РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6130 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
1 234 13

Писториус не исключил отправки в Украину военных Германии: Потребуется разрешение Бундестага

Писториус допускает отправку военных ФРГ в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил возможности участия военных Бундесвера в составе миротворческих сил в Украине.

Об этом он сказал во время интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов о вероятности такого сценария, Писториус отметил, что сейчас вопрос об отправке в Украину миротворческих сил не обсуждается. Немецкий министр указал на порядок развертывания такого контингента, который четко прописан в Основном законе Германии, поэтому для Берлина такая возможность откроется только в рамках международного мандата.

"Для такого развертывания Бундесвера за рубежом, скорее всего, понадобится разрешение Бундестага. И это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока для этого нет никаких инициатив",- сказал Писториус.

А на дополнительный вопрос журналистов относительно того, не могло бы правительство Германии само выступить с такой инициативой, Писториус ответил: "Я этого не исключаю".

В то же время глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что прежде чем вести речь о размещении миротворцев, следует достичь полного прекращения огня.

Читайте также: Польша не будет отправлять войска в Украину, - Туск

"Мы и наши союзники из "коалиции желающих" и "Группы пяти" размышляем над этим, но на данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках", - сказал он.

Также Писториус еще раз подчеркнул, что "обязательным условием" на размещение немецких миротворцев в Украине является именно "мандат на международную коллективную оборону".

"Без мандата развертывание немецких военных такого масштаба произойти не может. Как только будет понятно, кто отвечает за обеспечение чего в рамках какого мандата, мы решим, какую задачу возьмем на себя",- заявил немецкий министр.

Напоследок он добавил, что нынешние атаки России против Украины свидетельствуют, что глава Кремля Владимир Путин не хочет мира.

Читайте также: ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, - Писториус

Автор: 

Германия (7033) миротворцы (1182) Писториус Борис (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
А потім через пару днів виключать...
показать весь комментарий
24.05.2025 22:52
+2
Оно то как если бы ничего, но тапки жмут---если ходить. А если нет---то класс, красивые, пушистые. Болгары бтры тысячу штук хоть завтра отгрузят, если румынам греки дадут один Тамогавк. Греки же конечно выдадут, но вот турки сидят на Кипре и наблюдают за греками. Перестанут вдруг наблюдать, парламент сразу махнёт. Поэтому народ в бундестаге всё это зная и помня фамилию какого то Кантария, что флаг занёс с кинооператором заодно, тоже сомневается---но сразу поверит если что. Абаждём под дождём! По четвергам особо. Гандоны.
показать весь комментарий
24.05.2025 23:08
+1
Казав б вже у відкриту: "Дас ист фантастиш".
показать весь комментарий
24.05.2025 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Придется столько документов оформить, шо песец... подытожил говоренное Писториус. Следите за анонсами.
показать весь комментарий
24.05.2025 22:52 Ответить
А потім через пару днів виключать...
показать весь комментарий
24.05.2025 22:52 Ответить
Казав б вже у відкриту: "Дас ист фантастиш".
показать весь комментарий
24.05.2025 22:53 Ответить
або "хенде хох ! руссише швайне..."

.
показать весь комментарий
24.05.2025 22:56 Ответить
це якраз і є "фантастиш" з їхнього боку, нажаль..
показать весь комментарий
24.05.2025 23:08 Ответить
кацапи будять "сумрачний германський військовий геній" на... свою задніцу
.
показать весь комментарий
24.05.2025 22:55 Ответить
Знову стару серію крутять, давайте вже шось новеньке.
показать весь комментарий
24.05.2025 22:58 Ответить
Оно то как если бы ничего, но тапки жмут---если ходить. А если нет---то класс, красивые, пушистые. Болгары бтры тысячу штук хоть завтра отгрузят, если румынам греки дадут один Тамогавк. Греки же конечно выдадут, но вот турки сидят на Кипре и наблюдают за греками. Перестанут вдруг наблюдать, парламент сразу махнёт. Поэтому народ в бундестаге всё это зная и помня фамилию какого то Кантария, что флаг занёс с кинооператором заодно, тоже сомневается---но сразу поверит если что. Абаждём под дождём! По четвергам особо. Гандоны.
показать весь комментарий
24.05.2025 23:08 Ответить
Хоч одна нормальна країна при памʼяті. А то решта кричать хором-«ми не поїдем, ми не поїдем»! Наївні… так до вас приїдуть!
показать весь комментарий
24.05.2025 23:16 Ответить
Переливають з пустого в порожнє!
показать весь комментарий
24.05.2025 23:29 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2025 23:55 Ответить
Боря, ти гарний хлопець, але готуйся воювати з ****** у Литві.
показать весь комментарий
25.05.2025 00:33 Ответить
Не знал что в Германии есть армия. Наверно кацапы умрут от смеха.
показать весь комментарий
25.05.2025 00:54 Ответить
 
 