Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с Беларусью из-за мигрантов: активизируется операция Минска и Москвы

На польско-белорусской границе обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Минобороны Польши заявляет об усилении операции со стороны Москвы и Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша польским СМИ и в соцсети Х.

"Давление на границе растет... Активизируется операция Беларуси и России. Целью является нападение на Польшу, а не попытка получения убежища(нелегальными мигрантами, - ред.)", - цитирует Минобороны Косиняка-Камыша.

Глава оборонного ведомства Польши заявил, что среди мигрантов "растет жестокость". Они бросают камни, ветки и используют болгарки, чтобы разрезать заграждения.

Косиняк-Камыш заверил, что реакция польских служб на действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко является быстрой.

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Министр также рассказал, что в ночь на 5 апреля было около 300 попыток мигрантов нелегально пересечь границу - все они были сорваны. По его словам, мигранты действовали большими группами.

"Операция с белорусской и российской стороны усиливается. Это не случайно, это не естественный миграционный маршрут. Это все создано, это все срежиссировано", - заявил глава оборонного ведомства Польши.

Он добавил, что обострение миграционного давления направлено на ослабление Европы и Польши.

Ранее сообщалось, что Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.

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