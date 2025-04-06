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Новости Искусственный миграционный кризис на границе Польши с Беларусью
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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с Беларусью из-за мигрантов: активизируется операция Минска и Москвы

Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с РБ

На польско-белорусской границе обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Минобороны Польши заявляет об усилении операции со стороны Москвы и Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша польским СМИ и в соцсети Х.

"Давление на границе растет... Активизируется операция Беларуси и России. Целью является нападение на Польшу, а не попытка получения убежища(нелегальными мигрантами, - ред.)", - цитирует Минобороны Косиняка-Камыша.

Глава оборонного ведомства Польши заявил, что среди мигрантов "растет жестокость". Они бросают камни, ветки и используют болгарки, чтобы разрезать заграждения.

Косиняк-Камыш заверил, что реакция польских служб на действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко является быстрой.

Читайте также: Польша усилит патрулирование важнейших участков границы с Беларусью

Министр также рассказал, что в ночь на 5 апреля было около 300 попыток мигрантов нелегально пересечь границу - все они были сорваны. По его словам, мигранты действовали большими группами.

"Операция с белорусской и российской стороны усиливается. Это не случайно, это не естественный миграционный маршрут. Это все создано, это все срежиссировано", - заявил глава оборонного ведомства Польши.

Он добавил, что обострение миграционного давления направлено на ослабление Европы и Польши.

Ранее сообщалось, что Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.

Читайте также: Польша завершила строительство электронного заграждения на государственной границе с Беларусью

Автор: 

Беларусь (7889) мигранты (981) Польша (8407) Косиняк-Камыш Владислав (43)


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Топ комментарии
+28
Ну отправьте им навстречу своих боевых фермеров... Можно со свиньями)
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06.04.2025 22:51
+8
Я не розумію, чому не можна відкривати вогонь. Так само не розумію, чому поляки тицяють нам в очі, що наша сволота, перебопвшись до Польщі, їздить там на дорогих авто і гуляє в дорогих ресторанах. А запитаєш, чому їх не відсилають назад в Україну - дивляться вбік і щось мямлять про права людини.
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06.04.2025 23:08
+8
Полякам вже пора відкривати вогонь!
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06.04.2025 23:09
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Ну отправьте им навстречу своих боевых фермеров... Можно со свиньями)
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06.04.2025 22:51 Ответить
Уже прогресс.
Усатую шестерку ***** можно приструнить просто пригрозив. Когда не он не безнаказанно будет гадить, а работа будет вестись в обратном направлении.
Вся эта гопопа смелая только потому что не получает ничего в ответ.
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06.04.2025 22:57 Ответить
Если бы у Польши были яйца, то они бы оккупировали Беларусь, свергли бы Лукашенко и поставили там союзную демократию. А так пусть героически борятся с мигрантами.
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06.04.2025 23:08 Ответить
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06.04.2025 22:58 Ответить
Паркану на кордоні Польщі з Білоруссю
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06.04.2025 23:00 Ответить
Кулеметів не вистачає..
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07.04.2025 00:10 Ответить
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06.04.2025 23:04 Ответить
Шумєл Косіняк-Камиш,
Косіняк-дєрєвья гнулісь...
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06.04.2025 23:00 Ответить
Щоб тільки пerdnути.
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06.04.2025 23:02 Ответить
Патриоты используйте, которые у себя наскладировали.
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06.04.2025 23:07 Ответить
Патріотів в них багато. І на полуниці, і на огірочках, і на помідорах. Більшість наших патріотів, які повинні бути на фронті в окопах, всі там.
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06.04.2025 23:16 Ответить
Я про то как они героически вооружаются непонятно зачем.
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06.04.2025 23:17 Ответить
Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів.
Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50також знаходяться в дорозі.

У 2023 році Польща замовила у США 48 пускових установок Patriot, 644 ракети до них, а також різні датчики, допоміжне обладнання та запчастини. Загальна сума угоди оцінюється в $15 млрд

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
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06.04.2025 23:31 Ответить
За такими діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії.
Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі.
Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
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06.04.2025 23:33 Ответить
Все это выглядит как пустой распил денег
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06.04.2025 23:42 Ответить
Асфальт, что лі ? ))))
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07.04.2025 00:44 Ответить
Да какая разница что. Они воевать ни с кем не собираются. Просто трясут оружием.
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07.04.2025 00:46 Ответить
Я не розумію, чому не можна відкривати вогонь. Так само не розумію, чому поляки тицяють нам в очі, що наша сволота, перебопвшись до Польщі, їздить там на дорогих авто і гуляє в дорогих ресторанах. А запитаєш, чому їх не відсилають назад в Україну - дивляться вбік і щось мямлять про права людини.
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06.04.2025 23:08 Ответить
Пояснюю: в прикордонній смузі ЗАБОРОНЕНО вести стрільюу у напрямі суміжної території, для запобігання виникненню прикордонних конфліктів...
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07.04.2025 03:33 Ответить
Полякам вже пора відкривати вогонь!
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06.04.2025 23:09 Ответить
Польские патриоты одни из самых смешных людей в мире. Сейчас они это с Трампом показывают, но до этого прекрасно показали когда Россия устроила полномасштабную войну с нами. Вместо того чтобы помочь, показать как они ненавидят России - они сидят тихонько и боятся нос высунуть. Вояки, да.
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06.04.2025 23:20 Ответить
А зачем им воевать? Видели лица польских лидеров в начале войны? Это лучшее что с ними случилось за всю историю.
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07.04.2025 07:55 Ответить
У ЄС проти демонстрантів іноді застосовують звукову зброю, що доводить до сказу, а проти найнятого фсб афро-азійського бидла на кордоні чомусь соромляться, хоча тут дуже в тему були б навіть гумові кулі для підтримання феншую.
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06.04.2025 23:35 Ответить
Можуть і вогнеметами підсмалити, але ж лісу шкода.
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06.04.2025 23:53 Ответить
Як це він про Волинь не згадав?
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07.04.2025 04:45 Ответить
боже, яке прозріння... я ще більше скажу, нашестя мігрантів у 2015-2016 роках теж було зрежисованим, але всі слухали бабусю Меркель, яка запевняла, що Європа з цим впорається..., а коли в минулому та позаминулому році блокували кордон з Україною, а натомість радо приймали вантажі з росіїї та білорусі, це теж було на прохання та під керівництвом товаришів з рашки та місцевих корисних ідіотів...
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07.04.2025 09:19 Ответить
На відео фінів і поляків максимум 20 афганців раз на півроку. А в Європу щороку припливає і приїжджає 1,5 мільйона "біженців". Ці заяви дурний спектакль.
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07.04.2025 09:41 Ответить
 
 