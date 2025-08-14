Країни "Коаліції охочих" мають бути готові до розгортання військ в Україні, - Науседа

Країни, які приєдналися до "Коаліції охочих", мають бути готовими розгорнути збройні сили для гарантування безпеки в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після віртуальної зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася 13 серпня.

"Ми маємо бути готові розгорнути сили для забезпечення безпеки в Україні, щойно для цього буде створено відповідні умови", - сказав Науседа.

Він додав, що Литва готова зробити свій внесок в об'єднані сили, надавши військовослужбовців та можливості для військової підготовки.

За словами Науседи, війна Росії проти України, яка триває вже чотири роки, істотно впливає на ситуацію з безпекою у всій Європі, тому зусилля щодо припинення бойових дій вітаються, але лише на умовах, вигідних Україні та Європі.

Президент Литви наголосив на важливості того, щоб питання про мир не вирішувалося без участі України, тому президент Володимир Зеленський також має брати участь у майбутніх зустрічах.

Науседа зазначив, що неможливо вимагати від України здачі своїх територій, і така вимога не може бути попередньою умовою для припинення вогню.

"Всеосяжне припинення вогню без попередніх умов є найважливішою умовою перед початком будь-яких реальних переговорів", - додав він.

