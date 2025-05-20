Путін та Лукашенко "збирають мігрантів" на східному кордоні Польщі, - Туск

У вівторок, 20 травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ситуація на східному кордоні країни напружена. З трибуни Сейму глава польського уряду попросив дозволу на подальше тимчасове призупинення права на притулок.

Про це пише RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін і Лукашенко збирають мігрантів на кордоні з Польщею. Ми хочемо, щоб наш кордон був непроникним на всьому шляху", - заявив Туск.

Він зазначив, що уряд має ініціативи "спрямовані на припинення нелегальної міграції в зародку – для тих, хто хоче змінити місце проживання і вибирає маршрут через Польщу".

"Йдеться не лише про відмову у прийнятті заяв про надання притулку", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

У цьому контексті він попросив дозволу на подальше тимчасове призупинення права на притулок.

Читайте також: Польща посилить патрулювання найважливіших ділянок кордону з Білоруссю

"Якщо існує таке поняття, як загроза культурного конфлікту, а саме з цим сьогодні стикаються західноєвропейські країни, то це пов'язано з припливом людей, які походять з різних культур. Часто також сповідують іншу релігію. І хоча це не всім може подобатися, роль держави полягає в тому, щоб не ставити під загрозу базові соціальні структури і традиції",- заявив Туск.

Раніше повідомлялося, що Польща повідомила про завершення будівництва електронного загородження на державному кордоні з Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш заявив про загострення на кордоні з Білоруссю через мігрантів: активізується операція Мінська та Москви