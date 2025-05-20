Путин и Лукашенко "собирают мигрантов" на восточной границе Польши, - Туск

Во вторник, 20 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ситуация на восточной границе страны напряженная. С трибуны Сейма глава польского правительства попросил разрешения на дальнейшее временное приостановление права на убежище.

Об этом пишет RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин и Лукашенко собирают мигрантов на границе с Польшей. Мы хотим, чтобы наша граница была непроницаемой на всем пути", - заявил Туск.

Он отметил, что правительство имеет инициативы "направленные на прекращение нелегальной миграции в зародыше - для тех, кто хочет сменить место жительства и выбирает маршрут через Польшу".

"Речь идет не только об отказе в принятии заявлений о предоставлении убежища", - сказал премьер-министр Польши.

В этом контексте он попросил разрешения на дальнейшее временное приостановление права на убежище.

Читайте также: Польша усилит патрулирование важнейших участков границы с Беларусью

"Если существует такое понятие, как угроза культурного конфликта, а именно с этим сегодня сталкиваются западноевропейские страны, то это связано с притоком людей, которые происходят из разных культур. Часто также исповедуют другую религию. И хотя это не всем может нравиться, роль государства заключается в том, чтобы не ставить под угрозу базовые социальные структуры и традиции",- заявил Туск.

Ранее сообщалось, что Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с Беларусью из-за мигрантов: активизируется операция Минска и Москвы