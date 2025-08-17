Сибига и глава МИД Финляндии Валтонен согласовали позиции перед встречей "Коалиции желающих"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен и скоординировал позиции перед встречей лидеров стран "Коалиции желающих".

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад пообщаться с Элиной Вальтонен сегодня утром, чтобы согласовать позиции перед сегодняшней встречей "Коалиции желающих" и контактами на высоком уровне на следующей неделе. Я проинформировал свою коллегу о текущей ситуации на поле боя и усилиях, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. Я подчеркнул, что безопасность должна быть на первом месте, и что прекращение убийств является абсолютно необходимым для успеха любой дипломатии", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что давление на Москву и пакеты сдерживания для Украины являются критически важными элементами укрепления обороны и устойчивости страны.

"Мы ценим наше партнерство с Финляндией и благодарны правительству и народу Финляндии за последовательную поддержку Украины. Я поблагодарил Финляндию за ее руководство ОБСЕ и за организацию успешного саммита Хельсинки+50. Я выразил нашу благодарность президенту Стуббу за его личные усилия для достижения настоящего мира в Украине", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции будет проведена в воскресенье, 17 августа.