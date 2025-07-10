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Новости Коалиция желающих
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Франция и Великобритания увеличат экспедиционные войска в "Коалиции желающих" до 50 тыс. человек, - Макрон

Стармер и Макрон

Франция и Великобритания намерены увеличить до 50 тысяч человек количество экспедиционных сил для будущего пребывания в Украине в рамках "коалиции желающих".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы повышаем уровень этих совместных сил с бригады до армейского корпуса, то есть до 50 000 человек, которые могут быть задействованы в крупных операциях", - заявил Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на военной базе Нортвуд.

Как уточнил Макрон, эти войска, которые могут быть "увеличены в пять раз" от нынешнего количества, будут иметь костяк, сформированный вокруг Франции и Великобритании и "способный объединить других европейских партнеров".

По словам президента Франции, партнерство CJEF "придаст надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" согласовала планы развертывания сил в Украине и создание оперативного штаба

Как рассказали Le Figaro в Елисейском дворце, силы CJEF теперь будут называться Совместными французско-британскими силами и уже играют "важную роль в организации "коалиции желающих".

"В нее входят около тридцати стран, которые могут развернуть силы по обеспечению перемирия в Украине после его заключения, чтобы удержать Россию от начала нового наступления", - заявили чиновники.

Кроме того, силы CJEF могут стать "ядром планирования сил обеспечения безопасности, которые могут быть развернуты в Украине в рамках перемирия, когда оно будет заключено", подытожили в Елисейском дворце.

Читайте: Мы никогда не согласимся с тем, что сила - это правильно. Мы никогда не бросим Украину, - Макрон

Напоминаем, "Коалиция желающих" - это объединение европейских государств, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны. Инициатива предусматривает, в частности, возможное развертывание миротворческого контингента. О создании коалиции 2 марта 2025 года объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1391) Коалиция желающих (19)


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Топ комментарии
+4
"для майбутнього перебування в Україні"

для майбутнього перебування можно и до стопятьсоттысяч увеличить, а для "мають намір" еще больше
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10.07.2025 22:51 Ответить
+2
Теоретичне збільшення теоретичної кількості теоретичних військ, які теоретично можуть бути розміщені після теоретичної мирної угоди
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10.07.2025 23:00 Ответить
+1
Експедиційні війська - нігуя собі
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10.07.2025 22:40 Ответить
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Експедиційні війська - нігуя собі
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10.07.2025 22:40 Ответить
Нігуя як круто))) нехай в нас хоча б один ночер заночують..
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10.07.2025 23:14 Ответить
Прекрасно заночуют. Вся эта экспедиционно-туристическая компания приедет только после войны. Ни дронов, ни ракет, ни воя сирен... Одно могу сказать, генофонд обновится.
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10.07.2025 23:37 Ответить
Да то ясно...я про те - може й ми спокійно поспимо..
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10.07.2025 23:44 Ответить
50000 наблюдателей по типу ОБСЕ это серьезная заявка. Но потом, после войны и не все еще согласовано (суточные, другие важные вещи).
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10.07.2025 22:48 Ответить
"для майбутнього перебування в Україні"

для майбутнього перебування можно и до стопятьсоттысяч увеличить, а для "мають намір" еще больше
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10.07.2025 22:51 Ответить
водкі нєт. - пистуй звідси.
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10.07.2025 22:54 Ответить
"водкі нєт. - пистуй звідси"

в больнице день открытых дверей? тогда аккуратней, прием лекарств не пропускай
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10.07.2025 23:09 Ответить
Экспедиция до урала??
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10.07.2025 22:57 Ответить
Теоретичне збільшення теоретичної кількості теоретичних військ, які теоретично можуть бути розміщені після теоретичної мирної угоди
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10.07.2025 23:00 Ответить
Мы не должны соглашаться. Чем лучше артист, тем дольше пауза. Держи паузу, Зеля. Они поднимут до ста тысяч, никуда не денутся.
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10.07.2025 23:14 Ответить
Це всього чи окремо?
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10.07.2025 23:31 Ответить
Наша пісня гарна, починаєм знову... Декілька місяців назад це вже було, про "миротворців", "ми не повинні запитувати дозволу в рф" і т.д.
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10.07.2025 23:50 Ответить
Они сказали что приедут только в том случае, если их будут охранять американские солдаты. Их понять можно. Это как детей одних отпустить ночью в лес.
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10.07.2025 23:52 Ответить
 
 