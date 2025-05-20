РУС
Новости Искусственный миграционный кризис на границе Польши с Беларусью
Путин и Лукашенко "собирают мигрантов" на восточной границе Польши, - Туск

Во вторник, 20 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ситуация на восточной границе страны напряженная. С трибуны Сейма глава польского правительства попросил разрешения на дальнейшее временное приостановление права на убежище.

Об этом пишет RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин и Лукашенко собирают мигрантов на границе с Польшей. Мы хотим, чтобы наша граница была непроницаемой на всем пути", - заявил Туск.

Он отметил, что правительство имеет инициативы "направленные на прекращение нелегальной миграции в зародыше - для тех, кто хочет сменить место жительства и выбирает маршрут через Польшу".

"Речь идет не только об отказе в принятии заявлений о предоставлении убежища", - сказал премьер-министр Польши.

В этом контексте он попросил разрешения на дальнейшее временное приостановление права на убежище.

"Если существует такое понятие, как угроза культурного конфликта, а именно с этим сегодня сталкиваются западноевропейские страны, то это связано с притоком людей, которые происходят из разных культур. Часто также исповедуют другую религию. И хотя это не всем может нравиться, роль государства заключается в том, чтобы не ставить под угрозу базовые социальные структуры и традиции",- заявил Туск.

Ранее сообщалось, что Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.

Беларусь (7978) граница (5339) Польша (8623) Туск Дональд (782)
Ну , все логічно і все пов'язано - доки на українському кордоні польські "протестувальники" - на білоруському - сьогодні мігранти , а завтра "зелені чоловічки" ... зустрічайте !
показать весь комментарий
20.05.2025 22:17 Ответить
А ви туди рольників. Чи слабо?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:16 Ответить
Випускайте фермерів, вони не пустять!
показать весь комментарий
20.05.2025 22:32 Ответить
Так ті мігранти і в диню тим неробам можуть дати, воно їм треба?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:18 Ответить
З пулімйотами
показать весь комментарий
20.05.2025 23:40 Ответить
А ніт рольнікі прастітуткі тільки на Український кордон підписалися там сало вудка пєнєнжкі. А там і в кабіну можна отримати .
показать весь комментарий
21.05.2025 00:56 Ответить
Так начебто кордони мінували, чи як і всюду тільки на папері і в Польші бабло пиляють не гірже нашіх?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:40 Ответить
Мінування,то про країни Балтії.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:26 Ответить
Не стоит волноваться. Может это не мигранты. Может просто контрактники. Касапы отчитались что 20тыс. завербовали среди новоиспечённых граждан. Так что может не все так и плохо.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:47 Ответить
Пане туск, а ну припиніть цей "торговельний безвіз".
показать весь комментарий
20.05.2025 23:29 Ответить
 
 