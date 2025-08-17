"Коаліція охочих" завершила нараду з Зеленським перед зустріччю з Трампом: говорили про тиск на РФ та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели нараду напередодні завтрашньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Онлайн-нарада лідерів держав "коаліції охочих" та Зеленського тривала 2,5 години.

"Обговорення зосередилися на ключових питаннях, таких як необхідність зупинити вбивства в Україні, зобов’язання зберігати повний тиск на Росію через санкції, принцип, що саме Україна ухвалює рішення щодо своєї території, та надзвичайно важлива тема – надійні гарантії безпеки, які захищають життєво важливі інтереси України та Європи",- розповіла речниця президентки Єврокомісії.

Повідомляється, що Зеленський покинув будівлю Єврокомісії й попрямував до аеропорту. Наступна зупинка - Вашингтон.

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Читайте також: Рютте візьме участь у відеоконференції "Коаліції охочих"