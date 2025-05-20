УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5275 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
2 519 38

Польща не буде відправляти війська в Україну, - Туск

Туск про відправлення миротворців

Польща не буде відправляти свої війська в Україну.

Про це в інтерв'ю TVP.Info заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не будемо відпраляти польські війська в Україну. Наша мета - охороняти кордон із Росією та Білоруссю та організувати центр з перекидання зброї та допомоги в Україну", - сказав глава польського уряду.

Раніше у Міноборони Польщі заперечили наміри розміщувати своїх військових в Україні в межах миротворчої місії.

Читайте також: Мерц: Дискусій про направлення міжнародного контингенту в Україну немає, головна мета – припинення вогню

Автор: 

миротворці (883) Польща (8762) Туск Дональд (563)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тоді ***** візьме Варшаву на раз два, він вже на українцях натренувався, а ви будете Трампу дзвонити щоб дав солдатів з досвідом війни.
показати весь коментар
20.05.2025 23:48 Відповісти
+8
Так это, нам в ответ нужно сказать, что если армия орков вздумает пройти коридором на Польшу, мы тоже не будеи отправлять войска, просто поможем польским беженцам и сможем даже пригласить польских военных пройти инструктаж.
показати весь коментар
20.05.2025 23:52 Відповісти
+8
Та не буде ні Польща ні Литва з Латвією ні хто не будь інший. Перед Зелею поставлено завдання - протриматися до кінця 20-х років, поки НАТО не укріпить свій східний фланг, основою якого стане польська армія. А ми просто тимчасовий щит, який поки що вдало виконує свою функцію. Але багато в чому ми самі собі винні - гнались за тим ЄС і НАТО, аж в конституцію повписували. А вони для нас нічим не доброзичливіші за рашистів
показати весь коментар
21.05.2025 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы тоже не отправляете войска в Украину?! Тогда мы идем к Вам!
показати весь коментар
20.05.2025 23:47 Відповісти
Давайте будемо їм вдячні за те. що вони нам роблять наразі....
Вони, і так, друга ціль рашистів після нас...за допомогу Україні.
І хто знає як аони поступлять, коли *****
щось замутить з Білорусі в сторону західної України...
показати весь коментар
21.05.2025 08:00 Відповісти
Тоді ***** візьме Варшаву на раз два, він вже на українцях натренувався, а ви будете Трампу дзвонити щоб дав солдатів з досвідом війни.
показати весь коментар
20.05.2025 23:48 Відповісти
Ну звісно: коли потрібно зміцнити обороноздатність країни, то за логікою треба кудись відправити частину військ. От якби Україна відправила б війська в Сирію в 2013-му або в Афганістан в 2021-му - ніякої війни не було б

Ех, от Україна не те, що Польща: Україна за Грузію воювала в 2008-му, еге ж?
показати весь коментар
21.05.2025 04:04 Відповісти
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск
Джерело: https://censor.net/ua/n3553386

Что-то есть большие сомнения что Польша теоретически поддержала бы, всем известную "5 статью НАТО". Как впрочем и другие члены НАТО...
показати весь коментар
20.05.2025 23:51 Відповісти
Так это, нам в ответ нужно сказать, что если армия орков вздумает пройти коридором на Польшу, мы тоже не будеи отправлять войска, просто поможем польским беженцам и сможем даже пригласить польских военных пройти инструктаж.
показати весь коментар
20.05.2025 23:52 Відповісти
Якщо путін пройде Україну, наш ресурс піде проти країн Заходу .Не буде вже ніяких військ які мають допомагати полякам чи ще комусь там. Вони хочуть відсидитися, ну-ну..
показати весь коментар
20.05.2025 23:59 Відповісти
Відкрию вам страшну таємницю: Польща має спільний кордон з РФ та РБ. Тільки не кому не кажіть. Але звісно простіше проекти через Україну. От тільки Часів Яр візьмуть і відразу на Польщу
показати весь коментар
21.05.2025 04:00 Відповісти
значить Польша стане знов ПНР та члденом країн Варшавсьгого договору.
показати весь коментар
20.05.2025 23:52 Відповісти
Це реалії світу де править груба сила, коли дійде їх черга всі будуть радитися як допомогти полякам,ну що б тільки не воювати з путіним, німці каски дадуть, словаки чоботи пришлють і вперед)... Приказки вони не знають-В гурті робити - як із гори бігти. Гуртом добре й батька бити. Гуртом і чорта поборем. Гуртом можна і море загатити....
показати весь коментар
21.05.2025 00:05 Відповісти
Так і є.Це особлива,болісна тема, вони то знають що винні, тому будуть до останього триматися влади. Хіба Зеленський може зараз вийти і сказати-дорогі українці,я не компетентний,я актор який грав на ваших почуттях, тому подаю у відставку і нехай український народ обере іншу людину яка вас об'єднає і поведе до перемоги.
показати весь коментар
21.05.2025 00:27 Відповісти
Та не буде ні Польща ні Литва з Латвією ні хто не будь інший. Перед Зелею поставлено завдання - протриматися до кінця 20-х років, поки НАТО не укріпить свій східний фланг, основою якого стане польська армія. А ми просто тимчасовий щит, який поки що вдало виконує свою функцію. Але багато в чому ми самі собі винні - гнались за тим ЄС і НАТО, аж в конституцію повписували. А вони для нас нічим не доброзичливіші за рашистів
показати весь коментар
21.05.2025 00:02 Відповісти
Віннуваті, але не орієнтацією на ЄС і НАТО.
Винуваті тим, що в 2019-му не захотіли, припинили йти в ЄС і в НАТО і мотивували це тим, що, мовляв, вони нас в гості не запрошують.
показати весь коментар
21.05.2025 00:24 Відповісти
реванш антимайдану за підтримки олігархів, ********* палички, рф просто відсуває трохи кордони, хоч поржем, ну по приколу ж..
показати весь коментар
21.05.2025 00:32 Відповісти
Ми ржем з того, що побудували з 1991 року, а кроми приводу, в цій країні за часи незалежності нічого не було
показати весь коментар
21.05.2025 00:43 Відповісти
Вас на цім 2019 так як зациклило. Все почалося в 2004 і остаточно стало на незворотній шлях після подій 2013-14 років. Чи ви думаєте, що вибори 2019 заставили б старіючого путлера відмовитись від втілення його хворих планів? Фамілія президента, вибраного в 2019 не мала вже значення
показати весь коментар
21.05.2025 00:40 Відповісти
що, потрібно було щоб у 2004-му зека коронували? серйозно? головна помилка - це те, що в 10-му зека до влади привели, а в 14-му колаборанти махали триколорами в Криму, на Півдні і на Донбасі і кликали путєна на танках в Україну. якби взимку 14-го в Криму тим аквафрешам дали пісти як в Одесі, то нічого далі би і не було. тож тепер маємо те, що заслужили. самі винні.
показати весь коментар
21.05.2025 02:02 Відповісти
Да никто там ничего не укрепит. Вся надежда на амеров. Если они окончательно из европы выйдут, те побегут к ***** договариваться. За три года одна болтовня.
показати весь коментар
21.05.2025 01:52 Відповісти
Ну ждите москлей\орков, или чо вы ожидаете?
показати весь коментар
21.05.2025 00:06 Відповісти
Як рішати скільки та де мають розміщуватися миротворці пупс лізе за стіл, але як відправити він не при дєлах то все франки та брити заколочують, дуже удобна позиція!
показати весь коментар
21.05.2025 00:10 Відповісти
А поставити свої ПРО та ППО на кордоні, щоб захистити Львівську та Волинську області?
показати весь коментар
21.05.2025 00:22 Відповісти
Поляки - чемпіони по кількості заяв, що їх військ не буде в Україні. Навіть сша рідше це кажуть. Брати )
показати весь коментар
21.05.2025 00:30 Відповісти
Я теж дивуюсь: для чого це день у день повторювати? Ніхто ж його за язик не тягне. Іноді краще мовчати, наводячи туману для ворога.
показати весь коментар
21.05.2025 09:59 Відповісти
Цей ідіот щотижня повторює одне і теж.
показати весь коментар
21.05.2025 01:21 Відповісти
А що американці відправлять війська до України? Поляки надали Україні найбільше танків. Спасибі полякам за допомогу. https://www.youtube.com/shorts/R8k-hirILjY
показати весь коментар
21.05.2025 01:23 Відповісти
Конечно не будет. Они вам скоро на своей территории понадобятся. Ели не под Варшавой, то под Гданьском так точно. Инфраструктуру уже строят. Примерно такую же как и у украинских границ за пару лет до вторжения.
показати весь коментар
21.05.2025 01:48 Відповісти
Та й слава Богу!
Були вже ляхи в історії.
показати весь коментар
21.05.2025 02:20 Відповісти
24 лютого 2022-го замалим не відправили... Готувались, але більш приховано, ніж мадяри. Ті так прямо вже колонами на марші стояли, а пшеки обійшлись усним наказом по військовим частинам бути готовими виступити, якщо кацапи Київ захоплять.
показати весь коментар
21.05.2025 08:11 Відповісти
поляки й так допомагають будь-здоров
гріх скаржитись
показати весь коментар
21.05.2025 03:20 Відповісти
Та нафуя вони тут. Не дуже то і хотілось.
Ще чого доброго після першого ж обстрілу втечуть зі своєї зони відповідальності, яку одразу ж займуть рашисти.
показати весь коментар
21.05.2025 06:01 Відповісти
Головне, не обісратися від страху!
показати весь коментар
21.05.2025 06:24 Відповісти
В мене дежа вю ..Він це вже 5 раз сказав ..Польща на 1 місці по цій фоазі
показати весь коментар
21.05.2025 07:13 Відповісти
З просррчкою ніхто нехоче мати справу
показати весь коментар
21.05.2025 07:23 Відповісти
Войско польське Берлін брало,а раджєцкє (совєцьке) помагало.
показати весь коментар
21.05.2025 10:13 Відповісти
 
 