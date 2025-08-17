Рютте візьме участь у відеоконференції "Коаліції охочих"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться в неділю, 18 серпня, у форматі відеоконференції.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"У неділю, 17 серпня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих"", - повідомили в пресслужбі.

Як зазначається, зустріч організовують президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також читайте: Сибіга і глава МЗС Фінляндії Валтонен узгодили позиції перед зустріччю "Коаліції охочих"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції буде проведено в неділю, 17 серпня.