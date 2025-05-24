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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Пісторіус не виключив відправки в Україну військових Німеччини: Знадобиться дозвіл Бундестагу

Пісторіус допускає відправлення військових ФРН в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив можливості участі військових Бундесверу у складі миротворчих сил в Україні.

Про це він сказав під час інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів щодо ймовірності такого сценарію, Пісторіус наголосив, що наразі питання про відправку в Україну миротворчих сил не обговорюється. Німецький міністр вказав на порядок розгортання такого контингенту, який чітко прописаний у Основному законі Німеччини, тож для Берліну така можливість відкриється тільки у межах міжнародного мандату.

"Для такого розгортання Бундесверу закордоном, швидше за все, знадобиться дозвіл Бундестагу. І це можливо лише під егідою колективного мандату, тобто у разі розгортання у межах ЄС, НАТО чи ООН. Однак поки що для цього немає жодних ініціатив",- сказав Пісторіус.

А на додаткове запитання журналістів щодо того, чи не міг би уряд Німеччини сам виступити з такою ініціативою, Пісторіус відповів: "Я цього не виключаю".

Водночас глава оборонного відомства ФРН наголосив, що перш ніж вести мову про розміщення миротворців, слід досягти повного припинення вогню.

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"Ми і наші союзники з "коаліції охочих" та "Групи п'яти" роздумуємо над цим, але на даний момент явно не йдеться про миротворчі війська", - сказав він.

Також Пісторіус ще раз наголосив, що "обов'язковою умовою" на розміщення німецьких миротворців в Україні є саме "мандат на міжнародну колективну оборону".

"Без мандату розгортання німецьких військових такого масштабу відбутися не може. Як тільки буде зрозуміло, хто відповідає за забезпечення чого в рамках якого мандату, ми вирішимо, яке завдання візьмемо на себе",- заявив німецький міністр.

Наостанок він додав, що нинішні атаки Росії проти України свідчать, що глава Кремля Володимир Путін не хоче миру.

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Автор: 

Німеччина (7437) миротворці (856) Пісторіус Борис (270)


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Топ коментарі
+2
А потім через пару днів виключать...
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24.05.2025 22:52
+2
Оно то как если бы ничего, но тапки жмут---если ходить. А если нет---то класс, красивые, пушистые. Болгары бтры тысячу штук хоть завтра отгрузят, если румынам греки дадут один Тамогавк. Греки же конечно выдадут, но вот турки сидят на Кипре и наблюдают за греками. Перестанут вдруг наблюдать, парламент сразу махнёт. Поэтому народ в бундестаге всё это зная и помня фамилию какого то Кантария, что флаг занёс с кинооператором заодно, тоже сомневается---но сразу поверит если что. Абаждём под дождём! По четвергам особо. Гандоны.
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24.05.2025 23:08
+1
Казав б вже у відкриту: "Дас ист фантастиш".
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24.05.2025 22:53
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Придется столько документов оформить, шо песец... подытожил говоренное Писториус. Следите за анонсами.
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24.05.2025 22:52 Відповісти
А потім через пару днів виключать...
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24.05.2025 22:52 Відповісти
Казав б вже у відкриту: "Дас ист фантастиш".
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24.05.2025 22:53 Відповісти
або "хенде хох ! руссише швайне..."

.
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24.05.2025 22:56 Відповісти
це якраз і є "фантастиш" з їхнього боку, нажаль..
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24.05.2025 23:08 Відповісти
кацапи будять "сумрачний германський військовий геній" на... свою задніцу
.
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24.05.2025 22:55 Відповісти
Знову стару серію крутять, давайте вже шось новеньке.
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24.05.2025 22:58 Відповісти
Оно то как если бы ничего, но тапки жмут---если ходить. А если нет---то класс, красивые, пушистые. Болгары бтры тысячу штук хоть завтра отгрузят, если румынам греки дадут один Тамогавк. Греки же конечно выдадут, но вот турки сидят на Кипре и наблюдают за греками. Перестанут вдруг наблюдать, парламент сразу махнёт. Поэтому народ в бундестаге всё это зная и помня фамилию какого то Кантария, что флаг занёс с кинооператором заодно, тоже сомневается---но сразу поверит если что. Абаждём под дождём! По четвергам особо. Гандоны.
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24.05.2025 23:08 Відповісти
Хоч одна нормальна країна при памʼяті. А то решта кричать хором-«ми не поїдем, ми не поїдем»! Наївні… так до вас приїдуть!
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24.05.2025 23:16 Відповісти
Переливають з пустого в порожнє!
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24.05.2025 23:29 Відповісти
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24.05.2025 23:55 Відповісти
Боря, ти гарний хлопець, але готуйся воювати з ****** у Литві.
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25.05.2025 00:33 Відповісти
Не знал что в Германии есть армия. Наверно кацапы умрут от смеха.
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25.05.2025 00:54 Відповісти
 
 