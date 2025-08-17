Сибіга і глава МЗС Фінляндії Валтонен узгодили позиції перед зустріччю "Коаліції охочих"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен і скоординував позиції перед зустріччю лідерів країн "Коаліції охочих".

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Був радий поспілкуватися з Еліною Вальтонен сьогодні вранці, щоб узгодити позиції перед сьогоднішньою зустріччю "Коаліції охочих" та контактами на високому рівні наступного тижня. Я поінформував свою колегу про поточну ситуацію на полі бою та зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну. Я наголосив, що безпека має бути на першому місці, і що припинення вбивств є абсолютно необхідним для успіху будь-якої дипломатії", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що тиск на Москву та пакети стримування для України є критично важливими елементами зміцнення оборони та стійкості країни.

"Ми цінуємо наше партнерство з Фінляндією та вдячні уряду та народу Фінляндії за послідовну підтримку України. Я подякував Фінляндії за її керівництво ОБСЄ та за організацію успішного саміту Гельсінкі+50. Я висловив нашу вдячність президенту Стуббу за його особисті зусилля для досягнення справжнього миру в Україні", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції буде проведено в неділю, 17 серпня.