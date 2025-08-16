РУС
Война имеет "исторические корни", нужно говорить о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, - Фицо

Фицо о встрече Трампа и Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих комментариях относительно саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина фактически повторил риторику Кремля, в частности заявления Путина о "коренных причинах" войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить одинаково о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", - сказал Фицо.

Отмечается, что Путин давно говорит о "коренных причинах" войны. Именно эту фразу Москва использует, утверждая, что Украина представляла угрозы безопасности, что якобы должно оправдывать вторжение России в 2022 году.

Последний раз Путин использовал эту фразу вчера, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, ссылаясь на амбиции Украины относительно НАТО и ложные утверждения о том, что нацисты руководят украинским правительством.

Читайте: Ландсбергис о встрече Трампа и Путина: Убийственный произвол Путина был вознагражден самыми высокими почестями

В то же время Фицо утверждает, что саммит на Аляске "позволил решить несколько задач".

"Впервые было отброшено черно-белое видение военного конфликта в Украине", - сказал он.

По его словам, встреча Трампа с Путиным "дала старт нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами".

По мнению Фицо, эта встреча "похоже, стерла единую обязательную позицию по войне, которую так твердо продвигала администрация Байдена и которую до сих пор продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе".

Также читайте: Эрдоган о переговорах Трампа и Путина: Встреча на Аляске придала новый импульс завершению войны в Украине

"Саммит стал зеркалом для тех европейских лидеров, которые хотят нового железного занавеса между Европой и Россией", - сказал Фицо, отметив, что санкции против российского руководства не помогут.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Автор: 

путин владимир (31964) Фицо Роберт (215) Трамп Дональд (6342)
Вівці геть знахабніли, необхідно говорити про гарантії безбеки для вовків.
16.08.2025 21:06 Ответить
Існування такого непорозуміння, як "словаччина", теж має історичні корені....
16.08.2025 21:07 Ответить
- хто напав на РФ?
- які саме історичні корені?
- чи означає це що Словаччина має перейти під контроль Чехії, або Угорщини або Австрії в складі яких вона находилась?
16.08.2025 21:08 Ответить
Ще трохи і НАТО запропонує прийняти росію до себе, аби захистити від прибульців.
Доречі це більш вирогідно, ніж приймуть нас, бо їм головне щоб з ними було все гаразд.
16.08.2025 21:44 Ответить
"Війна має "історичні корені"
Так... Фіцо Недобитий правий!
Історично, московити зажди лізли в Україну. Не буде московитів - не буде цієї війни!
16.08.2025 21:09 Ответить
Історичні корені - це мапа етнічного поселення українців. Вже три України росіі віддали.
16.08.2025 21:10 Ответить
16.08.2025 22:01 Ответить
нахіба країні яка має зброю з ядерними боєголовками якісь там зовнішні гарантії?
Може там протухла "ядерн зброя"?
16.08.2025 21:10 Ответить
Гарантія безпеки для рашки - Фіцо має поперти на кацапів?
16.08.2025 21:10 Ответить
О, фіцо черговий транш від пуйла отримав..

Цікаво, і яку загрозу ми для сросії становили??? Що її тепер від нас захищати треба..
16.08.2025 21:10 Ответить
На нас напалi!!!!!!!!!!!!!!!
16.08.2025 21:12 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
16.08.2025 21:14 Ответить
Ооо, вилиз недобитий посіпака неофашистів-рашистів. Ще один історик куев згайшовся. Дааай про рюріка починай, кретино.
16.08.2025 21:16 Ответить
Хай хтось пояснить придурку, що у нього 4% населення - мадяри, і Орбан мріє про "Велику Мадярію, котра "історично включає 10% території Словаччини"... Навціть шарфик відповідний носить...
16.08.2025 21:18 Ответить
"Жопі" слова не давали
16.08.2025 21:20 Ответить
Фіцо,санкції допоможуть,якщо такі підараси як ти та орбан не будуть ставити палки в колеса при прийнятті їх.
16.08.2025 21:22 Ответить
Давайте нам ядерну зброю або заберіть її у РФ - тоді умови гарантій можуть бути рівними.

А зараз ЯЗ є гарантією безпеки РФ.
16.08.2025 21:23 Ответить
Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!
16.08.2025 21:25 Ответить
Після бала у сатани вся нечисть повилазила
16.08.2025 21:27 Ответить
Всі війни мали "історичні корені" з точки зору загарбника.
16.08.2025 21:30 Ответить
"історичні корені" сраный бред. Насколько нужно быть отбитыми дегенератами чтобы жить прошлыми обидами. Германия стала причиной гибели 60 миллион человек. Сейчас немцам все лижут жопу, а они всех учат жить.
16.08.2025 21:31 Ответить
Фіцо, мабуть, збирався напасти на Росію - інакше навіщо їй гарантії?
16.08.2025 21:32 Ответить
Нет никаких коренных причин, есть типичная история теряющего сферы влияние государства, которое не так давно было гораздо более могущественным, и которое не хочет с этим смирится и пытается вернуть хотя бы часть былого вяличия и влияния. Поскольку рф не смогла притянуть к себе бывшие осколки совка с помощью технологического и экономического развития, и так называемой мягкой силы, в кремле решили делать это грубой силой - насилием, террором, войной. Помимо чисто собственнических мотивов, нежелание отдавать то что было их 500 лет, рф боится что если Украине удастся отстоять свою независимость и субъектность, то после нее захотят и другие, поэтому поощряют зверства и варварство что бы другие видели что их ждет если они вздумают попытаться пойти по пути Украины. Их требование невступление в НАТО продиктовано лишь пониманием, что после вступления, у рф не будет даже гипотетического шанса вернуть Украину под свое политическое влияние, как это произошло с странами Балтии, а не боязнью нападения. Если бы не современное время и более чувствительное к насилию население Европы чем в былые времена, и вездесущие камеры, нет никаких сомнений, устроили бы очередной голодомор или что похуже.
16.08.2025 21:35 Ответить
фріцо, крім тебе, хто загрожує пінкдогстану? Тільки куйло і все! Чому, невловимий Джо був невловимим? Тому що і на хрін, нікому не потрібний! Пінкдогстан, як стара та потворна повія, тільки й верещить, мене гвалтують!!! А хто? А що і помріяти не можна?
16.08.2025 21:50 Ответить
Украина имела свою пятую колонну на **********, которую финансировала через подконтрольных ей бизнесменов?! Имела банки, бизнес, олигархов своих, нефтепроводы, яхты ,самолёты, своих журналистов пропагандистов имела Украина на **********?!?!?! То **** ты *******, чем Украина угрожала **********?!?! ***** рожает дураков в слова чине?!?!
16.08.2025 21:50 Ответить
Дурна фіця не знає, що вперше мокшани напали на Київ 1169-го року - істінно русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами". І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
16.08.2025 21:51 Ответить
А на парашу хтось нападав останні 80 років?
А от ***@ті кацапи лізуть кругом.
16.08.2025 21:56 Ответить
Як би хто з диктаторів не хотів але не можливо поділити світ один раз у Ялті і думати що це на завжди.

Світ розвивається, цивілізацій конкурують між собою. Західний світ спромігся забезпечити мирні перегони.

Спроба це зруйнувати, зруйнує ініціатора.
16.08.2025 21:59 Ответить
Єдина гарантія безпеки для рашки це гамівна сорочка…
16.08.2025 21:59 Ответить
Фріцо правий,фашизм словаків має свої історичні корені. А ще коли він підживлюється кацапським ресурсом,то до перегляду історії та виправдання агресії рукою подати
16.08.2025 22:02 Ответить
 
 