УКР
Новини Територіальні поступки
595 14

Фон дер Ляєн про територіальні питання: Міжнародні кордони не можна змінювати силою, такі рішення не можуть ухвалюватися без України

Фон дер Ляєн

Лише Україна може ухвалювати рішення щодо своїх кордонів, адже їх не можна змінювати силою.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо будь-яких територіальних питань в Україні – наша позиція чітка: міжнародні кордони не можна змінювати силою. Це рішення, які має приймати Україна, і тільки Україна, і ці рішення не можуть бути прийняті без участі України", - заявила президентка ЄК.

Автор: 

Топ коментарі
+2
Золоті слова!!!
17.08.2025 16:20 Відповісти
+2
Будуть давити словами підтримки України і засуждення агресора. Хіба цього мало?
17.08.2025 16:28 Відповісти
+1
Пішли наслідки ялової зюдипломатії.
Схоже здачу половини країни під чесне слово Трампа ішак уже погодив...
17.08.2025 16:22 Відповісти
Чим?
Коли приставили до голови револьвер і заставили підписати це хіба не "силою"? Ти ж сам "прийняв рішення"...
показати весь коментар
17.08.2025 16:24 Відповісти
17.08.2025 16:26 Відповісти
Хіба, когось з них хочуть Вадим?
17.08.2025 16:27 Відповісти
Захід теж повинен давити на рашку - Україна сама не видюжить - сили не рівні
показати весь коментар
17.08.2025 16:25 Відповісти
Це вже навіть перебор
17.08.2025 16:29 Відповісти
за 3.5 роки багато захід "надавив "? потрібно домовлятися.
17.08.2025 16:33 Відповісти
От халепа.
А Володя думав "продати" українцям свою версію, що у всьому будуть винні США і ЄС.
А тут Урсула його так підставила🤭
17.08.2025 16:27 Відповісти
Питання тількі в персонажі Зеленського "президент", бо цей Голохвостий банкрот, як у кіно, йому потрібен "мир". І не наплете нам це хрипате, що йому надали потужні "гарантії", тому він привіз Україні (ну не в цілому Україні, а без "фактично не наших земель") вічний мир.
17.08.2025 16:28 Відповісти
Читаємо статті 110 , 111 і 157 Конституції України!
17.08.2025 16:30 Відповісти
Так "не може змінюватися силою" чи "Україна повинна вирішувати"? Бо натиснути на Україну багато розуму не треба.
Якшо вже вирішили, що не можна совгати кордони за допомогою війни, то чому в цьому правилі повинні бути винятки? Наступним винятком може стати і країна самої Урсули.
17.08.2025 16:41 Відповісти
тобто з Україною такі рішення можуть ухвалюватися?
17.08.2025 17:04 Відповісти
 
 