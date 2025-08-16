Встреча "Коалиции желающих" состоится 17 августа

Встреча "Коалиции желающих" в формате видеоконференции будет проведена в воскресенье, 17 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

По данным NTV, учитывая поездку президента Украины Владимира Зеленского в США, которая состоится в понедельник, и саммит на Аляске, состоявшийся в пятницу, "Коалиция желающих" намерена провести видеоконференцию в воскресенье.

Как отмечается, президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит встречу вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кто еще, кроме них, будет участвовать в переговорах, пока не сообщается.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время состоится заседание "Коалиции желающих", на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.