Франция и Великобритания увеличат экспедиционные войска в "Коалиции желающих" до 50 тыс. человек, - Макрон
Франция и Великобритания намерены увеличить до 50 тысяч человек количество экспедиционных сил для будущего пребывания в Украине в рамках "коалиции желающих".
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Мы повышаем уровень этих совместных сил с бригады до армейского корпуса, то есть до 50 000 человек, которые могут быть задействованы в крупных операциях", - заявил Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на военной базе Нортвуд.
Как уточнил Макрон, эти войска, которые могут быть "увеличены в пять раз" от нынешнего количества, будут иметь костяк, сформированный вокруг Франции и Великобритании и "способный объединить других европейских партнеров".
По словам президента Франции, партнерство CJEF "придаст надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы".
Как рассказали Le Figaro в Елисейском дворце, силы CJEF теперь будут называться Совместными французско-британскими силами и уже играют "важную роль в организации "коалиции желающих".
"В нее входят около тридцати стран, которые могут развернуть силы по обеспечению перемирия в Украине после его заключения, чтобы удержать Россию от начала нового наступления", - заявили чиновники.
Кроме того, силы CJEF могут стать "ядром планирования сил обеспечения безопасности, которые могут быть развернуты в Украине в рамках перемирия, когда оно будет заключено", подытожили в Елисейском дворце.
Напоминаем, "Коалиция желающих" - это объединение европейских государств, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны. Инициатива предусматривает, в частности, возможное развертывание миротворческого контингента. О создании коалиции 2 марта 2025 года объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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