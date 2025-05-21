Польша не будет отправлять войска в Украину, - Туск

Польша не будет отправлять свои войска в Украину.

Об этом в интервью TVP.Info заявил премьер Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Наша цель - охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр по переброске оружия и помощи в Украину", - сказал глава польского правительства.

Ранее в Минобороны Польши отрицали намерения размещать своих военных в Украине в рамках миротворческой миссии.

