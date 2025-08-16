УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Війна має "історичні корені", потрібно говорити про гарантії безпеки як для України, так і для Росії, - Фіцо

Фіцо про зустріч Трампа і Путіна

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїх коментарях щодо саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна фактично повторив риторику Кремля, зокрема заяви Путіна про "корінні причини" війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити однаково про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", – сказав Фіцо.

Зазначається, що Путін давно говорить про "корінні причини" війни. Саме цю фразу Москва використовує, стверджуючи, що Україна становила загрози безпеці, що нібито має виправдовувати вторгнення Росії у 2022 році.

Востаннє Путін використав цю фразу вчора, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, посилаючись на амбіції України щодо НАТО та неправдиві твердження про те, що нацисти керують українським урядом.

Читайте: Ландсбергіс про зустріч Трампа і Путіна: Вбивче свавілля Путіна було винагороджене найвищими почестями

Водночас Фіцо стверджує, що саміт на Алясці "дозволив вирішити кілька завдань".

"Вперше було відкинуто чорно-біле бачення військового конфлікту в Україні", – сказав він.

За його словами, зустріч Трампа з Путіним "дала старт нормалізації відносин між Росією і Сполученими Штатами".

На думку Фіцо, ця зустріч "схоже, стерла єдину обов'язкову позицію щодо війни, яку так твердо просувала адміністрація Байдена і яку досі просуває група впливових гравців в Європейському Союзі".

Також читайте: Ердоган про перемовини Трампа й Путіна: Зустріч на Алясці надала нового імпульсу завершенню війни в Україні

"Саміт став дзеркалом для тих європейських лідерів, які хочуть нової залізної завіси між Європою і Росією", - сказав Фіцо, зазначивши, що санкції проти російського керівництва не допоможуть.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

путін володимир (24566) Фіцо Роберт (244) Трамп Дональд (6858)
Вівці геть знахабніли, необхідно говорити про гарантії безбеки для вовків.
16.08.2025 21:06 Відповісти
Існування такого непорозуміння, як "словаччина", теж має історичні корені....
16.08.2025 21:07 Відповісти
- хто напав на РФ?
- які саме історичні корені?
- чи означає це що Словаччина має перейти під контроль Чехії, або Угорщини або Австрії в складі яких вона находилась?
16.08.2025 21:08 Відповісти
Вівці геть знахабніли, необхідно говорити про гарантії безбеки для вовків.
16.08.2025 21:06 Відповісти
*безпеки
16.08.2025 21:10 Відповісти
Ще трохи і НАТО запропонує прийняти росію до себе, аби захистити від прибульців.
Доречі це більш вирогідно, ніж приймуть нас, бо їм головне щоб з ними було все гаразд.
16.08.2025 21:44 Відповісти
Існування такого непорозуміння, як "словаччина", теж має історичні корені....
16.08.2025 21:07 Відповісти
Виродок фашистський. Потрібно його внести в миротворець
16.08.2025 21:07 Відповісти
- хто напав на РФ?
- які саме історичні корені?
- чи означає це що Словаччина має перейти під контроль Чехії, або Угорщини або Австрії в складі яких вона находилась?
16.08.2025 21:08 Відповісти
"Війна має "історичні корені"
Так... Фіцо Недобитий правий!
Історично, московити зажди лізли в Україну. Не буде московитів - не буде цієї війни!
16.08.2025 21:09 Відповісти
Історичні корені - це мапа етнічного поселення українців. Вже три України росіі віддали.
16.08.2025 21:10 Відповісти
16.08.2025 22:01 Відповісти
Зеле́ний Клин, Зелена Україна, Закитайщинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-2 [2] - історична українська назва території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%27%D1%8F Приамур'я (Зовнішня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурія) - південної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Далекого Сходу, у нижній частині річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Амур і над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Тихим океаном; площею близько 1 млн км².
16.08.2025 22:27 Відповісти
нахіба країні яка має зброю з ядерними боєголовками якісь там зовнішні гарантії?
Може там протухла "ядерн зброя"?
16.08.2025 21:10 Відповісти
Гарантія безпеки для рашки - Фіцо має поперти на кацапів?
16.08.2025 21:10 Відповісти
О, фіцо черговий транш від пуйла отримав..

Цікаво, і яку загрозу ми для сросії становили??? Що її тепер від нас захищати треба..
16.08.2025 21:10 Відповісти
На нас напалi!!!!!!!!!!!!!!!
16.08.2025 21:12 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
16.08.2025 21:14 Відповісти
Ооо, вилиз недобитий посіпака неофашистів-рашистів. Ще один історик куев згайшовся. Дааай про рюріка починай, кретино.
16.08.2025 21:16 Відповісти
Хай хтось пояснить придурку, що у нього 4% населення - мадяри, і Орбан мріє про "Велику Мадярію, котра "історично включає 10% території Словаччини"... Навціть шарфик відповідний носить...
16.08.2025 21:18 Відповісти
"Жопі" слова не давали
16.08.2025 21:20 Відповісти
Фіцо,санкції допоможуть,якщо такі підараси як ти та орбан не будуть ставити палки в колеса при прийнятті їх.
16.08.2025 21:22 Відповісти
Давайте нам ядерну зброю або заберіть її у РФ - тоді умови гарантій можуть бути рівними.

А зараз ЯЗ є гарантією безпеки РФ.
16.08.2025 21:23 Відповісти
Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!
16.08.2025 21:25 Відповісти
Після бала у сатани вся нечисть повилазила
16.08.2025 21:27 Відповісти
Всі війни мали "історичні корені" з точки зору загарбника.
16.08.2025 21:30 Відповісти
"історичні корені" сраный бред. Насколько нужно быть отбитыми дегенератами чтобы жить прошлыми обидами. Германия стала причиной гибели 60 миллион человек. Сейчас немцам все лижут жопу, а они всех учат жить.
16.08.2025 21:31 Відповісти
Фіцо, мабуть, збирався напасти на Росію - інакше навіщо їй гарантії?
16.08.2025 21:32 Відповісти
Нет никаких коренных причин, есть типичная история теряющего сферы влияние государства, которое не так давно было гораздо более могущественным, и которое не хочет с этим смирится и пытается вернуть хотя бы часть былого вяличия и влияния. Поскольку рф не смогла притянуть к себе бывшие осколки совка с помощью технологического и экономического развития, и так называемой мягкой силы, в кремле решили делать это грубой силой - насилием, террором, войной. Помимо чисто собственнических мотивов, нежелание отдавать то что было их 500 лет, рф боится что если Украине удастся отстоять свою независимость и субъектность, то после нее захотят и другие, поэтому поощряют зверства и варварство что бы другие видели что их ждет если они вздумают попытаться пойти по пути Украины. Их требование невступление в НАТО продиктовано лишь пониманием, что после вступления, у рф не будет даже гипотетического шанса вернуть Украину под свое политическое влияние, как это произошло с странами Балтии, а не боязнью нападения. Если бы не современное время и более чувствительное к насилию население Европы чем в былые времена, и вездесущие камеры, нет никаких сомнений, устроили бы очередной голодомор или что похуже.
16.08.2025 21:35 Відповісти
фріцо, крім тебе, хто загрожує пінкдогстану? Тільки куйло і все! Чому, невловимий Джо був невловимим? Тому що і на хрін, нікому не потрібний! Пінкдогстан, як стара та потворна повія, тільки й верещить, мене гвалтують!!! А хто? А що і помріяти не можна?
16.08.2025 21:50 Відповісти
Украина имела свою пятую колонну на **********, которую финансировала через подконтрольных ей бизнесменов?! Имела банки, бизнес, олигархов своих, нефтепроводы, яхты ,самолёты, своих журналистов пропагандистов имела Украина на **********?!?!?! То **** ты *******, чем Украина угрожала **********?!?! ***** рожает дураков в слова чине?!?!
16.08.2025 21:50 Відповісти
Дурна фіця не знає, що вперше мокшани напали на Київ 1169-го року - істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами". І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
16.08.2025 21:51 Відповісти
А на парашу хтось нападав останні 80 років?
А от ***@ті кацапи лізуть кругом.
16.08.2025 21:56 Відповісти
Як би хто з диктаторів не хотів але не можливо поділити світ один раз у Ялті і думати що це на завжди.

Світ розвивається, цивілізацій конкурують між собою. Західний світ спромігся забезпечити мирні перегони.

Спроба це зруйнувати, зруйнує ініціатора.
16.08.2025 21:59 Відповісти
Єдина гарантія безпеки для рашки це гамівна сорочка…
16.08.2025 21:59 Відповісти
Фріцо правий,фашизм словаків має свої історичні корені. А ще коли він підживлюється кацапським ресурсом,то до перегляду історії та виправдання агресії рукою подати
16.08.2025 22:02 Відповісти
Хто продукує цих підо...в...
16.08.2025 22:31 Відповісти
 
 