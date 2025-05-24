Писториус не исключил отправки в Украину военных Германии: Потребуется разрешение Бундестага

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил возможности участия военных Бундесвера в составе миротворческих сил в Украине.

Об этом он сказал во время интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов о вероятности такого сценария, Писториус отметил, что сейчас вопрос об отправке в Украину миротворческих сил не обсуждается. Немецкий министр указал на порядок развертывания такого контингента, который четко прописан в Основном законе Германии, поэтому для Берлина такая возможность откроется только в рамках международного мандата.

"Для такого развертывания Бундесвера за рубежом, скорее всего, понадобится разрешение Бундестага. И это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока для этого нет никаких инициатив",- сказал Писториус.

А на дополнительный вопрос журналистов относительно того, не могло бы правительство Германии само выступить с такой инициативой, Писториус ответил: "Я этого не исключаю".

В то же время глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что прежде чем вести речь о размещении миротворцев, следует достичь полного прекращения огня.

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"Мы и наши союзники из "коалиции желающих" и "Группы пяти" размышляем над этим, но на данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках", - сказал он.

Также Писториус еще раз подчеркнул, что "обязательным условием" на размещение немецких миротворцев в Украине является именно "мандат на международную коллективную оборону".

"Без мандата развертывание немецких военных такого масштаба произойти не может. Как только будет понятно, кто отвечает за обеспечение чего в рамках какого мандата, мы решим, какую задачу возьмем на себя",- заявил немецкий министр.

Напоследок он добавил, что нынешние атаки России против Украины свидетельствуют, что глава Кремля Владимир Путин не хочет мира.

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