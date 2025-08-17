Фон дер Ляйен о территориальных вопросах: Международные границы нельзя менять силой, такие решения не могут приниматься без Украины
Только Украина может принимать решения относительно своих границ, ведь их нельзя менять силой.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно любых территориальных вопросов в Украине - наша позиция четкая: международные границы нельзя менять силой. Это решения, которые должна принимать Украина, и только Украина, и эти решения не могут быть приняты без участия Украины", - заявила президент ЕК.
Коли приставили до голови револьвер і заставили підписати це хіба не "силою"? Ти ж сам "прийняв рішення"...
Схоже здачу половини країни під чесне слово Трампа ішак уже погодив...
А Володя думав "продати" українцям свою версію, що у всьому будуть винні США і ЄС.
А тут Урсула його так підставила🤭
Якшо вже вирішили, що не можна совгати кордони за допомогою війни, то чому в цьому правилі повинні бути винятки? Наступним винятком може стати і країна самої Урсули.