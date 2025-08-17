Фон дер Ляйен о территориальных вопросах: Международные границы нельзя менять силой, такие решения не могут приниматься без Украины

Только Украина может принимать решения относительно своих границ, ведь их нельзя менять силой.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно любых территориальных вопросов в Украине - наша позиция четкая: международные границы нельзя менять силой. Это решения, которые должна принимать Украина, и только Украина, и эти решения не могут быть приняты без участия Украины", - заявила президент ЕК.

