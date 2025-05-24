Пісторіус не виключив відправки в Україну військових Німеччини: Знадобиться дозвіл Бундестагу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив можливості участі військових Бундесверу у складі миротворчих сил в Україні.

Про це він сказав під час інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів щодо ймовірності такого сценарію, Пісторіус наголосив, що наразі питання про відправку в Україну миротворчих сил не обговорюється. Німецький міністр вказав на порядок розгортання такого контингенту, який чітко прописаний у Основному законі Німеччини, тож для Берліну така можливість відкриється тільки у межах міжнародного мандату.

"Для такого розгортання Бундесверу закордоном, швидше за все, знадобиться дозвіл Бундестагу. І це можливо лише під егідою колективного мандату, тобто у разі розгортання у межах ЄС, НАТО чи ООН. Однак поки що для цього немає жодних ініціатив",- сказав Пісторіус.

А на додаткове запитання журналістів щодо того, чи не міг би уряд Німеччини сам виступити з такою ініціативою, Пісторіус відповів: "Я цього не виключаю".

Водночас глава оборонного відомства ФРН наголосив, що перш ніж вести мову про розміщення миротворців, слід досягти повного припинення вогню.

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"Ми і наші союзники з "коаліції охочих" та "Групи п'яти" роздумуємо над цим, але на даний момент явно не йдеться про миротворчі війська", - сказав він.

Також Пісторіус ще раз наголосив, що "обов'язковою умовою" на розміщення німецьких миротворців в Україні є саме "мандат на міжнародну колективну оборону".

"Без мандату розгортання німецьких військових такого масштабу відбутися не може. Як тільки буде зрозуміло, хто відповідає за забезпечення чого в рамках якого мандату, ми вирішимо, яке завдання візьмемо на себе",- заявив німецький міністр.

Наостанок він додав, що нинішні атаки Росії проти України свідчать, що глава Кремля Володимир Путін не хоче миру.

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