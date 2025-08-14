РУС
Страны "Коалиции желающих" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине, - Науседа

Науседа о войсках в Украине

Страны, которые присоединились к "Коалиции желающих", должны быть готовы развернуть вооруженные силы для обеспечения безопасности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после виртуальной встречи "Коалиции желающих", которая состоялась 13 августа.

"Мы должны быть готовы развернуть силы для обеспечения безопасности в Украине, как только для этого будут созданы соответствующие условия", - сказал Науседа.

Он добавил, что Литва готова внести свой вклад в объединенные силы, предоставив военнослужащих и возможности для военной подготовки.

По словам Науседы, война России против Украины, которая длится уже четыре года, существенно влияет на ситуацию с безопасностью во всей Европе, поэтому усилия по прекращению боевых действий приветствуются, но только на условиях, выгодных Украине и Европе.

Также читайте: Франция и Британия считают, что развертывание западных войск в Украине до сих пор возможно, - FT

Президент Литвы подчеркнул важность того, чтобы вопрос о мире не решался без участия Украины, поэтому президент Владимир Зеленский также должен участвовать в будущих встречах.

Науседа отметил, что невозможно требовать от Украины сдачи своих территорий, и такое требование не может быть предварительным условием для прекращения огня.

"Всеобъемлющее прекращение огня без предварительных условий является важнейшим условием перед началом любых реальных переговоров", - добавил он.

Также читайте: Науседа накануне встречи Трампа и Путина: Мир в Украине возможен лишь при условии сохранения ее границ

Литва (2561) Науседа Гитанас (293) Коалиция желающих (23)
Словаки та угорці - на Закарпатті, британці - в Києві. При першому прильоті кидають все та назад до хати. "Ми зробили, що могли. Про стрілянину не домовлялись".
14.08.2025 12:41 Ответить
Дешева балаканина. Ніхто й нічого не розверне - вони для цього занадто сцикливі.
14.08.2025 13:42 Ответить
Так Стармер ужеж отказался от этой иде

https://uainfo.org/blognews/1755160440-velika-britaniya-vidmovilasya-vid-ideyi-stvorennya-30-tisyachnogo.html
14.08.2025 12:45 Ответить
Британці вже відмовилися посилати війська, так що без них.
14.08.2025 15:04 Ответить
Ідея з іноземним контингентом - мертвонароджена. Ну постоять вони, час йтиме, окуповані території пуйло окучить, кацапів та інших завезе дітей плодити. Збере за роки більше сили і того контингенту не помітить, далі піде. Якщо припиняти війну і заморожувати бойові дії- нам нічого не принесе. Просто звʼязані руки по принципу мінських угод. Світові повезло - такий шанс випав розібратись з андрофагами на болотах назавжди (за наш рахунок). Потрібно було лише добре піднапрягтись. Не схотіли… Тепер хай чекають в гості недолюдів до себе.
14.08.2025 12:47 Ответить
Якщо вони зайдуть з авіацією та ППО і закриють небо над Україною то чого вона погана, це дасть змогу розвернути виробництво, ви не в курсі але у нас багато підприємтсв були зруйновано навіть шахедами, не кажу вже про крилаті ракети.
14.08.2025 13:50 Ответить
шо за неадекватна назва охочих? адекватна назва подібної коаліції може бути лише одна - Антипутінська коаліція..
14.08.2025 13:12 Ответить
туристів навезуть,різної направленості
14.08.2025 13:31 Ответить
Так уже никто ничего не хочет! Британия сказала Всьо! СЩА не забезпечила безопасность миротворцам, миротворцы сдулись.
14.08.2025 15:02 Ответить
 
 