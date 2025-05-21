РУС
Польша не будет отправлять войска в Украину, - Туск

Туск об отправке миротворцев

Польша не будет отправлять свои войска в Украину.

Об этом в интервью TVP.Info заявил премьер Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Наша цель - охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр по переброске оружия и помощи в Украину", - сказал глава польского правительства.

Ранее в Минобороны Польши отрицали намерения размещать своих военных в Украине в рамках миротворческой миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Лукашенко "собирают мигрантов" на восточной границе Польши, - Туск

+8
Тоді ***** візьме Варшаву на раз два, він вже на українцях натренувався, а ви будете Трампу дзвонити щоб дав солдатів з досвідом війни.
20.05.2025 23:48 Ответить
+8
Так это, нам в ответ нужно сказать, что если армия орков вздумает пройти коридором на Польшу, мы тоже не будеи отправлять войска, просто поможем польским беженцам и сможем даже пригласить польских военных пройти инструктаж.
20.05.2025 23:52 Ответить
+8
Та не буде ні Польща ні Литва з Латвією ні хто не будь інший. Перед Зелею поставлено завдання - протриматися до кінця 20-х років, поки НАТО не укріпить свій східний фланг, основою якого стане польська армія. А ми просто тимчасовий щит, який поки що вдало виконує свою функцію. Але багато в чому ми самі собі винні - гнались за тим ЄС і НАТО, аж в конституцію повписували. А вони для нас нічим не доброзичливіші за рашистів
21.05.2025 00:02 Ответить
Вы тоже не отправляете войска в Украину?! Тогда мы идем к Вам!
20.05.2025 23:47 Ответить
Давайте будемо їм вдячні за те. що вони нам роблять наразі....
Вони, і так, друга ціль рашистів після нас...за допомогу Україні.
І хто знає як аони поступлять, коли *****
щось замутить з Білорусі в сторону західної України...
21.05.2025 08:00 Ответить
Ну звісно: коли потрібно зміцнити обороноздатність країни, то за логікою треба кудись відправити частину військ. От якби Україна відправила б війська в Сирію в 2013-му або в Афганістан в 2021-му - ніякої війни не було б

Ех, от Україна не те, що Польща: Україна за Грузію воювала в 2008-му, еге ж?
21.05.2025 04:04 Ответить
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск
Джерело: https://censor.net/ua/n3553386

Что-то есть большие сомнения что Польша теоретически поддержала бы, всем известную "5 статью НАТО". Как впрочем и другие члены НАТО...
20.05.2025 23:51 Ответить
Якщо путін пройде Україну, наш ресурс піде проти країн Заходу .Не буде вже ніяких військ які мають допомагати полякам чи ще комусь там. Вони хочуть відсидитися, ну-ну..
20.05.2025 23:59 Ответить
Відкрию вам страшну таємницю: Польща має спільний кордон з РФ та РБ. Тільки не кому не кажіть. Але звісно простіше проекти через Україну. От тільки Часів Яр візьмуть і відразу на Польщу
21.05.2025 04:00 Ответить
значить Польша стане знов ПНР та члденом країн Варшавсьгого договору.
20.05.2025 23:52 Ответить
Це реалії світу де править груба сила, коли дійде їх черга всі будуть радитися як допомогти полякам,ну що б тільки не воювати з путіним, німці каски дадуть, словаки чоботи пришлють і вперед)... Приказки вони не знають-В гурті робити - як із гори бігти. Гуртом добре й батька бити. Гуртом і чорта поборем. Гуртом можна і море загатити....
21.05.2025 00:05 Ответить
Так і є.Це особлива,болісна тема, вони то знають що винні, тому будуть до останього триматися влади. Хіба Зеленський може зараз вийти і сказати-дорогі українці,я не компетентний,я актор який грав на ваших почуттях, тому подаю у відставку і нехай український народ обере іншу людину яка вас об'єднає і поведе до перемоги.
21.05.2025 00:27 Ответить
Віннуваті, але не орієнтацією на ЄС і НАТО.
Винуваті тим, що в 2019-му не захотіли, припинили йти в ЄС і в НАТО і мотивували це тим, що, мовляв, вони нас в гості не запрошують.
21.05.2025 00:24 Ответить
реванш антимайдану за підтримки олігархів, ********* палички, рф просто відсуває трохи кордони, хоч поржем, ну по приколу ж..
21.05.2025 00:32 Ответить
Ми ржем з того, що побудували з 1991 року, а кроми приводу, в цій країні за часи незалежності нічого не було
21.05.2025 00:43 Ответить
Вас на цім 2019 так як зациклило. Все почалося в 2004 і остаточно стало на незворотній шлях після подій 2013-14 років. Чи ви думаєте, що вибори 2019 заставили б старіючого путлера відмовитись від втілення його хворих планів? Фамілія президента, вибраного в 2019 не мала вже значення
21.05.2025 00:40 Ответить
що, потрібно було щоб у 2004-му зека коронували? серйозно? головна помилка - це те, що в 10-му зека до влади привели, а в 14-му колаборанти махали триколорами в Криму, на Півдні і на Донбасі і кликали путєна на танках в Україну. якби взимку 14-го в Криму тим аквафрешам дали пісти як в Одесі, то нічого далі би і не було. тож тепер маємо те, що заслужили. самі винні.
21.05.2025 02:02 Ответить
Да никто там ничего не укрепит. Вся надежда на амеров. Если они окончательно из европы выйдут, те побегут к ***** договариваться. За три года одна болтовня.
21.05.2025 01:52 Ответить
Ну ждите москлей\орков, или чо вы ожидаете?
21.05.2025 00:06 Ответить
Як рішати скільки та де мають розміщуватися миротворці пупс лізе за стіл, але як відправити він не при дєлах то все франки та брити заколочують, дуже удобна позиція!
21.05.2025 00:10 Ответить
А поставити свої ПРО та ППО на кордоні, щоб захистити Львівську та Волинську області?
21.05.2025 00:22 Ответить
Поляки - чемпіони по кількості заяв, що їх військ не буде в Україні. Навіть сша рідше це кажуть. Брати )
21.05.2025 00:30 Ответить
Я теж дивуюсь: для чого це день у день повторювати? Ніхто ж його за язик не тягне. Іноді краще мовчати, наводячи туману для ворога.
21.05.2025 09:59 Ответить
Цей ідіот щотижня повторює одне і теж.
21.05.2025 01:21 Ответить
А що американці відправлять війська до України? Поляки надали Україні найбільше танків. Спасибі полякам за допомогу. https://www.youtube.com/shorts/R8k-hirILjY
21.05.2025 01:23 Ответить
Конечно не будет. Они вам скоро на своей территории понадобятся. Ели не под Варшавой, то под Гданьском так точно. Инфраструктуру уже строят. Примерно такую же как и у украинских границ за пару лет до вторжения.
21.05.2025 01:48 Ответить
Та й слава Богу!
Були вже ляхи в історії.
21.05.2025 02:20 Ответить
24 лютого 2022-го замалим не відправили... Готувались, але більш приховано, ніж мадяри. Ті так прямо вже колонами на марші стояли, а пшеки обійшлись усним наказом по військовим частинам бути готовими виступити, якщо кацапи Київ захоплять.
21.05.2025 08:11 Ответить
поляки й так допомагають будь-здоров
гріх скаржитись
21.05.2025 03:20 Ответить
Та нафуя вони тут. Не дуже то і хотілось.
Ще чого доброго після першого ж обстрілу втечуть зі своєї зони відповідальності, яку одразу ж займуть рашисти.
21.05.2025 06:01 Ответить
Головне, не обісратися від страху!
21.05.2025 06:24 Ответить
В мене дежа вю ..Він це вже 5 раз сказав ..Польща на 1 місці по цій фоазі
21.05.2025 07:13 Ответить
З просррчкою ніхто нехоче мати справу
21.05.2025 07:23 Ответить
Войско польське Берлін брало,а раджєцкє (совєцьке) помагало.
21.05.2025 10:13 Ответить
 
 