Бельгия готова в рамках "Коалиции желающих" отправить военных в Украину, - министр обороны Франкен

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен заявил о готовности направить военных в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Мы готовы вместе с Великобританией и Францией начать в рамках "коалиции желающих" операцию на украинской земле, сразу после достижения прекращения огня. Я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и чтобы Украина знала, что она может рассчитывать на Европу

На вопрос о том, каково его мнение относительно того, что Россия против размещения иностранных военных в Украине Франкен отметил, что "это русские находятся на украинской земле и они должны уйти".

