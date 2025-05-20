Польща не буде відправляти війська в Україну, - Туск
Польща не буде відправляти свої війська в Україну.
Про це в інтерв'ю TVP.Info заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не будемо відпраляти польські війська в Україну. Наша мета - охороняти кордон із Росією та Білоруссю та організувати центр з перекидання зброї та допомоги в Україну", - сказав глава польського уряду.
Раніше у Міноборони Польщі заперечили наміри розміщувати своїх військових в Україні в межах миротворчої місії.
Вони, і так, друга ціль рашистів після нас...за допомогу Україні.
І хто знає як аони поступлять, коли *****
щось замутить з Білорусі в сторону західної України...
Ех, от Україна не те, що Польща: Україна за Грузію воювала в 2008-му, еге ж?
Джерело: https://censor.net/ua/n3553386
Что-то есть большие сомнения что Польша теоретически поддержала бы, всем известную "5 статью НАТО". Как впрочем и другие члены НАТО...
Винуваті тим, що в 2019-му не захотіли, припинили йти в ЄС і в НАТО і мотивували це тим, що, мовляв, вони нас в гості не запрошують.
Були вже ляхи в історії.
гріх скаржитись
Ще чого доброго після першого ж обстрілу втечуть зі своєї зони відповідальності, яку одразу ж займуть рашисти.