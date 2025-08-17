Фон дер Ляєн про територіальні питання: Міжнародні кордони не можна змінювати силою, такі рішення не можуть ухвалюватися без України

Лише Україна може ухвалювати рішення щодо своїх кордонів, адже їх не можна змінювати силою.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо будь-яких територіальних питань в Україні – наша позиція чітка: міжнародні кордони не можна змінювати силою. Це рішення, які має приймати Україна, і тільки Україна, і ці рішення не можуть бути прийняті без участі України", - заявила президентка ЄК.

