Науседа закликав посилити тиск на РФ: Литва готова зробити свій внесок у складі "Коаліції охочих"

Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним закликав посилити тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі Х.

Так, Науседа привітав зусилля Трампа щодо припинення російської агресивної війни та досягнення миру в Україні.

Крім того, він наголосив, що після заяви Трампа про готовність США надати гарантії безпеки Литва готова зробити свій внесок у складі "Коаліції охочих".

"Оскільки Росія не виявляє бажання припинити війну в Україні, необхідно посилити тиск, зокрема запровадити жорсткіші міжнародні санкції. Убивства мирних жителів мають припинитися до початку переговорів про укладення мирної угоди", - наголосив президент Литви.

Науседа додав, що разом з європейськими союзниками Литва продовжуватиме всіляко підтримувати зусилля президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.