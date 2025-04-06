Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с Беларусью из-за мигрантов: активизируется операция Минска и Москвы
На польско-белорусской границе обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Минобороны Польши заявляет об усилении операции со стороны Москвы и Минска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша польским СМИ и в соцсети Х.
"Давление на границе растет... Активизируется операция Беларуси и России. Целью является нападение на Польшу, а не попытка получения убежища(нелегальными мигрантами, - ред.)", - цитирует Минобороны Косиняка-Камыша.
Глава оборонного ведомства Польши заявил, что среди мигрантов "растет жестокость". Они бросают камни, ветки и используют болгарки, чтобы разрезать заграждения.
Косиняк-Камыш заверил, что реакция польских служб на действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко является быстрой.
Министр также рассказал, что в ночь на 5 апреля было около 300 попыток мигрантов нелегально пересечь границу - все они были сорваны. По его словам, мигранты действовали большими группами.
"Операция с белорусской и российской стороны усиливается. Это не случайно, это не естественный миграционный маршрут. Это все создано, это все срежиссировано", - заявил глава оборонного ведомства Польши.
Он добавил, что обострение миграционного давления направлено на ослабление Европы и Польши.
Ранее сообщалось, что Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.
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Усатую шестерку ***** можно приструнить просто пригрозив. Когда не он не безнаказанно будет гадить, а работа будет вестись в обратном направлении.
Вся эта гопопа смелая только потому что не получает ничего в ответ.
Косіняк-дєрєвья гнулісь...
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