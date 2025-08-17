Зеленський за підсумками зустрічі "Коаліції охочих": Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою

Всі учасники "Коаліції охочих" висловили чітку позицію, що кордони держав не мають змінюватись силою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний усім учасникам Коаліції охочих за розмову сьогодні у Брюсселі – напередодні зустрічі у Вашингтоні з Президентом Трампом. Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - заявив президент.

Зеленський назвав "історичним рішенням" готовність Сполучених Штатів узяти участь у формуванні гарантій безпеки для України.

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи", - сказав глава держави.

"Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", - заявив Зеленський.

