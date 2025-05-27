Франция и Великобритания считают, что развертывание западных войск в Украине до сих пор возможно, - FT
Франция и Великобритания считают, что план развертывания иностранного контингента в Украине после завершения боевых действий все еще возможен.
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку преданность Вашингтона безопасности Украины, похоже, ослабевает, французские, британские и немецкие лидеры все больше расходятся во мнениях относительно того, какой объем военной поддержки может быть предоставлен Украине после войны", - говорится в материале.
Так, Франция и Великобритания, два инициатора так называемой Коалиции желающих, настаивают на том, что первоначальный план развертывания войск на территории Украины все еще осуществим.
Другие страны, включая Германию, настроены более скептически, поскольку США по-прежнему не обещают поддержать контингент.
Собеседники FT говорят, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжают поддерживать предложение о вводе войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддерживать моральный дух украинцев.
Также они хотят продемонстрировать свою преданность президенту США Дональду Трампу.
Один европейский чиновник заявил, что план ввода войск "мертв", поскольку он "абсурден без помощи Трампа, а он не желает ее предоставлять".
Однако французский дипломат возразил, что сообщения о провале этого предложения "не только сильно преувеличены", но и "абсолютно не соответствуют действительности", добавив, что страны все еще работают над планами "в обычном темпе".
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Коли жінка каже "можливо" - це означає "так".
Ну а коли жінка каже "так" - яка це у біса жінка??
___________
Коли політик каже "так" - це означає "можливо".
Коли політик каже "можливо" - це означає "ні".
А коли політик каже "ні" - який це в сраці політик???
Я теж так вважаю. Так хто розгортати буде?