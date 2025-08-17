Фон дер Ляєн про територіальні питання: Міжнародні кордони не можна змінювати силою, такі рішення не можуть ухвалюватися без України
Лише Україна може ухвалювати рішення щодо своїх кордонів, адже їх не можна змінювати силою.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо будь-яких територіальних питань в Україні – наша позиція чітка: міжнародні кордони не можна змінювати силою. Це рішення, які має приймати Україна, і тільки Україна, і ці рішення не можуть бути прийняті без участі України", - заявила президентка ЄК.
Коли приставили до голови револьвер і заставили підписати це хіба не "силою"? Ти ж сам "прийняв рішення"...
Схоже здачу половини країни під чесне слово Трампа ішак уже погодив...
А Володя думав "продати" українцям свою версію, що у всьому будуть винні США і ЄС.
А тут Урсула його так підставила🤭
Якшо вже вирішили, що не можна совгати кордони за допомогою війни, то чому в цьому правилі повинні бути винятки? Наступним винятком може стати і країна самої Урсули.