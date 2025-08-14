Страны "Коалиции желающих" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине, - Науседа

Страны, которые присоединились к "Коалиции желающих", должны быть готовы развернуть вооруженные силы для обеспечения безопасности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после виртуальной встречи "Коалиции желающих", которая состоялась 13 августа.

"Мы должны быть готовы развернуть силы для обеспечения безопасности в Украине, как только для этого будут созданы соответствующие условия", - сказал Науседа.

Он добавил, что Литва готова внести свой вклад в объединенные силы, предоставив военнослужащих и возможности для военной подготовки.

По словам Науседы, война России против Украины, которая длится уже четыре года, существенно влияет на ситуацию с безопасностью во всей Европе, поэтому усилия по прекращению боевых действий приветствуются, но только на условиях, выгодных Украине и Европе.

Президент Литвы подчеркнул важность того, чтобы вопрос о мире не решался без участия Украины, поэтому президент Владимир Зеленский также должен участвовать в будущих встречах.

Науседа отметил, что невозможно требовать от Украины сдачи своих территорий, и такое требование не может быть предварительным условием для прекращения огня.

"Всеобъемлющее прекращение огня без предварительных условий является важнейшим условием перед началом любых реальных переговоров", - добавил он.

