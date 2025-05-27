Франція та Британія вважають, що розгортання західних військ в Україні досі можливе, - FT
Франція та Велика Британія вважають, що план розгортання іноземного контингенту в Україні після завершення бойових дій все ще є можливим.
Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки відданість Вашингтона безпеці України, схоже, слабшає, французькі, британські та німецькі лідери все більше розходяться в думках щодо того, який обсяг військової підтримки може бути наданий Україні після війни", - йдеться у матеріалі.
Так, Франція та Британія, два ініціатори так званої Коаліції охочих, наполягають на тому, що початковий план розгортання військ на території України все ще є здійсненним.
Інші країни, включно з Німеччиною, налаштовані більш скептично, оскільки США, як і раніше, не обіцяють підтримати контингент.
Співрозмовники FT кажуть, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон продовжують підтримувати пропозицію про введення військ, щоб зберегти участь Європи в переговорах про припинення вогню та підтримувати моральний дух українців.
Також вони хочуть продемонструвати свою відданість президенту США Дональду Трампу.
Один європейський посадовець заявив, що план введення військ "мертвий", оскільки він "абсурдний без допомоги Трампа, а він не бажає її надавати".
Однак французький дипломат заперечив, що повідомлення про провал цієї пропозиції "не тільки сильно перебільшені", але й "абсолютно не відповідають дійсності", додавши, що країни все ще працюють над планами "у звичайному темпі".
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Коли жінка каже "можливо" - це означає "так".
Ну а коли жінка каже "так" - яка це у біса жінка??
___________
Коли політик каже "так" - це означає "можливо".
Коли політик каже "можливо" - це означає "ні".
А коли політик каже "ні" - який це в сраці політик???
Я теж так вважаю. Так хто розгортати буде?