Мерц: Дискусій про направлення міжнародного контингенту в Україну немає, головна мета – припинення вогню
Наразі досягнення 30-денного режиму припинення вогню в Україні залишається першочерговою метою Києва і партнерів. Про направлення міжнародних військ наразі переговори не ведуться.
Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на пресконференції з італійською колегою Джорджею Мелоні після їх переговорів у Римі в суботу, 17 травня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Мерц зауважив, що наразі немає жодних рішень чи обговорень щодо можливого направлення військ з країн ЄС або європейських членів НАТО до України.
За словами канцлера ФРН, головна мета наразі - досягти припинення вогню, а "наступним кроком має бути уточнення, в межах тривалої фази припинення вогню, форматів мирних переговорів та того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні та бути впроваджені".
"Отже, дискусія про війська в Україні – це дискусія, яка наразі повністю перебуває поза межами будь-якої політичної реальності. Такої дискусії немає. Зараз абсолютно немає жодної причини та потреби говорити на цю тему. Ми далекі від цього", - заявив Мерц.
Політик також прокоментував переговори у Стамбулі між делегаціями України та РФ, назвавши їх такими, що не виправдали очікувань, попри максимально конструктивний настрій українських переговірників. З позитиву він відзначив лише домовленість про обмін полоненими.
"Швидке та повне припинення вогню - це залишається чітким посланням для Москви... Але Росія поки що відмовляється від всеохоплюючого та безумовного припинення вогню. Сам Путін не бажав їхати до Туреччини. Його війська продовжують свої атаки сьогодні з незмінною люттю. Тому ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію", - сказав канцлер і додав, що наступного тижня планується запровадити 17-й пакет санкцій ЄС, спрямований, зокрема, проти "тіньового флоту" в Балтійському морі.
Сам канцлер ФРН підтримує ідею посилення тиску, включно із заходами проти газопроводу "Північний потік-2".
Окрім цього, Мерц додав, що найближчими днями планує провести консультації в межах ЄС для узгодження зусиль щодо врегулювання конфлікту та розширення так званої "коаліції рішучих", зокрема за участі Італії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3551491
Про війська ЄС розмови йдуть більше 20 років і що, де вони?
Соромлюсь запитати, навіть коли приймуть позитивне рішення, де вони будуть брати рекрутів?
https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm Колективна оборона і Стаття 5
NATO - Homepage
https://www.nato.int › cps › natohq › topics_110496
- У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це ...
Одні Українці, захищають Україну, а другі, тікають від захисту України, як зеленський, розводячи ротом, масу московських наративів щодо «не такої МОБІЛІЗАЦІЇ»!!
...до Австрії. Так і є, згоден
У голови Нацбанку України, їх знають поіменно… На бригаду хватить, можна зформувати!
Тепер ася надія на план перемоги, план миру та гарантії безпеки від племені Тутсі у виконанні незламного потужника ЗЄ.
****** їх шуганув, що їхні війська на території України, це їхня закона ціль...
Всі відразу, і обісралися....