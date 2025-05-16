УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні Європа шукає альтернативу миротворцям в Україні
674 7

Польща готова логістично підтримати майбутню миротворчу місію в Україні, - посол Лукасевич

Пьотр Лукасевич про миротворчу місію

Керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич пояснив, чому його країна відмовилася брати участь у межах потенційної миротворчої місії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Польща готова підтримати місію, яка ще не створена, логістичними заходами, участю в повітряних компонентах, які будуть так чи інакше захищати цю логістику", - зазначив посол.

Та додав, що наразі ця місія  немає ані назви, ані завдання, ані складу, ані політичних умов.

"В принципі, нічого немає. Є якась ідея, що зависла в повітрі. Зверніть увагу, що жодна з країн, за винятком двох, не декларує готовність приєднатися до цієї місії", – сказав він.

Керівник посольства Польщі в Україні запевнив – країна обов'язково повернеться до цієї розмови, якщо такі умови з'являться, але наразі немає "жодної конкретики".

"Саме тому позиція Польщі на цей час однозначна. Польща не буде відправляти своїх солдатів. Вона надасть підтримку місії, яка буде сформульована, але наразі ні про що конкретне не йдеться", – підсумував Лукасевич.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив, що Польща не планує відправляти свої війська до України, однак братиме участь у підтримці можливої миротворчої операції через повітряний міст, захист логістичного хабу Ряшів-Ясьонка, а також охорону кордону з Росією та Білоруссю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іноземні миротворці можуть з’явитися в Україні лише після підписання мирної угоди, - Стубб

Автор: 

миротворці (871) Польща (8754) Лукасевич Пьотр посол Польщі (17)
Ше який поляк не сказанув! - вже ж Сікорський сказав шо миротворців в Україну не пошлем
показати весь коментар
16.05.2025 09:00 Відповісти
Весь демократичний світ! А він нам за це вдячний - бо "за нашу і вашу свободу"
показати весь коментар
16.05.2025 09:17 Відповісти
Кожен відмазується та відморожується як може. Доки безпосередньо не зачепить.
показати весь коментар
16.05.2025 09:03 Відповісти
Ну так якшо й зачепить - полякам завдяки оцій війні воювати з москалями зразка, скажімо, 2030 року буде геть не те саме, що з москалями зразка 2021 року. А там ще й може або ішак, або падишах.
показати весь коментар
16.05.2025 09:19 Відповісти
"Польща готова логістично підтримати майбутню миротворчу місію в Україні" ви не можете розібратись із протестувальниками, які "просто так" блокують прикордонні КПП.
показати весь коментар
16.05.2025 09:25 Відповісти
Вони на допомогу нам тих рольників пришлють - най й в нас перекривають))
показати весь коментар
16.05.2025 09:30 Відповісти
 
 