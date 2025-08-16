Война имеет "исторические корни", нужно говорить о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих комментариях относительно саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина фактически повторил риторику Кремля, в частности заявления Путина о "коренных причинах" войны в Украине.

"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить одинаково о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", - сказал Фицо.

Отмечается, что Путин давно говорит о "коренных причинах" войны. Именно эту фразу Москва использует, утверждая, что Украина представляла угрозы безопасности, что якобы должно оправдывать вторжение России в 2022 году.

Последний раз Путин использовал эту фразу вчера, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, ссылаясь на амбиции Украины относительно НАТО и ложные утверждения о том, что нацисты руководят украинским правительством.

В то же время Фицо утверждает, что саммит на Аляске "позволил решить несколько задач".

"Впервые было отброшено черно-белое видение военного конфликта в Украине", - сказал он.

По его словам, встреча Трампа с Путиным "дала старт нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами".

По мнению Фицо, эта встреча "похоже, стерла единую обязательную позицию по войне, которую так твердо продвигала администрация Байдена и которую до сих пор продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе".

"Саммит стал зеркалом для тех европейских лидеров, которые хотят нового железного занавеса между Европой и Россией", - сказал Фицо, отметив, что санкции против российского руководства не помогут.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.