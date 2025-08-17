УКР
"Коаліція охочих" завершила нараду з Зеленським перед зустріччю з Трампом: говорили про тиск на РФ та гарантії безпеки

Україна Євросоюз

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели нараду напередодні завтрашньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Онлайн-нарада лідерів держав "коаліції охочих" та Зеленського тривала 2,5 години.

"Обговорення зосередилися на ключових питаннях, таких як необхідність зупинити вбивства в Україні, зобов’язання зберігати повний тиск на Росію через санкції, принцип, що саме Україна ухвалює рішення щодо своєї території, та надзвичайно важлива тема – надійні гарантії безпеки, які захищають життєво важливі інтереси України та Європи",- розповіла речниця президентки Єврокомісії.

Повідомляється, що Зеленський покинув будівлю Єврокомісії й попрямував до аеропорту. Наступна зупинка - Вашингтон.

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Читайте також: Рютте візьме участь у відеоконференції "Коаліції охочих"

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Коаліція охочих (28)
Коли вибухне маленька петарда, вся коаліція озабочених та гарантунів безпеки розбіжиться по Европах та Штатах, а ми знову залишимось одні на один, ось тількі ми будемо менші, і території наші будуть менші. (І так, РФ буде без санкцій, нафтою торгувать та газом, клепать танчіки та ракети. Ми ракети традиційоно робить не будемо)
17.08.2025 19:15 Відповісти
Вам би, в отій «СТАВЦІ» в урядовому кварталі, як СРАТЬєху, сидіти на дупі, на рівні з єрмаком - татаровим… або, десь разом з терОронцями, як брат єрмака… Якого тільки лайна зкацапленого, не накидають орки у мережу, своїм ротом!!?? Виходить, що Україна, правильно все робить, всупереч дій, отій групі осіб, з Оману!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
17.08.2025 19:48 Відповісти
усе- указания. и наставления получил, на пианинке сыграл
17.08.2025 19:33 Відповісти
Украине и ЕС, вместе, сцаной тряпкой да по рыжей ************ морде.
17.08.2025 19:49 Відповісти
Замітили - уже жодного слова про збереження територіальної цілості України у межах міжнародно визнаних кордонів? Лише туманне, що Україна "сама ухвалює рішення щодо своєї території".
Це означає, що Зеленського поставлять раком, зачитають які варто "ухвалити рішення щодо своєї території", дадуть копняка у сраку і провітрять приміщення. А далі - ціла верениця т.з. марних "контактів". А тим часом росія добиватиме наших людей, економіку, енергетику, оборонку, міста, села. Поки, нарешті не повстане наша Армія - єдина наша надія і опора.
Зеленський з бандою просто здавав і здає Україну...
17.08.2025 20:03 Відповісти
Ну ото ж, Трамп не воїн, буде тиснути на Зеленського. Треба вислухати Трампа, і якщо він буде говорити словами Путіна, просто поставивши перед фактом, що він ніяого не хоче робити, то це не Трамп - а голос Путіна. Тобто тоді фактично Зеленського і Європу буде поставлено перед фактом - Трамп не хоче мати з цивілізованим світом справу, просто так, бо це Трамп, який в житті доброго нічого не зробив, але підісрав багатьом. Ну, можна йому написати листа від дружини Зеленського, для нього і для Мелані, як українським дітям потрібна його допомога, в сенсі, перемога і вступ до ЄС, щоб жити в нормальній державі. А можна ще запропонувати йому щось вигідне, наприклад, інвестувати в Україну. Наприклад побудувати в Києві Трамп-вежу чи ракетний завод.
17.08.2025 20:08 Відповісти
 
 