Рютте візьме участь у відеоконференції "Коаліції охочих"

Рютте буде на Коаліції охочих

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться в неділю, 18 серпня, у форматі відеоконференції.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"У неділю, 17 серпня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих"", - повідомили в пресслужбі.

Як зазначається, зустріч організовують президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також читайте: Сибіга і глава МЗС Фінляндії Валтонен узгодили позиції перед зустріччю "Коаліції охочих"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції буде проведено в неділю, 17 серпня.

Конференції, зустрічі,,, а рижий стає все більшим п,даром,
17.08.2025 14:13 Відповісти
А не ***** велику ціну платять українці, щоб ці гівнюки організровували коаліції, катались в Київ у гості, ******* і ***** не робили?
17.08.2025 14:20 Відповісти
Херней страдают 3года мл..я
17.08.2025 14:48 Відповісти
Mascha Kusik

Трампоно-пуйлівські міжусобчикі аляскінського покрою в дії!?
Після зустрічі на Алясці, на лаву військових злочинців можна саджати й трампона, як поплічника російського тероризму, дітовбивці та агресора пуйла, бо ці криваві гроші будуть використовуватись для знищення та підкорення України!
Гаага, не спи!
До тебе привезуть ще одного маньяка, з самісінького Вашингтона!
17.08.2025 14:51 Відповісти
З їв ***** ГОЛУБА МИРА ЩЕ У ЧЕЧНІ . Пора моссаду його кокнути
17.08.2025 14:52 Відповісти
 
 