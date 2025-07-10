Франція і Британія збільшать експедиційні війська у "Коаліції охочих" до 50 тис. осіб, - Макрон

Франція та Велика Британія мають намір збільшити до 50 тисяч осіб кількість експедиційних сил для майбутнього перебування в Україні в рамках "коаліції охочих".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Ми підвищуємо рівень цих спільних сил з бригади до армійського корпусу, тобто до 50 000 осіб, які можуть бути залучені у великих операціях", — заявив він Макрон час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на військовій базі Нортвуд.

Як уточнив Макрон, ці війська, які можуть бути "збільшені вп’ятеро" від нинішньої кількості, матимуть кістяк, сформований навколо Франції та Великої Британії і "здатний об'єднати інших європейських партнерів".

За словами президента Франції, партнерство CJEF "додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи".

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Як розповіли Le Figaro в Єлисейському палаці, сили CJEF тепер називатимуться Спільними французько-британськими силами і вже відіграють "важливу роль в організації "коаліції охочих".

"До неї входять близько тридцяти країн, які можуть розгорнути сили із забезпечення перемир’я в Україні після його укладення, щоб утримати Росію від початку нового наступу", — заявили чиновники.

Крім того, сили CJEF можуть стати "ядром планування сил гарантування безпеки, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках перемир’я, коли його буде укладено", підсумували в Єлисейському палаці.

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Нагадуємо, "Коаліція охочих" — це об'єднання європейських держав, які взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну в умовах повномасштабної війни. Ініціатива передбачає, зокрема, можливе розгортання миротворчого контингенту. Про створення коаліції 2 березня 2025 року оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.