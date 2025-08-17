РУС
Зеленский прибыл в Брюссель. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где проведет встречу с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании "Коалиции желающих".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе

Как отмечается, у Зеленского запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также читайте: Зеленский отправился в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен

После встречи они примут участие в онлайн-заседании лидеров "коалиции решительных".

Брюссель (622) Зеленский Владимир (21598) Урсула фон дер Ляйен (583)
А штіблєтов в оп не знайшлось? Чи у найвеличнішого ортопердичні проблеми?
17.08.2025 15:53 Ответить
Скільки пального за роки спалив цєй чмоня....
17.08.2025 15:58 Ответить
Цей їздун вже частіше бував ніж в Україні..
17.08.2025 15:49 Ответить
Що це в нього за "пиняходи"?
показать весь комментарий
17.08.2025 15:55 Ответить
Після гри в настільний теніс з Єрмаком не встиг перевзутися.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:58 Ответить
Це вава фронт відвідувати зібрався десь осінню
показать весь комментарий
17.08.2025 16:01 Ответить
це, як трамп ручкався з пинєй, обісрався з головою!
так і баронеса урсула, поручкавшись з зе!мародером, обісралася з головою.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:56 Ответить
турист
показать весь комментарий
17.08.2025 16:00 Ответить
Капуста буде? - брюссельська
показать весь комментарий
17.08.2025 16:02 Ответить
*ба*ь, які педалі
показать весь комментарий
17.08.2025 16:09 Ответить
Ну…я б платтячко вже вдягала б…
показать весь комментарий
17.08.2025 16:10 Ответить
 
 