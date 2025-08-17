Зеленский на встрече с фон дер Ляйен: Сегодня совместно, в нескольких форматах определяем, о чем будем говорить в Вашингтоне. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Он отметил важность поддержки Украины в контексте предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.



"Сегодня совместно, в нескольких форматах мы определяем, о чем будем говорить в Вашингтоне. Важно, чтобы единство Европы находилось на уровне 2022 года. Это единство помогает приблизить справедливый мир, и оно должно оставаться сильным", - говорится в сообщении.

Зеленький отметил, что стороны согласовали необходимость прекращения огня для следующих дипломатических шагов, действенные гарантии безопасности для Украины и дальнейшее санкционное давление на РФ для ограничения будущего потенциала России.



"Спасибо лично Урсуле и всей Европе, которая поддерживает нас и наше стремление к справедливому завершению этой войны", - добавил президент.

