Война имеет "исторические корни", нужно говорить о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих комментариях относительно саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина фактически повторил риторику Кремля, в частности заявления Путина о "коренных причинах" войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить одинаково о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", - сказал Фицо.
Отмечается, что Путин давно говорит о "коренных причинах" войны. Именно эту фразу Москва использует, утверждая, что Украина представляла угрозы безопасности, что якобы должно оправдывать вторжение России в 2022 году.
Последний раз Путин использовал эту фразу вчера, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, ссылаясь на амбиции Украины относительно НАТО и ложные утверждения о том, что нацисты руководят украинским правительством.
В то же время Фицо утверждает, что саммит на Аляске "позволил решить несколько задач".
"Впервые было отброшено черно-белое видение военного конфликта в Украине", - сказал он.
По его словам, встреча Трампа с Путиным "дала старт нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами".
По мнению Фицо, эта встреча "похоже, стерла единую обязательную позицию по войне, которую так твердо продвигала администрация Байдена и которую до сих пор продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе".
"Саммит стал зеркалом для тех европейских лидеров, которые хотят нового железного занавеса между Европой и Россией", - сказал Фицо, отметив, что санкции против российского руководства не помогут.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Доречі це більш вирогідно, ніж приймуть нас, бо їм головне щоб з ними було все гаразд.
- які саме історичні корені?
- чи означає це що Словаччина має перейти під контроль Чехії, або Угорщини або Австрії в складі яких вона находилась?
Так... Фіцо Недобитий правий!
Історично, московити зажди лізли в Україну. Не буде московитів - не буде цієї війни!
Може там протухла "ядерн зброя"?
Цікаво, і яку загрозу ми для сросії становили??? Що її тепер від нас захищати треба..
А зараз ЯЗ є гарантією безпеки РФ.
А от ***@ті кацапи лізуть кругом.
Світ розвивається, цивілізацій конкурують між собою. Західний світ спромігся забезпечити мирні перегони.
Спроба це зруйнувати, зруйнує ініціатора.