Зеленський прибув до Брюсселю. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю, де проведе зустріч із главою Єврокомісії та візьме участь у засіданні "Коаліції охочих".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.
Як зазначається, у Зеленського запланована зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Після зустрічі вони візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів "коаліції рішучих".
