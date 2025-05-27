РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине Иностранные военные в Украине
1 154 15

Франция и Великобритания считают, что развертывание западных войск в Украине до сих пор возможно, - FT

Западные войска в Украине: какой сейчас план Франции и Великобритании

Франция и Великобритания считают, что план развертывания иностранного контингента в Украине после завершения боевых действий все еще возможен.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку преданность Вашингтона безопасности Украины, похоже, ослабевает, французские, британские и немецкие лидеры все больше расходятся во мнениях относительно того, какой объем военной поддержки может быть предоставлен Украине после войны", - говорится в материале.

Так, Франция и Великобритания, два инициатора так называемой Коалиции желающих, настаивают на том, что первоначальный план развертывания войск на территории Украины все еще осуществим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус не исключил отправку в Украину военных Германии: Понадобится разрешение Бундестага

Другие страны, включая Германию, настроены более скептически, поскольку США по-прежнему не обещают поддержать контингент.

Собеседники FT говорят, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжают поддерживать предложение о вводе войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддерживать моральный дух украинцев.

Также они хотят продемонстрировать свою преданность президенту США Дональду Трампу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Точно больше шести стран готовы к развертыванию войск в Украине, - министр обороны Эстонии Певкур

Один европейский чиновник заявил, что план ввода войск "мертв", поскольку он "абсурден без помощи Трампа, а он не желает ее предоставлять".

Однако французский дипломат возразил, что сообщения о провале этого предложения "не только сильно преувеличены", но и "абсолютно не соответствуют действительности", добавив, что страны все еще работают над планами "в обычном темпе".

Автор: 

Великобритания (5008) миротворцы (1182) Франция (3539) Коалиция желающих (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Вони офіційно мають битися з українцями до плеча плечем, а не декларувати наміри.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:05
+1
Спочатку хай французи не язиком а ділом передадуть ракети на самп-т та кроталі. А то більше всіх пилять а по факту тільки німці масштабно допомагають.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА - нічтожества. Полюбому це буде десь 2000 і десь в Ужгороді
показать весь комментарий
27.05.2025 18:01 Ответить
у вас кнопу там не замкнуло?
показать весь комментарий
27.05.2025 18:04 Ответить
з вважалків до дії - дістанція щє та...
показать весь комментарий
27.05.2025 18:02 Ответить
Черговий попіздаріум.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:03 Ответить
Вони офіційно мають битися з українцями до плеча плечем, а не декларувати наміри.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:05 Ответить
Єдина гарантія безпеки України це відновлення ЯЗ, все інше це переливання з пустого в порожнє
показать весь комментарий
27.05.2025 18:10 Ответить
Вони ще й знущаються.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:11 Ответить
Коли жінка каже "ні" - це означає "можливо".
Коли жінка каже "можливо" - це означає "так".
Ну а коли жінка каже "так" - яка це у біса жінка??
___________

Коли політик каже "так" - це означає "можливо".
Коли політик каже "можливо" - це означає "ні".
А коли політик каже "ні" - який це в сраці політик???
показать весь комментарий
27.05.2025 18:11 Ответить
Спочатку хай французи не язиком а ділом передадуть ракети на самп-т та кроталі. А то більше всіх пилять а по факту тільки німці масштабно допомагають.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:15 Ответить
Це все розмови для бідних, так як Женевський Саміт Миру або ж 50 безпекових угод. Пора вже Зеленському закінчувати з цим балаганом, що тільки розводить необгрунтовані очікування які природньо закінчуються суспільним розчаруванням і депресією.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:21 Ответить
З*бали вже ви всі. Заваліть Україну зброєю і нах. комусь ваші нікчемні розмови і пусті обіцянки про війська НАТО в Україні
показать весь комментарий
27.05.2025 18:33 Ответить
Отак - все ще... А зовсім нещодавно це подавалось як вирішене питання.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:40 Ответить
Франція та Британія вважають, що розгортання західних військ в Україні досі можливе.

Я теж так вважаю. Так хто розгортати буде?
показать весь комментарий
27.05.2025 19:01 Ответить
Мабуть з пів року дискутували про західні війська в Україні. Чи більше? Потратили мільйони на зустрічі та папери з чорнилами. Все пішло в пшик. Як і інші пустопорожні побрехеньки.
показать весь комментарий
27.05.2025 19:02 Ответить
Ух ты, а вот это уже смело, рубанули от плеча хлопцы--- ну спасибки киздюки траншейные! Как говорил Остап Бендер ---, взвейтесь соколы орлами, полна жопа огурцов,!
показать весь комментарий
28.05.2025 05:00 Ответить
 
 