УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5190 відвідувачів онлайн
Новини Штучна міграційна криза на кордоні Польщі з Білоруссю
2 434 12

Путін та Лукашенко "збирають мігрантів" на східному кордоні Польщі, - Туск

Туск заявив про напруженість на кордоні з Білоруссю

У вівторок, 20 травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ситуація на східному кордоні країни напружена. З трибуни Сейму глава польського уряду попросив дозволу на подальше тимчасове призупинення права на притулок.

Про це пише RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін і Лукашенко збирають мігрантів на кордоні з Польщею. Ми хочемо, щоб наш кордон був непроникним на всьому шляху", - заявив Туск.

Він зазначив, що уряд має ініціативи "спрямовані на припинення нелегальної міграції в зародку – для тих, хто хоче змінити місце проживання і вибирає маршрут через Польщу".

"Йдеться не лише про відмову у прийнятті заяв про надання притулку", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

У цьому контексті він попросив дозволу на подальше тимчасове призупинення права на притулок.

Читайте також: Польща посилить патрулювання найважливіших ділянок кордону з Білоруссю

"Якщо існує таке поняття, як загроза культурного конфлікту, а саме з цим сьогодні стикаються західноєвропейські країни, то це пов'язано з припливом людей, які походять з різних культур. Часто також сповідують іншу релігію. І хоча це не всім може подобатися, роль держави полягає в тому, щоб не ставити під загрозу базові соціальні структури і традиції",- заявив Туск.

Раніше повідомлялося, що Польща повідомила про завершення будівництва електронного загородження на державному кордоні з Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш заявив про загострення на кордоні з Білоруссю через мігрантів: активізується операція Мінська та Москви

Автор: 

Білорусь (8034) кордон (4877) Польща (8762) Туск Дональд (563)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Ну , все логічно і все пов'язано - доки на українському кордоні польські "протестувальники" - на білоруському - сьогодні мігранти , а завтра "зелені чоловічки" ... зустрічайте !
показати весь коментар
20.05.2025 22:17 Відповісти
+13
А ви туди рольників. Чи слабо?
показати весь коментар
20.05.2025 22:16 Відповісти
+12
Випускайте фермерів, вони не пустять!
показати весь коментар
20.05.2025 22:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви туди рольників. Чи слабо?
показати весь коментар
20.05.2025 22:16 Відповісти
Так ті мігранти і в диню тим неробам можуть дати, воно їм треба?
показати весь коментар
20.05.2025 22:18 Відповісти
З пулімйотами
показати весь коментар
20.05.2025 23:40 Відповісти
А ніт рольнікі прастітуткі тільки на Український кордон підписалися там сало вудка пєнєнжкі. А там і в кабіну можна отримати .
показати весь коментар
21.05.2025 00:56 Відповісти
Ну , все логічно і все пов'язано - доки на українському кордоні польські "протестувальники" - на білоруському - сьогодні мігранти , а завтра "зелені чоловічки" ... зустрічайте !
показати весь коментар
20.05.2025 22:17 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 22:17 Відповісти
Випускайте фермерів, вони не пустять!
показати весь коментар
20.05.2025 22:32 Відповісти
З пулімйотами
показати весь коментар
20.05.2025 23:41 Відповісти
Так начебто кордони мінували, чи як і всюду тільки на папері і в Польші бабло пиляють не гірже нашіх?
показати весь коментар
20.05.2025 22:40 Відповісти
Мінування,то про країни Балтії.
показати весь коментар
20.05.2025 23:26 Відповісти
Не стоит волноваться. Может это не мигранты. Может просто контрактники. Касапы отчитались что 20тыс. завербовали среди новоиспечённых граждан. Так что может не все так и плохо.
показати весь коментар
20.05.2025 22:47 Відповісти
Пане туск, а ну припиніть цей "торговельний безвіз".
показати весь коментар
20.05.2025 23:29 Відповісти
 
 