Встреча "Коалиции желающих" состоится 17 августа

коалиция желающих состоится 17 августа

Встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции будет проведена в воскресенье, 17 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

По данным NTV, учитывая поездку президента Украины Владимира Зеленского в США, которая состоится в понедельник, и саммит на Аляске, состоявшийся в пятницу, "Коалиция желающих" намерена провести видеоконференцию в воскресенье.

Страны "Коалиции желающих" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине, - Науседа

Как отмечается, президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит встречу вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кто еще, кроме них, будет участвовать в переговорах, пока не сообщается.

Франция и Британия увеличат экспедиционные войска в "Коалиции желающих" до 50 тыс. человек, - Макрон

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время состоится заседание "Коалиции желающих", на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

+7
Коаліція імпотентів.
16.08.2025 17:52
16.08.2025 17:52 Ответить
+5
"Коаліція охочих до різних зустрічей" !
16.08.2025 17:58
16.08.2025 17:58 Ответить
+5
має бути коаліція тих що можуть і будуть, а не тих що хочуть.
старий дідо теж хоче, та вже не може
16.08.2025 18:02
16.08.2025 18:02 Ответить
Коаліція імпотентів.
16.08.2025 17:52
16.08.2025 17:52 Ответить
І де б йшли бойові дії без зброї каоліції імпотентів? На безрибьї і рак риба.
16.08.2025 18:24
16.08.2025 18:24 Ответить
Так а шо вони мають робить? Американська армія рачки лазить перед ху-йлом. Трамп ляпає язиком як прес-секретар ху-йла. А ішак видно вже на всьо согласний аби ще одну фотку з Трампом у вєньєтку вклєїть.
Що мають робити ЕС?
16.08.2025 18:25
16.08.2025 18:25 Ответить
Охочих поговорити, в т.ч. з Трампом.
16.08.2025 17:54
16.08.2025 17:54 Ответить
"Коаліція охочих до різних зустрічей" !
16.08.2025 17:58
16.08.2025 17:58 Ответить
Клоуны грустные,
****, и за что нам такое?
16.08.2025 18:00
16.08.2025 18:00 Ответить
Надихнуло те, що рейганісти взяли під конотроль трумпа - невже Аляска= Перл Харбор ?
16.08.2025 18:01
16.08.2025 18:01 Ответить
має бути коаліція тих що можуть і будуть, а не тих що хочуть.
старий дідо теж хоче, та вже не може
16.08.2025 18:02
16.08.2025 18:02 Ответить
a Меланія вчора дивилася телевізор
16.08.2025 18:04
16.08.2025 18:04 Ответить
55 і 80 - а на куди їй щє дивитися?
16.08.2025 18:07
16.08.2025 18:07 Ответить
Коалція озабочених , коли чую оце охочих, то зразу в голові мєлькає собаче весілля, коли ******* бігає десяток кобиляк
16.08.2025 18:23
16.08.2025 18:23 Ответить
Будуть обговорювати, чим транп з ******** займались на заднiй сiдушцi лимузина.
16.08.2025 18:31
16.08.2025 18:31 Ответить
Зберуться, ну, щоб чіста паржать з тусовки на Алясці.
16.08.2025 18:50
16.08.2025 18:50 Ответить
Узгоязикий , заткнися ти вже зі своїми "цінними" порадами , сиди там у себе і не вякай , без тебе розберемося.
16.08.2025 19:05
16.08.2025 19:05 Ответить
Там нелохх просрочений с завгоспом усе
16.08.2025 19:15
16.08.2025 19:15 Ответить
 
 