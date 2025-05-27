Франція та Британія вважають, що розгортання західних військ в Україні досі можливе, - FT

Франція та Велика Британія вважають, що план розгортання іноземного контингенту в Україні після завершення бойових дій все ще є можливим.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки відданість Вашингтона безпеці України, схоже, слабшає, французькі, британські та німецькі лідери все більше розходяться в думках щодо того, який обсяг військової підтримки може бути наданий Україні після війни", - йдеться у матеріалі.

Так, Франція та Британія, два ініціатори так званої Коаліції охочих, наполягають на тому, що початковий план розгортання військ на території України все ще є здійсненним.

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Інші країни, включно з Німеччиною, налаштовані більш скептично, оскільки США, як і раніше, не обіцяють підтримати контингент.

Співрозмовники FT кажуть, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон продовжують підтримувати пропозицію про введення військ, щоб зберегти участь Європи в переговорах про припинення вогню та підтримувати моральний дух українців.

Також вони хочуть продемонструвати свою відданість президенту США Дональду Трампу.

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Один європейський посадовець заявив, що план введення військ "мертвий", оскільки він "абсурдний без допомоги Трампа, а він не бажає її надавати".

Однак французький дипломат заперечив, що повідомлення про провал цієї пропозиції "не тільки сильно перебільшені", але й "абсолютно не відповідають дійсності", додавши, що країни все ще працюють над планами "у звичайному темпі".