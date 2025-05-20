Польща не буде відправляти війська в Україну, - Туск

Польща не буде відправляти свої війська в Україну.

Про це в інтерв'ю TVP.Info заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не будемо відпраляти польські війська в Україну. Наша мета - охороняти кордон із Росією та Білоруссю та організувати центр з перекидання зброї та допомоги в Україну", - сказав глава польського уряду.

Раніше у Міноборони Польщі заперечили наміри розміщувати своїх військових в Україні в межах миротворчої місії.

