Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
371 5

Науседа призвал усилить давление на РФ: Литва готова внести свой вклад в составе "Коалиции желающих"

Науседа о встрече Трампа и Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным призвал усилить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети Х.

Так, Науседа приветствовал усилия Трампа по прекращению российской агрессивной войны и достижению мира в Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что после заявления Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности Литва готова сделать свой вклад в составе "Коалиции желающих".

"Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства мирных жителей должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения", - подчеркнул президент Литвы.

Науседа добавил, что вместе с европейскими союзниками Литва будет продолжать всячески поддерживать усилия президента Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война имеет "исторические корни", нужно говорить о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, - Фицо

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

"Литва готова зробити свій внесок у складі "Коаліції охочих"

Так роби, курво мать.
16.08.2025 21:38 Ответить
Європі варто трохи пригальмувати з "посиленням" тиску на ху**ла, а то ще ненароком від такої потужності зламається поршень.
16.08.2025 21:47 Ответить
Вже всі забули про цю колаліцію охочих... Її якраз пора перейменувати на коаліцію обісравшихся, бо в результаті нема ні-ху-я
16.08.2025 22:00 Ответить
Тепер тиснути треба не лише на рф, а й на сша!
Аляскінська зустріч всім все продемонструвала!
16.08.2025 22:38 Ответить
Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
16.08.2025 23:00 Ответить
 
 