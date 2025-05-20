РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10287 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
654 7

Бельгия готова в рамках "Коалиции желающих" отправить военных в Украину, - министр обороны Франкен

Бельгия может направить военных в Украину

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил о готовности направить военных в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Мы готовы вместе с Великобританией и Францией начать в рамках "коалиции желающих" операцию на украинской земле, сразу после достижения прекращения огня. Я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и чтобы Украина знала, что она может рассчитывать на Европу

На вопрос о том, каково его мнение относительно того, что Россия против размещения иностранных военных в Украине Франкен отметил, что "это русские находятся на украинской земле и они должны уйти".

Читайте: Бельгия поставит Украине самолеты F-16 даже раньше установленного срока, - министр обороны Франкен

Автор: 

Бельгия (412) миротворцы (1208) Коалиция желающих (34)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У мене питання до "оцих охочих "
А навіщо вам армія,яка боїться воювати ?
показать весь комментарий
20.05.2025 14:42 Ответить
навіщо їм армії - їх захищає ЗСУ
показать весь комментарий
20.05.2025 15:35 Ответить
ось для чого
показать весь комментарий
20.05.2025 15:39 Ответить
А у меня вопрос до вас. Если б Тайвань воевал с Китаем, вы бы послали туда солдат ВСУ?
показать весь комментарий
20.05.2025 15:38 Ответить
У мене теж питання ...
Чи Тайвань і його населення готовий себе захищати ? А хіба Тайвань це не острів ?Яким чином війська ЗСУ повинні десантуватись на Тайвань ? І скажіть будь ласка ,чи воюють війська Тайваню за Україну ?
показать весь комментарий
20.05.2025 15:47 Ответить
Ну тогда зачем вы спрашиваете, зачем им армия? Затем, что бы себя защищать, а не других.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:46 Ответить
Когда Хуту резали тутси в Руанде, был случай, 10 бельгийских десантников охраняли сборный пункт. Туда приехали горлорезы и сказали бельгийцам сдать оружие. Те сдали. После этого их зарубили топорами. Я не думаю что бельгийские военные могут принести пользу Украине.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:35 Ответить
 
 