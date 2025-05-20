Бельгия готова в рамках "Коалиции желающих" отправить военных в Украину, - министр обороны Франкен
Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил о готовности направить военных в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Мы готовы вместе с Великобританией и Францией начать в рамках "коалиции желающих" операцию на украинской земле, сразу после достижения прекращения огня. Я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и чтобы Украина знала, что она может рассчитывать на Европу
На вопрос о том, каково его мнение относительно того, что Россия против размещения иностранных военных в Украине Франкен отметил, что "это русские находятся на украинской земле и они должны уйти".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А навіщо вам армія,яка боїться воювати ?
Чи Тайвань і його населення готовий себе захищати ? А хіба Тайвань це не острів ?Яким чином війська ЗСУ повинні десантуватись на Тайвань ? І скажіть будь ласка ,чи воюють війська Тайваню за Україну ?