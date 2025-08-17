Зеленський на зустрічі із фон дер Ляєн: Сьогодні спільно, у кількох форматах визначаємо, про що говоритимемо у Вашингтоні. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Він наголосив на важливості підтримки України в контексті майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.



"Сьогодні спільно, у кількох форматах ми визначаємо, про що будемо говорити у Вашингтоні. Важливо, щоб єдність Європи перебувала на рівні 2022 року. Ця єдність допомагає наблизити справедливий мир, і вона має залишатися сильною", - йдеться в повідомленні.

Зеленький зазначив, що сторони узгодили необхідність припинення вогню задля наступних дипломатичних кроків, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на РФ для обмеження майбутнього потенціалу Росії.



"Дякую особисто Урсулі та всій Європі, яка підтримує нас і наше прагнення до справедливого завершення цієї війни", - додав президент.

