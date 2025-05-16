Польша готова логистически поддержать будущую миротворческую миссию в Украине, - посол Лукасевич

Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич объяснил, почему его страна отказалась участвовать в рамках потенциальной миротворческой миссии.

"Польша готова поддержать миссию, которая еще не создана, логистическими мероприятиями, участием в воздушных компонентах, которые будут так или иначе защищать эту логистику", - отметил посол.

И добавил, что пока эта миссия не имеет ни названия, ни задачи, ни состава, ни политических условий.

"В принципе, ничего нет. Есть некая идея, которая зависла в воздухе. Обратите внимание, что ни одна из стран, за исключением двух, не декларирует готовность присоединиться к этой миссии", - сказал он.

Руководитель посольства Польши в Украине заверил - страна обязательно вернется к этому разговору, если такие условия появятся, но пока нет "никакой конкретики".

"Именно поэтому позиция Польши на данный момент однозначна. Польша не будет отправлять своих солдат. Она окажет поддержку миссии, которая будет сформулирована, но пока ни о чем конкретном речь не идет", - подытожил Лукасевич.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что Польша не планирует отправлять свои войска в Украину, однако будет участвовать в поддержке возможной миротворческой операции через воздушный мост, защиту логистического хаба Жешув-Ясенка, а также охрану границы с Россией и Беларусью.

