Науседа призвал усилить давление на РФ: Литва готова внести свой вклад в составе "Коалиции желающих"
Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным призвал усилить давление на Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети Х.
Так, Науседа приветствовал усилия Трампа по прекращению российской агрессивной войны и достижению мира в Украине.
Кроме того, он подчеркнул, что после заявления Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности Литва готова сделать свой вклад в составе "Коалиции желающих".
"Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства мирных жителей должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения", - подчеркнул президент Литвы.
Науседа добавил, что вместе с европейскими союзниками Литва будет продолжать всячески поддерживать усилия президента Владимира Зеленского.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Так роби, курво мать.
Аляскінська зустріч всім все продемонструвала!
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).
ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп
АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету