримаємося недовго.
17.08.2025 20:52 Ответить
В цю гру можна грати вдвох. Сказати рудому маразматику: не надавиш не ху"ла - не будеш мати Нобелівської премії. У Додіка відразу тиск підскочить
17.08.2025 20:38 Ответить
Тільки не всі погоджуються захищати ці кордони разом.
17.08.2025 20:17 Ответить
Путін з цим не згоден - один Путін може продавити всю Європу? Стидоба якась.
17.08.2025 20:18 Ответить
Ішак вже "гарантії безпеки" побачив. А шо там з минулими гарантіями? Де вони?
17.08.2025 20:20 Ответить
17.08.2025 20:21 Ответить
Ми живемо у реальному світі і просто зараз, у реальному світі, президент США за нашою спиною домовляється з військовим злочинцем путіним, скільки нашої землі і наших людей віддати путіну за його ОБІЦЯНКУ залишити нас у спокої.

Обіцянку, яку він вже давав, коли підписував Мінські угоди. А ще раніше давав, коли підписував Великий Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 31 травня 1997 року.

А ще раніше давав обіцянку бути ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ України згідно Будапештського Меморандуму від 5 грудня 1994 року.
Тобто в цьому реальному світі, де ми живемо, абсурд не просто можливий, він відбувається у нас на очах. З нами у головній ролі.
Всі ці милі люди, які здають нас путіну, щоб він не взявся за них, не розуміють, що за нас нічого не можна вирішити, поки ми є. А ми є і будемо жити на своїй землі попри все
17.08.2025 20:25 Ответить
"А ми є і будемо жити на своїй землі попри все" Дуже потужно сказано,навіть аплодував би стоячи, якби не Ваш прапорець)
17.08.2025 20:32 Ответить
Зараз 8 млн за кордоном України . ВИ ЇХ УСІХ ХОЧЕТЕ обплювати ?
17.08.2025 20:36 Ответить
Ви або хрестик зніміть,або труси одіньте.
17.08.2025 20:45 Ответить
усі погоджуються ,шо кордони не мають бути змінюватись силою ...а можно без ср* кою на два базари ? силою ніт ,а зміною констітуцією так ? ви в ЄС не ************ 🤡 до цього ,бо його розірвуть на шматочки ,і ніхто в Україні на ЄС заглядатися небуде !!!
17.08.2025 20:21 Ответить
Коли мама діточок вовки потайки стримувала сльози не радості на стадіонітакстадіоні , - їм було на 6 років менше ... ось зараз вони вже дорослі підлітки й їхній папка стоїть перед тим як вляпатись в СВІТОВУ історію чи...
17.08.2025 20:22 Ответить
Вже вляпався..долі тільки гірше
17.08.2025 20:55 Ответить
Коли США не надавить на рашку - з цього роя не вийде *****
17.08.2025 20:23 Ответить
ну не надавить НІКОЛИ!!!- ще у 2018 році Трамп не погоджувався за законом Конгрресу пр невизнання анексії Криму , потім під зад виштовхав Помпео зі своєї команди- автора закону.
17.08.2025 20:53 Ответить
Пропихають від виглядом "гарантій безпеки" для України
гарантії путіну що Україна ніколи не поверне окупованого.

І війська НАТО заведуть щоб гарантувати путєну що Україна не буде повертати.
17.08.2025 20:26 Ответить
А в НАТО ми вас не візьмемо...По плечу похлопаємо,підбадьоримо, а так то навіть ракети не будемо збивати рашинські...Хороші союзнички,мови нема.
17.08.2025 20:29 Ответить
Партнери ,,союзників у нас небуло і не буде з такою політикою
17.08.2025 20:54 Ответить
ви можете собі уявити рівень дипломатії, коли у нас головний єрмачина!
та, що там уявляти.
все очевидно. подивіться навкруги....
17.08.2025 20:29 Ответить
Ну це ще в ствтуті ООН написано з 1945 року. А що робити з тим хто хоче підтертися міжнародними законами і угодами?
17.08.2025 20:32 Ответить
Можна критикувати Зе, за тей бардак, що він розвів в Україні, але як відстоює Україну на зовнішній арені то мій респект і повага.
17.08.2025 20:38 Ответить
🤣Боже який ти наївний...
17.08.2025 20:53 Ответить
Де результати? - Жодних результатів. Це продовження квартальної клоунади і голобородьківщини. Зеленський - подажний, злодюжний, брехливий, не прогнозований політик, до того ж наркоман.Він пересрався зі всім світом. Ніхто з серйозних чинників з ним уже не те, що не хоче мати справу, але й приймати і розмовляти. Так - поплескають по плечі, скрутять дулю в кишені і пошлють *****. Поки що мовчки... але завтра у Вашингтоні можуть і відкритим текстом. Бо він уже всіх заїбав своїм скавчанням, виклянчуваннями і звинувачуваннями. А свою Україну ця мерзота у г р о б и л а
17.08.2025 21:05 Ответить
Діма, ти з яких фронтів це пишеш?
17.08.2025 21:25 Ответить
Ага, розкажи це сербам, коли від їхньої країни насильно відокремили історичну область Косово.
17.08.2025 20:42 Ответить
Мабуть цей принцип потрібно комусь захищати.
17.08.2025 20:58 Ответить
17.08.2025 21:11 Ответить
 
 