Війна має "історичні корені", потрібно говорити про гарантії безпеки як для України, так і для Росії, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїх коментарях щодо саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна фактично повторив риторику Кремля, зокрема заяви Путіна про "корінні причини" війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити однаково про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", – сказав Фіцо.

Зазначається, що Путін давно говорить про "корінні причини" війни. Саме цю фразу Москва використовує, стверджуючи, що Україна становила загрози безпеці, що нібито має виправдовувати вторгнення Росії у 2022 році.

Востаннє Путін використав цю фразу вчора, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, посилаючись на амбіції України щодо НАТО та неправдиві твердження про те, що нацисти керують українським урядом.

Водночас Фіцо стверджує, що саміт на Алясці "дозволив вирішити кілька завдань".

"Вперше було відкинуто чорно-біле бачення військового конфлікту в Україні", – сказав він.

За його словами, зустріч Трампа з Путіним "дала старт нормалізації відносин між Росією і Сполученими Штатами".

На думку Фіцо, ця зустріч "схоже, стерла єдину обов'язкову позицію щодо війни, яку так твердо просувала адміністрація Байдена і яку досі просуває група впливових гравців в Європейському Союзі".

"Саміт став дзеркалом для тих європейських лідерів, які хочуть нової залізної завіси між Європою і Росією", - сказав Фіцо, зазначивши, що санкції проти російського керівництва не допоможуть.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.