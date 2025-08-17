Зеленський прибув до Брюсселю. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю, де проведе зустріч із главою Єврокомісії та візьме участь у засіданні "Коаліції охочих".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Як зазначається, у Зеленського запланована зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після зустрічі вони візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів "коаліції рішучих".