РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине Европа ищет альтернативу миротворцам в Украине
674 7

Польша готова логистически поддержать будущую миротворческую миссию в Украине, - посол Лукасевич

Петр Лукашевич о миротворческой миссии

Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич объяснил, почему его страна отказалась участвовать в рамках потенциальной миротворческой миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Польша готова поддержать миссию, которая еще не создана, логистическими мероприятиями, участием в воздушных компонентах, которые будут так или иначе защищать эту логистику", - отметил посол.

И добавил, что пока эта миссия не имеет ни названия, ни задачи, ни состава, ни политических условий.

"В принципе, ничего нет. Есть некая идея, которая зависла в воздухе. Обратите внимание, что ни одна из стран, за исключением двух, не декларирует готовность присоединиться к этой миссии", - сказал он.

Руководитель посольства Польши в Украине заверил - страна обязательно вернется к этому разговору, если такие условия появятся, но пока нет "никакой конкретики".

"Именно поэтому позиция Польши на данный момент однозначна. Польша не будет отправлять своих солдат. Она окажет поддержку миссии, которая будет сформулирована, но пока ни о чем конкретном речь не идет", - подытожил Лукасевич.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что Польша не планирует отправлять свои войска в Украину, однако будет участвовать в поддержке возможной миротворческой операции через воздушный мост, защиту логистического хаба Жешув-Ясенка, а также охрану границы с Россией и Беларусью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранные миротворцы могут появиться в Украине только после подписания мирного соглашения, - Стубб

Автор: 

миротворцы (1197) Польша (8614) Лукасевич Петр (16)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ше який поляк не сказанув! - вже ж Сікорський сказав шо миротворців в Україну не пошлем
показать весь комментарий
16.05.2025 09:00 Ответить
Весь демократичний світ! А він нам за це вдячний - бо "за нашу і вашу свободу"
показать весь комментарий
16.05.2025 09:17 Ответить
Кожен відмазується та відморожується як може. Доки безпосередньо не зачепить.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:03 Ответить
Ну так якшо й зачепить - полякам завдяки оцій війні воювати з москалями зразка, скажімо, 2030 року буде геть не те саме, що з москалями зразка 2021 року. А там ще й може або ішак, або падишах.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:19 Ответить
"Польща готова логістично підтримати майбутню миротворчу місію в Україні" ви не можете розібратись із протестувальниками, які "просто так" блокують прикордонні КПП.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:25 Ответить
Вони на допомогу нам тих рольників пришлють - най й в нас перекривають))
показать весь комментарий
16.05.2025 09:30 Ответить
 
 