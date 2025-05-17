УКР
Мерц: Дискусій про направлення міжнародного контингенту в Україну немає, головна мета – припинення вогню

Мерц каже, що наразі не ведуться дискусії щодо відправлення миротворців в Україну

Наразі досягнення 30-денного режиму припинення вогню в Україні залишається першочерговою метою Києва і партнерів. Про направлення міжнародних військ наразі переговори не ведуться.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на пресконференції з італійською колегою Джорджею Мелоні після їх переговорів у Римі в суботу, 17 травня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мерц зауважив, що наразі немає жодних рішень чи обговорень щодо можливого направлення військ з країн ЄС або європейських членів НАТО до України.

За словами канцлера ФРН, головна мета наразі - досягти припинення вогню, а "наступним кроком має бути уточнення, в межах тривалої фази припинення вогню, форматів мирних переговорів та того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні та бути впроваджені".

"Отже, дискусія про війська в Україні – це дискусія, яка наразі повністю перебуває поза межами будь-якої політичної реальності. Такої дискусії немає. Зараз абсолютно немає жодної причини та потреби говорити на цю тему. Ми далекі від цього", - заявив Мерц.

Політик також прокоментував переговори у Стамбулі між делегаціями України та РФ, назвавши їх такими, що не виправдали очікувань, попри максимально конструктивний настрій українських переговірників. З позитиву він відзначив лише домовленість про обмін полоненими.

"Швидке та повне припинення вогню - це залишається чітким посланням для Москви... Але Росія поки що відмовляється від всеохоплюючого та безумовного припинення вогню. Сам Путін не бажав їхати до Туреччини. Його війська продовжують свої атаки сьогодні з незмінною люттю. Тому ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію", - сказав канцлер і додав, що наступного тижня планується запровадити 17-й пакет санкцій ЄС, спрямований, зокрема, проти "тіньового флоту" в Балтійському морі.

Сам канцлер ФРН підтримує ідею посилення тиску, включно із заходами проти газопроводу "Північний потік-2".

Окрім цього, Мерц додав, що найближчими днями планує провести консультації в межах ЄС для узгодження зусиль щодо врегулювання конфлікту та розширення так званої "коаліції рішучих", зокрема за участі Італії.

+6
Контингенту не буде, санкцій не буде, арешту активів не буде. Буде какаліція охочих, зустрічі, саміти і решта безсенсовної ху*єти. Це всіх влаштовує. Українці до уваги не беруться
17.05.2025 23:24 Відповісти
+5
Ну все.
Тепер ася надія на план перемоги, план миру та гарантії безпеки від племені Тутсі у виконанні незламного потужника ЗЄ.
17.05.2025 23:29 Відповісти
+4
схоже вони вже зрозуміли, що поки рашисти буксують всіма силами на Донбасі то їм нічого не загрожує. Тимчасове перемирʼя, а потім все по новій, нікчемні коаліції потужного занепокоєння. Не їм же тут гинути.
18.05.2025 00:03 Відповісти
Головне зробити тумпу пасивнм пєдіком.
17.05.2025 23:14 Відповісти
"Коаліція охочих" досягає прогресу в домовленостях щодо направлення військ в Україну, - МЗС Франції
Джерело: https://censor.net/ua/n3551491
17.05.2025 23:19 Відповісти
Забуксували, з ким не буває
17.05.2025 23:44 Відповісти
Про направлення міжнародних військ наразі переговори не ведуться тому що немає цих війск взагалі від слова зовсім.
Про війська ЄС розмови йдуть більше 20 років і що, де вони?
Соромлюсь запитати, навіть коли приймуть позитивне рішення, де вони будуть брати рекрутів?
18.05.2025 00:01 Відповісти
17.05.2025 23:24 Відповісти
Ну там вроде обещали "политическую поддержку" за столом переговоров и спутники для контроля "перемирия"... Но не факт, что и на это решаться
17.05.2025 23:26 Відповісти
схоже вони вже зрозуміли, що поки рашисти буксують всіма силами на Донбасі то їм нічого не загрожує. Тимчасове перемирʼя, а потім все по новій, нікчемні коаліції потужного занепокоєння. Не їм же тут гинути.
18.05.2025 00:03 Відповісти
Дебіл мля
17.05.2025 23:26 Відповісти
«Дискусії», почнуться з орбанами+фіцо, після ОКУПАЦІЇ московітами території країн НАТО щодо задіяння 5 статті…

https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm Колективна оборона і Стаття 5



NATO - Homepage

https://www.nato.int › cps › natohq › topics_110496



- У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це ...
17.05.2025 23:27 Відповісти
Можуть надавати. А можуть і не надавати...
17.05.2025 23:30 Відповісти
Усе, як і в Україні, з початком московської війни у 2014 році!!
Одні Українці, захищають Україну, а другі, тікають від захисту України, як зеленський, розводячи ротом, масу московських наративів щодо «не такої МОБІЛІЗАЦІЇ»!!
17.05.2025 23:41 Відповісти
Oleksandr Valovyi Одні Українці, захищають Україну, а другі, тікають від захисту України......

...до Австрії. Так і є, згоден
18.05.2025 00:03 Відповісти
Ви праві, в Австрії є чимало з України осіб, починаючи з фірташа, сина азірова, родичів клюєвих, голови Конституційного суду…, і з чинами і без звань!
У голови Нацбанку України, їх знають поіменно… На бригаду хватить, можна зформувати!
18.05.2025 01:13 Відповісти
Можуть надати 300 касок і вважати, що виконали цю статтю. Адептам НАТО і п'ятої статті зокрема присвячується.
17.05.2025 23:45 Відповісти
17.05.2025 23:29 Відповісти
Направте мадьярів. Їхні війська з лютого 22 року біля кордону з Україною землю копитом риють...
17.05.2025 23:32 Відповісти
Герр Мерц, вишенькою в пакеті ваших санкцій для касапів повинні бути TAURUSи для ЗСУ!
17.05.2025 23:40 Відповісти
Может хватит уже про эти "таурусы"? Это не "чудо-оружие", эти ракеты особо ничем не отличаются от тех же "штормов". Которые помогли, но особо не изменили ситуацию на поле боя.
18.05.2025 00:08 Відповісти
якраз присутність європейського континенту в Україні могло б зупинити *****. І одночасно це було б гарантією захисту. Якщо Європа хоче спати спокійно
18.05.2025 01:22 Відповісти
Кого, куди посилати? Вони неможуть зараз набрати людей до війська, при першій команді про відправку до України, там половина розбіжиться відразу, а інша по дорозі ....
****** їх шуганув, що їхні війська на території України, це їхня закона ціль...
Всі відразу, і обісралися....
18.05.2025 08:28 Відповісти
На Заході досі обговорюють дурниці які пропонував Зеленський. Все таки вони поважають Україну !
18.05.2025 08:02 Відповісти
 
 