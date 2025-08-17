УКР
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн
1 553 15

Зеленський прибув до Брюсселю. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю, де проведе зустріч із главою Єврокомісії та візьме участь у засіданні "Коаліції охочих".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі

Як зазначається, у Зеленського запланована зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також читайте: Зеленський вирушив до Брюсселю на зустріч з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн

Після зустрічі вони візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів "коаліції рішучих".

Брюссель (288) Зеленський Володимир (25133) фон дер Ляєн Урсула (839)
+5
А штіблєтов в оп не знайшлось? Чи у найвеличнішого ортопердичні проблеми?
показати весь коментар
17.08.2025 15:53
+3
Що це в нього за "пиняходи"?
показати весь коментар
17.08.2025 15:55
+2
Цей їздун вже частіше бував ніж в Україні..
показати весь коментар
17.08.2025 15:49
Цей їздун вже частіше бував ніж в Україні..
показати весь коментар
17.08.2025 15:49
А штіблєтов в оп не знайшлось? Чи у найвеличнішого ортопердичні проблеми?
показати весь коментар
17.08.2025 15:53
Може Урсула щось купить цьому сироті?
показати весь коментар
17.08.2025 16:44
Що це в нього за "пиняходи"?
показати весь коментар
17.08.2025 15:55
Після гри в настільний теніс з Єрмаком не встиг перевзутися.
показати весь коментар
17.08.2025 15:58
Це вава фронт відвідувати зібрався десь осінню
показати весь коментар
17.08.2025 16:01
Тут він схожий на рок-звєзду в закатє
показати весь коментар
17.08.2025 17:17
це, як трамп ручкався з пинєй, обісрався з головою!
так і баронеса урсула, поручкавшись з зе!мародером, обісралася з головою.
показати весь коментар
17.08.2025 15:56
Скільки пального за роки спалив цєй чмоня....
показати весь коментар
17.08.2025 15:58
а сколько еще спалит, сраной метлой не выметешь
показати весь коментар
17.08.2025 16:35
турист
показати весь коментар
17.08.2025 16:00
Капуста буде? - брюссельська
показати весь коментар
17.08.2025 16:02
*ба*ь, які педалі
показати весь коментар
17.08.2025 16:09
Ну…я б платтячко вже вдягала б…
показати весь коментар
17.08.2025 16:10
счас ему расскажут, може и борюсик джонсон прилетит и проконсультирует
показати весь коментар
17.08.2025 16:34
 
 