Зеленский прибыл в Брюссель. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где проведет встречу с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании "Коалиции желающих".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Как отмечается, у Зеленского запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
После встречи они примут участие в онлайн-заседании лидеров "коалиции решительных".
