Зеленский на встрече с фон дер Ляйен: Сегодня совместно, в нескольких форматах определяем, о чем будем говорить в Вашингтоне. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил важность поддержки Украины в контексте предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня совместно, в нескольких форматах мы определяем, о чем будем говорить в Вашингтоне. Важно, чтобы единство Европы находилось на уровне 2022 года. Это единство помогает приблизить справедливый мир, и оно должно оставаться сильным", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Брюссель. ФОТО

Зеленький отметил, что стороны согласовали необходимость прекращения огня для следующих дипломатических шагов, действенные гарантии безопасности для Украины и дальнейшее санкционное давление на РФ для ограничения будущего потенциала России.

"Спасибо лично Урсуле и всей Европе, которая поддерживает нас и наше стремление к справедливому завершению этой войны", - добавил президент.

Также читайте: Фон дер Ляйен о территориальных вопросах: Международные границы нельзя менять силой, такие решения не могут приниматься без Украины

Брюссель (622) Зеленский Владимир (21598) Урсула фон дер Ляйен (583)
