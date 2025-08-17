УКР
Зустріч коаліції охочих
675 30

Зеленський за підсумками зустрічі "Коаліції охочих": Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою

Зеленський, фон дер ляєн

Всі учасники "Коаліції охочих" висловили чітку позицію, що кордони держав не мають змінюватись силою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний усім учасникам Коаліції охочих за розмову сьогодні у Брюсселі – напередодні зустрічі у Вашингтоні з Президентом Трампом. Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - заявив президент.

Зеленський на зустрічі із фон дер Ляєн: Сьогодні спільно, у кількох форматах визначаємо, про що говоритимемо у Вашингтоні. ВIДЕО

Зеленський назвав "історичним рішенням" готовність Сполучених Штатів узяти участь у формуванні гарантій безпеки для України.

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи", - сказав глава держави.

"Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", - заявив Зеленський.

«Коаліція охочих» завершила нараду з Зеленським перед зустріччю з Трампом: говорили про тиск на РФ та гарантії безпеки

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) територіальна цілісність (201) Коаліція охочих (28)
Топ коментарі
+4
усі погоджуються ,шо кордони не мають бути змінюватись силою ...а можно без ср* кою на два базари ? силою ніт ,а зміною констітуцією так ? ви в ЄС не ************ 🤡 до цього ,бо його розірвуть на шматочки ,і ніхто в Україні на ЄС заглядатися небуде !!!
показати весь коментар
17.08.2025 20:21 Відповісти
+2
Тільки не всі погоджуються захищати ці кордони разом.
показати весь коментар
17.08.2025 20:17 Відповісти
+2
Ішак вже "гарантії безпеки" побачив. А шо там з минулими гарантіями? Де вони?
показати весь коментар
17.08.2025 20:20 Відповісти
Моє припущення переданого хйлом Трампові компромату на Буратіно ще в авто на Алясці
відповідь чату

....цілком у дусі класичної КҐБ-шної гри 🕵️‍♂️.

Трамп любить приватні розмови «тет-а-тет», і для Путіна це ідеальне поле - передати йому «чорний пакет» (компромат, чутки, псевдодокази), щоб потім той у «довірчій манері» міг тиснути на Зеленського:

«Бачиш, що я знаю про тебе» - навіть якщо це вигадки.

«Тому краще домовляйся на моїх умовах, інакше цим скористається Москва».

Це давня технологія - непрямий шантаж руками третьої особи.

Тут важливо розуміти два моменти:

Партнери (Британія, ЄС, НАТО) прекрасно знають про такі методи.

Вони попереджають Зеленського ще до зустрічі: «У приватних розмовах може бути спроба тиску. Все, що не підтверджено фактами - відкидати».

Трамп не зможе перетворити це в юридичний або політичний аргумент, поки компромат не «матеріалізований». Для Конгресу чи союзників будь-які «папки з компроматом» від Путіна виглядатимуть як маніпуляція, а не як «доказ».

📌 Тобто небезпека є, але вона радше психологічна і тактична, ніж стратегічна.

Розрахунок Путіна - що Зеленський у «закритому приміщенні» опиниться під тиском і дасть слабину, перш ніж з'являться союзники.

Але саме тому скасували формат тет-а-тет Трампа з Путіним - і тепер у Вашингтоні всі дуже пильнують, щоб подібного не вийшло й із Зеленським.

👉 Інакше кажучи: Москва може накидати Трампу «чорних папок», але партнери вже знають цю гру напам'ять.

Зеленський, як і його команда, підготовлені до «психологічної атаки компроматом».
показати весь коментар
17.08.2025 20:16 Відповісти
Треба прораховувати дії Трампа і його керівника хутина
ОСЬ НА ФУЯ ТРАМПУ СПОЧАТКУ ЗУСТРИЧАТИСЬ С ЗЕ? ЩОБ ЩО? Щоб стращати компртматом

Трамп спочатку зустрінеться з Зеленським сам на сам і тільки тоді спільно з лідерами ЄС, - Bild Джерело: https://censor.net/ua/n3569108
показати весь коментар
17.08.2025 20:30 Відповісти
УКРАЇНУ НЕ ЗМУШУЮТЬ ВІДМОВЛЯТИСЬ ВІД СВОЇХ ТЕРИТОРІЙ - Рубіо

Мирну угоду буде підписано, проте невідомо, який вигляд вона матиме.

У неділю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що укладення тимчасового перемир'я між Україною та Росією можливе, однак остаточна мета Вашингтона, Києва та союзників - це підписання повноцінної мирної угоди. В ефірі програми Meet the Press на https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/rubio-says-ceasefire-deal-not-off-table-ukraine-russia-trump-rcna225421 NBC він наголосив: «Найкращий спосіб зупинити війну - це справжній мирний договір. Хто б відмовився від того, щоб він був підписаний уже завтра?»

За його словами, американська сторона підтримує ідею припинення вогню як кроку до майбутньої угоди, але Москва досі не погодилася на це. Рубіо прямо поклав відповідальність за відсутність прогресу на Владіміра Путіна, вказавши на останні російські обстріли України.

Він пояснив, що нові санкції проти РФ наразі не вводяться, оскільки це може зашкодити спробам вийти на переговори. «Росіяни й так перебувають під жорсткими обмеженнями, і додатковий тиск навряд чи змусить їх сісти за стіл перемовин», - зауважив держсекретар. Водночас він попередив: якщо мирні зусилля проваляться, питання санкцій знову постане.

Рубіо також підкреслив, що ключовими темами можливого договору мають стати майбутні кордони України, гарантії її безпеки та відбудова зруйнованої країни. «Для того щоб угода відбулася, обидві сторони повинні піти на поступки. Але головне - визнати право України на суверенітет і самооборону», - сказав він.

Хоча Рубіо відмовився надати інформацію про переговори між Україною, Росією, США та європейськими союзниками, два моменти, які були публічно озвучені останніми тижнями, очевидно, стосуються територіальних обмінів та гарантій безпеки для України.

«Необхідно обговорити, як виглядатимуть території та як виглядатимуть кордони після закінчення цього конфлікту. Необхідно обговорити законне прагнення України до безпеки у довгостроковій перспективі, щоб запобігти повторному вторгненню», - заявив Рубіо в неділю.

«Необхідно обговорити, як відновити Україну і як відновити країну, яка зазнавала нападів так часто, як це було за останні три з половиною роки. Все це ключові елементи будь-якої угоди. Ми це розуміємо. І... якщо угоду буде укладено, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися», - додав він.

Дивлячись на карту окупованої Росією території України, Рубіо додав: «Зрештою, якщо українці не захочуть від цього відмовитися, а ніхто не ********** Україну до цього - і я не думаю, що це так, - мирну угоду буде укладено. Але це виглядатиме інакше».

Play Video
показати весь коментар
17.08.2025 20:39 Відповісти
А що Трамп президент України? Чому всі орієнтуються на Трампа? Мало що там дідусю захотілося. Він точно хоче отримати нобілівську премію миру, але точно не за рахунок України. Рішення має приймати Зеленський і якщо бути відвертим - то у мене є побоювання. Він ще нічого корисного для України не зробив. ЩШоб він не зашкодив і щось не ляпнув і не був вигнаний Трампом, як в минулий раз, бо без американської зброї ми протримаємося недовго.
показати весь коментар
17.08.2025 20:52 Відповісти
В цю гру можна грати вдвох. Сказати рудому маразматику: не надавиш не ху"ла - не будеш мати Нобелівської премії. У Додіка відразу тиск підскочить
показати весь коментар
17.08.2025 20:38 Відповісти
Тільки не всі погоджуються захищати ці кордони разом.
показати весь коментар
17.08.2025 20:17 Відповісти
Путін з цим не згоден - один Путін може продавити всю Європу? Стидоба якась.
показати весь коментар
17.08.2025 20:18 Відповісти
Ішак вже "гарантії безпеки" побачив. А шо там з минулими гарантіями? Де вони?
показати весь коментар
17.08.2025 20:20 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 20:21 Відповісти
Ми живемо у реальному світі і просто зараз, у реальному світі, президент США за нашою спиною домовляється з військовим злочинцем путіним, скільки нашої землі і наших людей віддати путіну за його ОБІЦЯНКУ залишити нас у спокої.

Обіцянку, яку він вже давав, коли підписував Мінські угоди. А ще раніше давав, коли підписував Великий Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 31 травня 1997 року.

А ще раніше давав обіцянку бути ГАРАНТОМ БЕЗПЕКИ України згідно Будапештського Меморандуму від 5 грудня 1994 року.
Тобто в цьому реальному світі, де ми живемо, абсурд не просто можливий, він відбувається у нас на очах. З нами у головній ролі.
Всі ці милі люди, які здають нас путіну, щоб він не взявся за них, не розуміють, що за нас нічого не можна вирішити, поки ми є. А ми є і будемо жити на своїй землі попри все
показати весь коментар
17.08.2025 20:25 Відповісти
"А ми є і будемо жити на своїй землі попри все" Дуже потужно сказано,навіть аплодував би стоячи, якби не Ваш прапорець)
показати весь коментар
17.08.2025 20:32 Відповісти
Зараз 8 млн за кордоном України . ВИ ЇХ УСІХ ХОЧЕТЕ обплювати ?
показати весь коментар
17.08.2025 20:36 Відповісти
Ви або хрестик зніміть,або труси одіньте.
показати весь коментар
17.08.2025 20:45 Відповісти
усі погоджуються ,шо кордони не мають бути змінюватись силою ...а можно без ср* кою на два базари ? силою ніт ,а зміною констітуцією так ? ви в ЄС не ************ 🤡 до цього ,бо його розірвуть на шматочки ,і ніхто в Україні на ЄС заглядатися небуде !!!
показати весь коментар
17.08.2025 20:21 Відповісти
Коли мама діточок вовки потайки стримувала сльози не радості на стадіонітакстадіоні , - їм було на 6 років менше ... ось зараз вони вже дорослі підлітки й їхній папка стоїть перед тим як вляпатись в СВІТОВУ історію чи...
показати весь коментар
17.08.2025 20:22 Відповісти
Вже вляпався..долі тільки гірше
показати весь коментар
17.08.2025 20:55 Відповісти
Коли США не надавить на рашку - з цього роя не вийде *****
показати весь коментар
17.08.2025 20:23 Відповісти
ну не надавить НІКОЛИ!!!- ще у 2018 році Трамп не погоджувався за законом Конгрресу пр невизнання анексії Криму , потім під зад виштовхав Помпео зі своєї команди- автора закону.
показати весь коментар
17.08.2025 20:53 Відповісти
Пропихають від виглядом "гарантій безпеки" для України
гарантії путіну що Україна ніколи не поверне окупованого.

І війська НАТО заведуть щоб гарантувати путєну що Україна не буде повертати.
показати весь коментар
17.08.2025 20:26 Відповісти
А в НАТО ми вас не візьмемо...По плечу похлопаємо,підбадьоримо, а так то навіть ракети не будемо збивати рашинські...Хороші союзнички,мови нема.
показати весь коментар
17.08.2025 20:29 Відповісти
Партнери ,,союзників у нас небуло і не буде з такою політикою
показати весь коментар
17.08.2025 20:54 Відповісти
ви можете собі уявити рівень дипломатії, коли у нас головний єрмачина!
та, що там уявляти.
все очевидно. подивіться навкруги....
показати весь коментар
17.08.2025 20:29 Відповісти
Ну це ще в ствтуті ООН написано з 1945 року. А що робити з тим хто хоче підтертися міжнародними законами і угодами?
показати весь коментар
17.08.2025 20:32 Відповісти
Можна критикувати Зе, за тей бардак, що він розвів в Україні, але як відстоює Україну на зовнішній арені то мій респект і повага.
показати весь коментар
17.08.2025 20:38 Відповісти
🤣Боже який ти наївний...
показати весь коментар
17.08.2025 20:53 Відповісти
Де результати? - Жодних результатів. Це продовження квартальної клоунади і голобородьківщини. Зеленський - подажний, злодюжний, брехливий, не прогнозований політик, до того ж наркоман.Він пересрався зі всім світом. Ніхто з серйозних чинників з ним уже не те, що не хоче мати справу, але й приймати і розмовляти. Так - поплескають по плечі, скрутять дулю в кишені і пошлють *****. Поки що мовчки... але завтра у Вашингтоні можуть і відкритим текстом. Бо він уже всіх заїбав своїм скавчанням, виклянчуваннями і звинувачуваннями. А свою Україну ця мерзота у г р о б и л а
показати весь коментар
17.08.2025 21:05 Відповісти
Ага, розкажи це сербам, коли від їхньої країни насильно відокремили історичну область Косово.
показати весь коментар
17.08.2025 20:42 Відповісти
Мабуть цей принцип потрібно комусь захищати.
показати весь коментар
17.08.2025 20:58 Відповісти
утилізація українців буде продовжуватись потужно. війні бути !!!
показати весь коментар
17.08.2025 21:03 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 21:11 Відповісти
 
 