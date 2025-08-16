Науседа призвал усилить давление на РФ: Литва готова внести свой вклад в составе "Коалиции желающих"

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным призвал усилить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети Х.

Так, Науседа приветствовал усилия Трампа по прекращению российской агрессивной войны и достижению мира в Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что после заявления Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности Литва готова сделать свой вклад в составе "Коалиции желающих".

"Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства мирных жителей должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения", - подчеркнул президент Литвы.

Науседа добавил, что вместе с европейскими союзниками Литва будет продолжать всячески поддерживать усилия президента Владимира Зеленского.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.