Мерц: Дискуссий о направлении международного контингента в Украину нет, главная цель - прекращение огня

Мерц говорит, что пока не ведутся дискуссии об отправке миротворцев в Украину

В данное время достижение 30-дневного режима прекращения огня в Украине остается первоочередной целью Киева и партнеров. О направлении международных войск пока переговоры не ведутся.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с итальянским коллегой Джорджей Мелони после их переговоров в Риме в субботу, 17 мая, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Мерц отметил, что пока нет никаких решений или обсуждений относительно возможного направления войск из стран ЕС или европейских членов НАТО в Украину.

По словам канцлера ФРГ, главная цель сейчас - достичь прекращения огня, а "следующим шагом должно быть уточнение, в рамках длительной фазы прекращения огня, форматов мирных переговоров и того, какие гарантии безопасности могут когда-то понадобиться Украине и быть внедрены".

"Итак, дискуссия о войсках в Украине - это дискуссия, которая сейчас полностью находится за пределами любой политической реальности. Такой дискуссии нет. Сейчас абсолютно нет никакой причины и необходимости говорить на эту тему. Мы далеки от этого", - заявил Мерц.

Политик также прокомментировал переговоры в Стамбуле между делегациями Украины и РФ, назвав их не оправдавшими ожиданий, несмотря на максимально конструктивный настрой украинских переговорщиков. Из позитива он отметил лишь договоренность об обмене пленными.

Читайте также: Новый пакет санкций против РФ готов, примем во вторник, - Мерц

"Быстрое и полное прекращение огня - это остается четким посланием для Москвы... Но Россия пока отказывается от всеобъемлющего и безусловного прекращения огня. Сам Путин не желал ехать в Турцию. Его войска продолжают свои атаки сегодня с неизменной яростью. Поэтому мы будем продолжать усиливать давление на Россию", - сказал канцлер и добавил, что на следующей неделе планируется ввести 17-й пакет санкций ЕС, направленный, в частности, против "теневого флота" в Балтийском море.

Сам канцлер ФРГ поддерживает идею усиления давления, включая меры против газопровода "Северный поток-2".

Кроме этого, Мерц добавил, что в ближайшие дни планирует провести консультации в рамках ЕС для согласования усилий по урегулированию конфликта и расширения так называемой "коалиции решительных", в частности с участием Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские партнеры разочарованы позицией России относительно Украины, - Мерц о переговорах в Стамбуле

+6
Контингенту не буде, санкцій не буде, арешту активів не буде. Буде какаліція охочих, зустрічі, саміти і решта безсенсовної ху*єти. Це всіх влаштовує. Українці до уваги не беруться
17.05.2025 23:24 Ответить
+5
Ну все.
Тепер ася надія на план перемоги, план миру та гарантії безпеки від племені Тутсі у виконанні незламного потужника ЗЄ.
17.05.2025 23:29 Ответить
+4
схоже вони вже зрозуміли, що поки рашисти буксують всіма силами на Донбасі то їм нічого не загрожує. Тимчасове перемирʼя, а потім все по новій, нікчемні коаліції потужного занепокоєння. Не їм же тут гинути.
18.05.2025 00:03 Ответить
Головне зробити тумпу пасивнм пєдіком.
17.05.2025 23:14 Ответить
"Коаліція охочих" досягає прогресу в домовленостях щодо направлення військ в Україну, - МЗС Франції
17.05.2025 23:19 Ответить
Забуксували, з ким не буває
17.05.2025 23:44 Ответить
Про направлення міжнародних військ наразі переговори не ведуться тому що немає цих війск взагалі від слова зовсім.
Про війська ЄС розмови йдуть більше 20 років і що, де вони?
Соромлюсь запитати, навіть коли приймуть позитивне рішення, де вони будуть брати рекрутів?
18.05.2025 00:01 Ответить
17.05.2025 23:24 Ответить
Ну там вроде обещали "политическую поддержку" за столом переговоров и спутники для контроля "перемирия"... Но не факт, что и на это решаться
показать весь комментарий
18.05.2025 00:03 Ответить
Дебіл мля
17.05.2025 23:26 Ответить
«Дискусії», почнуться з орбанами+фіцо, після ОКУПАЦІЇ московітами території країн НАТО щодо задіяння 5 статті…

https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm Колективна оборона і Стаття 5



NATO - Homepage

https://www.nato.int › cps › natohq › topics_110496



- У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це ...
17.05.2025 23:27 Ответить
Можуть надавати. А можуть і не надавати...
17.05.2025 23:30 Ответить
Усе, як і в Україні, з початком московської війни у 2014 році!!
Одні Українці, захищають Україну, а другі, тікають від захисту України, як зеленський, розводячи ротом, масу московських наративів щодо «не такої МОБІЛІЗАЦІЇ»!!
17.05.2025 23:41 Ответить
Oleksandr Valovyi Одні Українці, захищають Україну, а другі, тікають від захисту України......

...до Австрії. Так і є, згоден
18.05.2025 00:03 Ответить
Ви праві, в Австрії є чимало з України осіб, починаючи з фірташа, сина азірова, родичів клюєвих, голови Конституційного суду…, і з чинами і без звань!
У голови Нацбанку України, їх знають поіменно… На бригаду хватить, можна зформувати!
18.05.2025 01:13 Ответить
Можуть надати 300 касок і вважати, що виконали цю статтю. Адептам НАТО і п'ятої статті зокрема присвячується.
17.05.2025 23:45 Ответить
Ну все.
Тепер ася надія на план перемоги, план миру та гарантії безпеки від племені Тутсі у виконанні незламного потужника ЗЄ.
17.05.2025 23:29 Ответить
Направте мадьярів. Їхні війська з лютого 22 року біля кордону з Україною землю копитом риють...
17.05.2025 23:32 Ответить
Герр Мерц, вишенькою в пакеті ваших санкцій для касапів повинні бути TAURUSи для ЗСУ!
17.05.2025 23:40 Ответить
Может хватит уже про эти "таурусы"? Это не "чудо-оружие", эти ракеты особо ничем не отличаются от тех же "штормов". Которые помогли, но особо не изменили ситуацию на поле боя.
18.05.2025 00:08 Ответить
якраз присутність європейського континенту в Україні могло б зупинити *****. І одночасно це було б гарантією захисту. Якщо Європа хоче спати спокійно
18.05.2025 01:22 Ответить
Кого, куди посилати? Вони неможуть зараз набрати людей до війська, при першій команді про відправку до України, там половина розбіжиться відразу, а інша по дорозі ....
****** їх шуганув, що їхні війська на території України, це їхня закона ціль...
Всі відразу, і обісралися....
18.05.2025 08:28 Ответить
На Заході досі обговорюють дурниці які пропонував Зеленський. Все таки вони поважають Україну !
18.05.2025 08:02 Ответить
 
 