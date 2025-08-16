Ландсбергіс про зустріч Трампа і Путіна: Вбивче свавілля Путіна було винагороджене найвищими почестями

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, наголосивши, шо вбивства росіянами українців були "винагороджені найвищими почестями".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х.

"Вбивче свавілля Путіна, яке тривало три з половиною роки, було винагороджене найвищими почестями. Попри те, що Путін отримав все, про що тільки міг мріяти, він продовжує свої атаки. Це означає, що те, що йому вже дали, він сприймає як належне, а те, чим йому тільки погрожують, не сприймає всерйоз. Зустріч (Трампа. – Ред.) із Зеленським у понеділок дає можливість зрівняти рахунок", - йдеться в повідомленні.

Ландсбергіс наголосив, що якщо Трамп оголосить про реальні гарантії безпеки для України, це повністю змінить правила гри.