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Франція та Британія вважають, що розгортання західних військ в Україні досі можливе, - FT

Західні війська в Україні: який зараз план Франції та Британії

Франція та Велика Британія вважають, що план розгортання іноземного контингенту в Україні після завершення бойових дій все ще є можливим.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки відданість Вашингтона безпеці України, схоже, слабшає, французькі, британські та німецькі лідери все більше розходяться в думках щодо того, який обсяг військової підтримки може бути наданий Україні після війни", - йдеться у матеріалі.

Так, Франція та Британія, два ініціатори так званої Коаліції охочих, наполягають на тому, що початковий план розгортання військ на території України все ще є здійсненним.

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Інші країни, включно з Німеччиною, налаштовані більш скептично, оскільки США, як і раніше, не обіцяють підтримати контингент.

Співрозмовники FT кажуть, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон продовжують підтримувати пропозицію про введення військ, щоб зберегти участь Європи в переговорах про припинення вогню та підтримувати моральний дух українців.

Також вони хочуть продемонструвати свою відданість президенту США Дональду Трампу.

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Один європейський посадовець заявив, що план введення військ "мертвий", оскільки він "абсурдний без допомоги Трампа, а він не бажає її надавати".

Однак французький дипломат заперечив, що повідомлення про провал цієї пропозиції "не тільки сильно перебільшені", але й "абсолютно не відповідають дійсності", додавши, що країни все ще працюють над планами "у звичайному темпі".

Автор: 

Велика Британія (5639) миротворці (856) Франція (3097) Коаліція охочих (15)


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Топ коментарі
+2
Вони офіційно мають битися з українцями до плеча плечем, а не декларувати наміри.
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27.05.2025 18:05
+1
Спочатку хай французи не язиком а ділом передадуть ракети на самп-т та кроталі. А то більше всіх пилять а по факту тільки німці масштабно допомагають.
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27.05.2025 18:15
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ХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА - нічтожества. Полюбому це буде десь 2000 і десь в Ужгороді
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27.05.2025 18:01 Відповісти
у вас кнопу там не замкнуло?
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27.05.2025 18:04 Відповісти
з вважалків до дії - дістанція щє та...
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27.05.2025 18:02 Відповісти
Черговий попіздаріум.
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27.05.2025 18:03 Відповісти
Вони офіційно мають битися з українцями до плеча плечем, а не декларувати наміри.
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27.05.2025 18:05 Відповісти
Єдина гарантія безпеки України це відновлення ЯЗ, все інше це переливання з пустого в порожнє
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27.05.2025 18:10 Відповісти
Вони ще й знущаються.
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27.05.2025 18:11 Відповісти
Коли жінка каже "ні" - це означає "можливо".
Коли жінка каже "можливо" - це означає "так".
Ну а коли жінка каже "так" - яка це у біса жінка??
___________

Коли політик каже "так" - це означає "можливо".
Коли політик каже "можливо" - це означає "ні".
А коли політик каже "ні" - який це в сраці політик???
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27.05.2025 18:11 Відповісти
Спочатку хай французи не язиком а ділом передадуть ракети на самп-т та кроталі. А то більше всіх пилять а по факту тільки німці масштабно допомагають.
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27.05.2025 18:15 Відповісти
Це все розмови для бідних, так як Женевський Саміт Миру або ж 50 безпекових угод. Пора вже Зеленському закінчувати з цим балаганом, що тільки розводить необгрунтовані очікування які природньо закінчуються суспільним розчаруванням і депресією.
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27.05.2025 18:21 Відповісти
З*бали вже ви всі. Заваліть Україну зброєю і нах. комусь ваші нікчемні розмови і пусті обіцянки про війська НАТО в Україні
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27.05.2025 18:33 Відповісти
Отак - все ще... А зовсім нещодавно це подавалось як вирішене питання.
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27.05.2025 18:40 Відповісти
Франція та Британія вважають, що розгортання західних військ в Україні досі можливе.

Я теж так вважаю. Так хто розгортати буде?
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27.05.2025 19:01 Відповісти
Мабуть з пів року дискутували про західні війська в Україні. Чи більше? Потратили мільйони на зустрічі та папери з чорнилами. Все пішло в пшик. Як і інші пустопорожні побрехеньки.
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27.05.2025 19:02 Відповісти
 
 