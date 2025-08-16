РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
1 121 8

Ландсбергис о встрече Трампа и Путина: Убийственный произвол Путина был вознагражден высшими почестями

Ландсбергис о встрече Трампа и Путина

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, отметив, что убийства россиянами украинцев были "вознаграждены самыми высокими почестями".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ландсбергис написал в соцсети Х.

"Убийственный произвол Путина, который длился три с половиной года, был вознагражден самыми высокими почестями. Несмотря на то, что Путин получил все, о чем только мог мечтать, он продолжает свои атаки. Это означает, что то, что ему уже дали, он воспринимает как должное, а то, чем ему только угрожают, не воспринимает всерьез. Встреча (Трампа. - Ред.) с Зеленским в понедельник дает возможность сравнять счет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Путин хочет официального статуса русского языка и "безопасности" для РПЦ в Украине, - The New York Times

Ландсбергис подчеркнул, что если Трамп объявит о реальных гарантиях безопасности для Украины, это полностью изменит правила игры.

Ландсбергис о встрече Трампа и Путина

Автор: 

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Габриэлюс Ландсбергис (158)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.08.2025 20:30 Ответить
да, парни, после полного кидалова америкой Украины, вы будете следующие кого они кинут, когда один бункерный дед заявит что и у вас там печенеги жили
показать весь комментарий
16.08.2025 20:30 Ответить
Трамп просто легалізував свого друга - світового терориста *****
усе просто
показать весь комментарий
16.08.2025 20:33 Ответить
А чего тут удивительного? Дегенерат Трамп увидел родственную душу. Он и сам точно такой же, и только то, что США не Рашка, сдерживает его в каких-то рамках.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:40 Ответить
Господи... до чого тут *******?!?! Воно спить і мріє, щоб ще таке зробило *****, щоб ця війна не закінчилась ніколи...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:40 Ответить
Мабуть це єдиний випадок в історії, коли карного злочинця приймали з такими почестями.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:51 Ответить
Щось мені здається, що будь аналогічна війна зараз у Литві - і Ландсбергіс благав би всіх підряд зустрічатись з путіним і літати з ним куди завгодно, аби лише це припинилось.
Бо ізолювати і гнобити міжнародного терориста, коли не по твоій країні летять ракети - воно, звичайно, легше.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:56 Ответить
Скавулиш? Щось твоє скавчання має запах Вологди...
показать весь комментарий
16.08.2025 21:03 Ответить
 
 