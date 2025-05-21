Польша не будет отправлять войска в Украину, - Туск
Польша не будет отправлять свои войска в Украину.
Об этом в интервью TVP.Info заявил премьер Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Наша цель - охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр по переброске оружия и помощи в Украину", - сказал глава польского правительства.
Ранее в Минобороны Польши отрицали намерения размещать своих военных в Украине в рамках миротворческой миссии.
Вони, і так, друга ціль рашистів після нас...за допомогу Україні.
І хто знає як аони поступлять, коли *****
щось замутить з Білорусі в сторону західної України...
Ех, от Україна не те, що Польща: Україна за Грузію воювала в 2008-му, еге ж?
Джерело: https://censor.net/ua/n3553386
Что-то есть большие сомнения что Польша теоретически поддержала бы, всем известную "5 статью НАТО". Как впрочем и другие члены НАТО...
Винуваті тим, що в 2019-му не захотіли, припинили йти в ЄС і в НАТО і мотивували це тим, що, мовляв, вони нас в гості не запрошують.
Були вже ляхи в історії.
гріх скаржитись
Ще чого доброго після першого ж обстрілу втечуть зі своєї зони відповідальності, яку одразу ж займуть рашисти.