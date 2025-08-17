УКР
Зеленський на зустрічі із фон дер Ляєн: Сьогодні спільно, у кількох форматах визначаємо, про що говоритимемо у Вашингтоні. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив на важливості підтримки України в контексті майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Сьогодні спільно, у кількох форматах ми визначаємо, про що будемо говорити у Вашингтоні. Важливо, щоб єдність Європи перебувала на рівні 2022 року. Ця єдність допомагає наблизити справедливий мир, і вона має залишатися сильною", - йдеться в повідомленні.

Зеленький зазначив, що сторони узгодили необхідність припинення вогню задля наступних дипломатичних кроків, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на РФ для обмеження майбутнього потенціалу Росії.

"Дякую особисто Урсулі та всій Європі, яка підтримує нас і наше прагнення до справедливого завершення цієї війни", - додав президент.

Не перепутай! - кутузов - Меланії квіти - Трампу - Ескімо на паличці
показати весь коментар
17.08.2025 17:10 Відповісти
Не будьте наївні))Меланія вже такі ескімо бачила,а то й кілька одночасно,що огого)))
показати весь коментар
17.08.2025 17:43 Відповісти
Говорить должен ты. Эти клоуны будут только подобострастно ему улыбаться. У меня даже подозрение что они едут туда сдерживать Зеленского.
показати весь коментар
17.08.2025 17:36 Відповісти
Украина - это как Афганистан для СССР. Экономика России рухнет и она развалится! Медведь попал в капкан!
показати весь коментар
17.08.2025 17:37 Відповісти
Будут определять, как науськать одного пи"араса на другого.
показати весь коментар
17.08.2025 17:44 Відповісти
ну фондерляны и борюсики джонсоны наше все
показати весь коментар
17.08.2025 17:55 Відповісти
европейские л(п)идеры наше все
показати весь коментар
17.08.2025 17:56 Відповісти
 
 