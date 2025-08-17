РУС
Фон дер Ляйен о территориальных вопросах: Международные границы нельзя менять силой, такие решения не могут приниматься без Украины

Только Украина может принимать решения относительно своих границ, ведь их нельзя менять силой.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно любых территориальных вопросов в Украине - наша позиция четкая: международные границы нельзя менять силой. Это решения, которые должна принимать Украина, и только Украина, и эти решения не могут быть приняты без участия Украины", - заявила президент ЕК.

Читайте также: Зеленский в разговоре с Трампом отказался выводить войска из Донецкой области по требованию Путина, - Reuters

территориальная целостность (263) Урсула фон дер Ляйен (583)
Топ комментарии
+2
Золоті слова!!!
17.08.2025 16:20 Ответить
+2
Будуть давити словами підтримки України і засуждення агресора. Хіба цього мало?
17.08.2025 16:28 Ответить
+1
Пішли наслідки ялової зюдипломатії.
Схоже здачу половини країни під чесне слово Трампа ішак уже погодив...
17.08.2025 16:22 Ответить
Золоті слова!!!
17.08.2025 16:20 Ответить
Чим?
Коли приставили до голови револьвер і заставили підписати це хіба не "силою"? Ти ж сам "прийняв рішення"...
17.08.2025 16:24 Ответить
17.08.2025 16:26 Ответить
Хіба, когось з них хочуть Вадим?
17.08.2025 16:27 Ответить
Пішли наслідки ялової зюдипломатії.
Схоже здачу половини країни під чесне слово Трампа ішак уже погодив...
17.08.2025 16:22 Ответить
Захід теж повинен давити на рашку - Україна сама не видюжить - сили не рівні
17.08.2025 16:25 Ответить
Будуть давити словами підтримки України і засуждення агресора. Хіба цього мало?
17.08.2025 16:28 Ответить
Це вже навіть перебор
17.08.2025 16:29 Ответить
за 3.5 роки багато захід "надавив "? потрібно домовлятися.
17.08.2025 16:33 Ответить
А що Україна голосувала в 2019 за Трамп?
17.08.2025 19:30 Ответить
От халепа.
А Володя думав "продати" українцям свою версію, що у всьому будуть винні США і ЄС.
А тут Урсула його так підставила🤭
17.08.2025 16:27 Ответить
Питання тількі в персонажі Зеленського "президент", бо цей Голохвостий банкрот, як у кіно, йому потрібен "мир". І не наплете нам це хрипате, що йому надали потужні "гарантії", тому він привіз Україні (ну не в цілому Україні, а без "фактично не наших земель") вічний мир.
17.08.2025 16:28 Ответить
Читаємо статті 110 , 111 і 157 Конституції України!
17.08.2025 16:30 Ответить
Так "не може змінюватися силою" чи "Україна повинна вирішувати"? Бо натиснути на Україну багато розуму не треба.
Якшо вже вирішили, що не можна совгати кордони за допомогою війни, то чому в цьому правилі повинні бути винятки? Наступним винятком може стати і країна самої Урсули.
17.08.2025 16:41 Ответить
тобто з Україною такі рішення можуть ухвалюватися?
17.08.2025 17:04 Ответить
Никогда не говорят "нельзя нападать", только "менять кордоны". Железная дисциплина, даже среди журналистов.
17.08.2025 17:39 Ответить
Наряду до 2019 було не те, а хіба зараз винен Трамп, в "не те"? Нарід сам обрав свою долю. А Трамп винен? Це взагалі, як мінімум смішно!
17.08.2025 19:33 Ответить
 
 