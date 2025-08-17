Рютте візьме участь у відеоконференції "Коаліції охочих"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться в неділю, 18 серпня, у форматі відеоконференції.
Про це повідомили у пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"У неділю, 17 серпня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих"", - повідомили в пресслужбі.
Як зазначається, зустріч організовують президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції буде проведено в неділю, 17 серпня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трампоно-пуйлівські міжусобчикі аляскінського покрою в дії!?
Після зустрічі на Алясці, на лаву військових злочинців можна саджати й трампона, як поплічника російського тероризму, дітовбивці та агресора пуйла, бо ці криваві гроші будуть використовуватись для знищення та підкорення України!
Гаага, не спи!
До тебе привезуть ще одного маньяка, з самісінького Вашингтона!