Мерц: Дискусій про направлення міжнародного контингенту в Україну немає, головна мета – припинення вогню

Наразі досягнення 30-денного режиму припинення вогню в Україні залишається першочерговою метою Києва і партнерів. Про направлення міжнародних військ наразі переговори не ведуться.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на пресконференції з італійською колегою Джорджею Мелоні після їх переговорів у Римі в суботу, 17 травня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мерц зауважив, що наразі немає жодних рішень чи обговорень щодо можливого направлення військ з країн ЄС або європейських членів НАТО до України.

За словами канцлера ФРН, головна мета наразі - досягти припинення вогню, а "наступним кроком має бути уточнення, в межах тривалої фази припинення вогню, форматів мирних переговорів та того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні та бути впроваджені".

"Отже, дискусія про війська в Україні – це дискусія, яка наразі повністю перебуває поза межами будь-якої політичної реальності. Такої дискусії немає. Зараз абсолютно немає жодної причини та потреби говорити на цю тему. Ми далекі від цього", - заявив Мерц.

Політик також прокоментував переговори у Стамбулі між делегаціями України та РФ, назвавши їх такими, що не виправдали очікувань, попри максимально конструктивний настрій українських переговірників. З позитиву він відзначив лише домовленість про обмін полоненими.

"Швидке та повне припинення вогню - це залишається чітким посланням для Москви... Але Росія поки що відмовляється від всеохоплюючого та безумовного припинення вогню. Сам Путін не бажав їхати до Туреччини. Його війська продовжують свої атаки сьогодні з незмінною люттю. Тому ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію", - сказав канцлер і додав, що наступного тижня планується запровадити 17-й пакет санкцій ЄС, спрямований, зокрема, проти "тіньового флоту" в Балтійському морі.

Сам канцлер ФРН підтримує ідею посилення тиску, включно із заходами проти газопроводу "Північний потік-2".

Окрім цього, Мерц додав, що найближчими днями планує провести консультації в межах ЄС для узгодження зусиль щодо врегулювання конфлікту та розширення так званої "коаліції рішучих", зокрема за участі Італії.

