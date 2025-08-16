УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9038 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 982 9

Ландсбергіс про зустріч Трампа і Путіна: Вбивче свавілля Путіна було винагороджене найвищими почестями

Ландсбергіс про зустріч Трампа і Путіна

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, наголосивши, шо вбивства росіянами українців були "винагороджені найвищими почестями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х.

"Вбивче свавілля Путіна, яке тривало три з половиною роки, було винагороджене найвищими почестями. Попри те, що Путін отримав все, про що тільки міг мріяти, він продовжує свої атаки. Це означає, що те, що йому вже дали, він сприймає як належне, а те, чим йому тільки погрожують, не сприймає всерйоз. Зустріч (Трампа. – Ред.) із Зеленським у понеділок дає можливість зрівняти рахунок", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Путін хоче офіційного статусу російської мови та "безпеки" для РПЦ в Україні, - The New York Times

Ландсбергіс наголосив, що якщо Трамп оголосить про реальні гарантії безпеки для України, це повністю змінить правила гри.

Ландсбергіс про зустріч Трампа і Путіна

Автор: 

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Ландсбергіс Габріелюс (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2025 20:30 Відповісти
да, парни, после полного кидалова америкой Украины, вы будете следующие кого они кинут, когда один бункерный дед заявит что и у вас там печенеги жили
показати весь коментар
16.08.2025 20:30 Відповісти
Трамп просто легалізував свого друга - світового терориста *****
усе просто
показати весь коментар
16.08.2025 20:33 Відповісти
А чего тут удивительного? Дегенерат Трамп увидел родственную душу. Он и сам точно такой же, и только то, что США не Рашка, сдерживает его в каких-то рамках.
показати весь коментар
16.08.2025 20:40 Відповісти
Господи... до чого тут *******?!?! Воно спить і мріє, щоб ще таке зробило *****, щоб ця війна не закінчилась ніколи...
показати весь коментар
16.08.2025 20:40 Відповісти
Мабуть це єдиний випадок в історії, коли карного злочинця приймали з такими почестями.
показати весь коментар
16.08.2025 20:51 Відповісти
Щось мені здається, що будь аналогічна війна зараз у Литві - і Ландсбергіс благав би всіх підряд зустрічатись з путіним і літати з ним куди завгодно, аби лише це припинилось.
Бо ізолювати і гнобити міжнародного терориста, коли не по твоій країні летять ракети - воно, звичайно, легше.
показати весь коментар
16.08.2025 20:56 Відповісти
Скавулиш? Щось твоє скавчання має запах Вологди...
показати весь коментар
16.08.2025 21:03 Відповісти
В ответ на "пролив им. сталина" стелются перед ним красными дорожками. Как же те военнослужащие армии США, которые расстилали перед преступником эту дорожку, впоследствии будут объяснять это предательство своим внукам. ПОЗОР!
показати весь коментар
16.08.2025 22:10 Відповісти
 
 