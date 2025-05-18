Мерц: Дискуссий о направлении международного контингента в Украину нет, главная цель - прекращение огня

В данное время достижение 30-дневного режима прекращения огня в Украине остается первоочередной целью Киева и партнеров. О направлении международных войск пока переговоры не ведутся.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с итальянским коллегой Джорджей Мелони после их переговоров в Риме в субботу, 17 мая, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Мерц отметил, что пока нет никаких решений или обсуждений относительно возможного направления войск из стран ЕС или европейских членов НАТО в Украину.

По словам канцлера ФРГ, главная цель сейчас - достичь прекращения огня, а "следующим шагом должно быть уточнение, в рамках длительной фазы прекращения огня, форматов мирных переговоров и того, какие гарантии безопасности могут когда-то понадобиться Украине и быть внедрены".

"Итак, дискуссия о войсках в Украине - это дискуссия, которая сейчас полностью находится за пределами любой политической реальности. Такой дискуссии нет. Сейчас абсолютно нет никакой причины и необходимости говорить на эту тему. Мы далеки от этого", - заявил Мерц.

Политик также прокомментировал переговоры в Стамбуле между делегациями Украины и РФ, назвав их не оправдавшими ожиданий, несмотря на максимально конструктивный настрой украинских переговорщиков. Из позитива он отметил лишь договоренность об обмене пленными.

"Быстрое и полное прекращение огня - это остается четким посланием для Москвы... Но Россия пока отказывается от всеобъемлющего и безусловного прекращения огня. Сам Путин не желал ехать в Турцию. Его войска продолжают свои атаки сегодня с неизменной яростью. Поэтому мы будем продолжать усиливать давление на Россию", - сказал канцлер и добавил, что на следующей неделе планируется ввести 17-й пакет санкций ЕС, направленный, в частности, против "теневого флота" в Балтийском море.

Сам канцлер ФРГ поддерживает идею усиления давления, включая меры против газопровода "Северный поток-2".

Кроме этого, Мерц добавил, что в ближайшие дни планирует провести консультации в рамках ЕС для согласования усилий по урегулированию конфликта и расширения так называемой "коалиции решительных", в частности с участием Италии.

