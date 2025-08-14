УКР
Країни "Коаліції охочих" мають бути готові до розгортання військ в Україні, - Науседа

Науседа про війська в Україні

Країни, які приєдналися до "Коаліції охочих", мають бути готовими розгорнути збройні сили для гарантування безпеки в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після віртуальної зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася 13 серпня.

"Ми маємо бути готові розгорнути сили для забезпечення безпеки в Україні, щойно для цього буде створено відповідні умови", - сказав Науседа.

Він додав, що Литва готова зробити свій внесок в об'єднані сили, надавши військовослужбовців та можливості для військової підготовки.

За словами Науседи, війна Росії проти України, яка триває вже чотири роки, істотно впливає на ситуацію з безпекою у всій Європі, тому зусилля щодо припинення бойових дій вітаються, але лише на умовах, вигідних Україні та Європі.

Також читайте: Франція та Британія вважають, що розгортання західних військ в Україні досі можливе, - FT

Президент Литви наголосив на важливості того, щоб питання про мир не вирішувалося без участі України, тому президент Володимир Зеленський також має брати участь у майбутніх зустрічах.

Науседа зазначив, що неможливо вимагати від України здачі своїх територій, і така вимога не може бути попередньою умовою для припинення вогню.

"Всеосяжне припинення вогню без попередніх умов є найважливішою умовою перед початком будь-яких реальних переговорів", - додав він.

Також читайте: Науседа напередодні зустрічі Трампа та Путіна: Мир в Україні можливий лише за умови збереження її кордонів

Литва (2511) Науседа Гітанас (364) Коаліція охочих (24)
Словаки та угорці - на Закарпатті, британці - в Києві. При першому прильоті кидають все та назад до хати. "Ми зробили, що могли. Про стрілянину не домовлялись".
14.08.2025 12:41 Відповісти
І балістичні ракети обіцяй, не стримуйся. Разом до кінця.
14.08.2025 12:45 Відповісти
Так Стармер ужеж отказался от этой иде

https://uainfo.org/blognews/1755160440-velika-britaniya-vidmovilasya-vid-ideyi-stvorennya-30-tisyachnogo.html
14.08.2025 12:45 Відповісти
Ідея з іноземним контингентом - мертвонароджена. Ну постоять вони, час йтиме, окуповані території пуйло окучить, кацапів та інших завезе дітей плодити. Збере за роки більше сили і того контингенту не помітить, далі піде. Якщо припиняти війну і заморожувати бойові дії- нам нічого не принесе. Просто звʼязані руки по принципу мінських угод. Світові повезло - такий шанс випав розібратись з андрофагами на болотах назавжди (за наш рахунок). Потрібно було лише добре піднапрягтись. Не схотіли… Тепер хай чекають в гості недолюдів до себе.
14.08.2025 12:47 Відповісти
шо за неадекватна назва охочих? адекватна назва подібної коаліції може бути лише одна - Антипутінська коаліція..
14.08.2025 13:12 Відповісти
 
 