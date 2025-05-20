Бельгія готова в рамках "Коаліції охочих" відправити військових до України, - міністр оборони Франкен
Очільник Міністерства оборони Бельгії Тео Франкен заявив про готовність направити військових до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Ми готові разом з Великою Британією та Францією розпочати в рамках "коаліції охочих" операцію на українській землі, одразу після досягнення припинення вогню. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну і щоб Україна знала, що вона може розраховувати на Європу
На запитання про те, якою є його думка стосовного того, що Росія проти розміщення іноземних військових в Україні Франкен наголосив, що "це росіяни перебувають на українській землі й вони повинні піти геть".
А навіщо вам армія,яка боїться воювати ?
Чи Тайвань і його населення готовий себе захищати ? А хіба Тайвань це не острів ?Яким чином війська ЗСУ повинні десантуватись на Тайвань ? І скажіть будь ласка ,чи воюють війська Тайваню за Україну ?