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Новини Коаліція охочих
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Франція і Британія збільшать експедиційні війська у "Коаліції охочих" до 50 тис. осіб, - Макрон

Стармер та Макрон

Франція та Велика Британія мають намір збільшити до 50 тисяч осіб кількість експедиційних сил для майбутнього перебування в Україні в рамках "коаліції охочих".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Ми підвищуємо рівень цих спільних сил з бригади до армійського корпусу, тобто до 50 000 осіб, які можуть бути залучені у великих операціях", — заявив він Макрон час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на військовій базі Нортвуд.

Як уточнив Макрон, ці війська, які можуть бути "збільшені вп’ятеро" від нинішньої кількості, матимуть кістяк, сформований навколо Франції та Великої Британії і "здатний об'єднати інших європейських партнерів".

За словами президента Франції, партнерство CJEF "додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" погодила плани розгортання сил в Україні та створення оперативного штабу

Як розповіли Le Figaro в Єлисейському палаці, сили CJEF тепер називатимуться Спільними французько-британськими силами і вже відіграють "важливу роль в організації "коаліції охочих".

"До неї входять близько тридцяти країн, які можуть розгорнути сили із забезпечення перемир’я в Україні після його укладення, щоб утримати Росію від початку нового наступу", — заявили чиновники.

Крім того, сили CJEF можуть стати "ядром планування сил гарантування безпеки, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках перемир’я, коли його буде укладено", підсумували в Єлисейському палаці.

Читайте: Ми ніколи не погодимось з тим, що сила - це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну, - Макрон

Нагадуємо, "Коаліція охочих" — це об'єднання європейських держав, які взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну в умовах повномасштабної війни. Ініціатива передбачає, зокрема, можливе розгортання миротворчого контингенту. Про створення коаліції 2 березня 2025 року оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Автор: 

Макрон Емманюель (1545) Коаліція охочих (21)


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Топ коментарі
+4
"для майбутнього перебування в Україні"

для майбутнього перебування можно и до стопятьсоттысяч увеличить, а для "мають намір" еще больше
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10.07.2025 22:51 Відповісти
+2
Теоретичне збільшення теоретичної кількості теоретичних військ, які теоретично можуть бути розміщені після теоретичної мирної угоди
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10.07.2025 23:00 Відповісти
+1
Експедиційні війська - нігуя собі
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10.07.2025 22:40 Відповісти
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Експедиційні війська - нігуя собі
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10.07.2025 22:40 Відповісти
Нігуя як круто))) нехай в нас хоча б один ночер заночують..
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10.07.2025 23:14 Відповісти
Прекрасно заночуют. Вся эта экспедиционно-туристическая компания приедет только после войны. Ни дронов, ни ракет, ни воя сирен... Одно могу сказать, генофонд обновится.
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10.07.2025 23:37 Відповісти
Да то ясно...я про те - може й ми спокійно поспимо..
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10.07.2025 23:44 Відповісти
Ростуть надої,
Стає жирнішим молоко !

Це вже нарешті натовський сапог чи ще ні ?

.
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11.07.2025 00:32 Відповісти
50000 наблюдателей по типу ОБСЕ это серьезная заявка. Но потом, после войны и не все еще согласовано (суточные, другие важные вещи).
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10.07.2025 22:48 Відповісти
"для майбутнього перебування в Україні"

для майбутнього перебування можно и до стопятьсоттысяч увеличить, а для "мають намір" еще больше
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10.07.2025 22:51 Відповісти
водкі нєт. - пистуй звідси.
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10.07.2025 22:54 Відповісти
"водкі нєт. - пистуй звідси"

в больнице день открытых дверей? тогда аккуратней, прием лекарств не пропускай
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10.07.2025 23:09 Відповісти
Экспедиция до урала??
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10.07.2025 22:57 Відповісти
Теоретичне збільшення теоретичної кількості теоретичних військ, які теоретично можуть бути розміщені після теоретичної мирної угоди
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10.07.2025 23:00 Відповісти
Мы не должны соглашаться. Чем лучше артист, тем дольше пауза. Держи паузу, Зеля. Они поднимут до ста тысяч, никуда не денутся.
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10.07.2025 23:14 Відповісти
Це всього чи окремо?
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10.07.2025 23:31 Відповісти
Наша пісня гарна, починаєм знову... Декілька місяців назад це вже було, про "миротворців", "ми не повинні запитувати дозволу в рф" і т.д.
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10.07.2025 23:50 Відповісти
Они сказали что приедут только в том случае, если их будут охранять американские солдаты. Их понять можно. Это как детей одних отпустить ночью в лес.
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10.07.2025 23:52 Відповісти
 
 