Польща готова логістично підтримати майбутню миротворчу місію в Україні, - посол Лукасевич

Керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич пояснив, чому його країна відмовилася брати участь у межах потенційної миротворчої місії.

"Польща готова підтримати місію, яка ще не створена, логістичними заходами, участю в повітряних компонентах, які будуть так чи інакше захищати цю логістику", - зазначив посол.

Та додав, що наразі ця місія немає ані назви, ані завдання, ані складу, ані політичних умов.

"В принципі, нічого немає. Є якась ідея, що зависла в повітрі. Зверніть увагу, що жодна з країн, за винятком двох, не декларує готовність приєднатися до цієї місії", – сказав він.

Керівник посольства Польщі в Україні запевнив – країна обов'язково повернеться до цієї розмови, якщо такі умови з'являться, але наразі немає "жодної конкретики".

"Саме тому позиція Польщі на цей час однозначна. Польща не буде відправляти своїх солдатів. Вона надасть підтримку місії, яка буде сформульована, але наразі ні про що конкретне не йдеться", – підсумував Лукасевич.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив, що Польща не планує відправляти свої війська до України, однак братиме участь у підтримці можливої миротворчої операції через повітряний міст, захист логістичного хабу Ряшів-Ясьонка, а також охорону кордону з Росією та Білоруссю.

