"Коаліція охочих" погодила плани розгортання сил в Україні та створення оперативного штабу

Лідери "коаліції охочих" домовились про заснування штаб-квартири у Парижі та оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні.

Про це повідомили у британському уряді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час зустрічі "коаліції охочих", як зазначається, лідери погодили структуру командування силами, які будуть розміщені в Україні після досягнення припинення вогню для його гарантування.

"Військовий план був розроблений після зустрічі військових керівників у Парижі в понеділок, на якій було узгоджено стратегію створення сил та скоординовано плани з ЄС, НАТО, США та понад 200 планувальниками з 30 міжнародних партнерів", – пояснили в британському уряді.

Лідери також домовились, що планування в межах коаліції "має продовжуватися на постійній основі". "Це передбачатиме багатонаціональний оперативний штаб у Парижі під керівництвом Великої Британії та Франції, який контролюватиме всі тактичні та оперативні заходи", – ідеться в повідомленні.

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Через 12 місяців штаб буде перенесений до Лондона, зазначили в уряді Британії. Крім того, після розгортання сил "коаліції охочих" у Києві також буде створено координаційну групу на чолі з британським військовим офіцером у званні генерал-майора.

"Коаліція охочих" також визначила завдання після припинення бойових дій між Росією та Україною: допомога українським Збройним Силам, а також забезпечення безпеки в повітрі та на морі.

Нагадуємо, так звана "коаліція охочих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

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