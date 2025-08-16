Ландсбергис о встрече Трампа и Путина: Убийственный произвол Путина был вознагражден высшими почестями

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, отметив, что убийства россиянами украинцев были "вознаграждены самыми высокими почестями".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ландсбергис написал в соцсети Х.

"Убийственный произвол Путина, который длился три с половиной года, был вознагражден самыми высокими почестями. Несмотря на то, что Путин получил все, о чем только мог мечтать, он продолжает свои атаки. Это означает, что то, что ему уже дали, он воспринимает как должное, а то, чем ему только угрожают, не воспринимает всерьез. Встреча (Трампа. - Ред.) с Зеленским в понедельник дает возможность сравнять счет", - говорится в сообщении.

Ландсбергис подчеркнул, что если Трамп объявит о реальных гарантиях безопасности для Украины, это полностью изменит правила игры.