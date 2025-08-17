Зеленский прибыл в Брюссель. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где проведет встречу с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании "Коалиции желающих".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Как отмечается, у Зеленского запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также читайте: Зеленский отправился в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен

После встречи они примут участие в онлайн-заседании лидеров "коалиции решительных".