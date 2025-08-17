РУС
Встреча коалиции желающих
Сибига и глава МИД Финляндии Валтонен согласовали позиции перед встречей "Коалиции желающих"

Сибига и Валтонен поговорили перед встречей Коалиции желающих

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен и скоординировал позиции перед встречей лидеров стран "Коалиции желающих".

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад пообщаться с Элиной Вальтонен сегодня утром, чтобы согласовать позиции перед сегодняшней встречей "Коалиции желающих" и контактами на высоком уровне на следующей неделе. Я проинформировал свою коллегу о текущей ситуации на поле боя и усилиях, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. Я подчеркнул, что безопасность должна быть на первом месте, и что прекращение убийств является абсолютно необходимым для успеха любой дипломатии", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что давление на Москву и пакеты сдерживания для Украины являются критически важными элементами укрепления обороны и устойчивости страны.

Также читайте: Науседа призвал усилить давление на РФ: Литва готова внести свой вклад в составе "Коалиции желающих"

"Мы ценим наше партнерство с Финляндией и благодарны правительству и народу Финляндии за последовательную поддержку Украины. Я поблагодарил Финляндию за ее руководство ОБСЕ и за организацию успешного саммита Хельсинки+50. Я выразил нашу благодарность президенту Стуббу за его личные усилия для достижения настоящего мира в Украине", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции будет проведена в воскресенье, 17 августа.

Коаліція охочих да неможущих. Коаліція охочих мені нагадує старих дідів на дискотеці які сидять на лавках і спостерігають за молодими дівчатами.
показать весь комментарий
17.08.2025 11:10 Ответить
Ми і фінни ето сила - путлєру пряма могила.
показать весь комментарий
17.08.2025 11:29 Ответить
 
 