УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10775 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
654 7

Бельгія готова в рамках "Коаліції охочих" відправити військових до України, - міністр оборони Франкен

Бельгія може направити військових до України

Очільник Міністерства оборони Бельгії Тео Франкен заявив про готовність направити військових до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Ми готові разом з Великою Британією та Францією розпочати в рамках "коаліції охочих" операцію на українській землі, одразу після досягнення припинення вогню. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну і щоб Україна знала, що вона може розраховувати на Європу

На запитання про те, якою є його думка стосовного того, що Росія проти розміщення іноземних військових в Україні Франкен наголосив, що "це росіяни перебувають на українській землі й вони повинні піти геть".

Читайте: Бельгія поставить Україні літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну, - міністр оборони Франкен

Автор: 

Бельгія (429) миротворці (883) Коаліція охочих (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У мене питання до "оцих охочих "
А навіщо вам армія,яка боїться воювати ?
показати весь коментар
20.05.2025 14:42 Відповісти
навіщо їм армії - їх захищає ЗСУ
показати весь коментар
20.05.2025 15:35 Відповісти
ось для чого
показати весь коментар
20.05.2025 15:39 Відповісти
А у меня вопрос до вас. Если б Тайвань воевал с Китаем, вы бы послали туда солдат ВСУ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:38 Відповісти
У мене теж питання ...
Чи Тайвань і його населення готовий себе захищати ? А хіба Тайвань це не острів ?Яким чином війська ЗСУ повинні десантуватись на Тайвань ? І скажіть будь ласка ,чи воюють війська Тайваню за Україну ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:47 Відповісти
Ну тогда зачем вы спрашиваете, зачем им армия? Затем, что бы себя защищать, а не других.
показати весь коментар
20.05.2025 16:46 Відповісти
Когда Хуту резали тутси в Руанде, был случай, 10 бельгийских десантников охраняли сборный пункт. Туда приехали горлорезы и сказали бельгийцам сдать оружие. Те сдали. После этого их зарубили топорами. Я не думаю что бельгийские военные могут принести пользу Украине.
показати весь коментар
20.05.2025 15:35 Відповісти
 
 