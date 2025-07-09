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Новини Зустріч коаліції охочих
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Зустріч "коаліції охочих" у Римі буде присвячена безпековим питанням і тиску на РФ, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Зустріч "коаліції охочих", яка відбудеться на полях Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, передусім буде присвячена безпековим питанням і тиску на Росію.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Міністр підтвердив, що на полях Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня відбудеться зустріч "коаліції охочих". Сибіга також озвучив питання, які обговорюватимуть під час зустрічі.

"Під час цієї зустрічі ключовим елементом, безумовно, буде безпека; кроки, які необхідно здійснити спільно нам, аби підняти ціну агресії для Росії в продовженні війни; як змусити Росію до справедливого миру; як змусити Росію до перемирʼя, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні Україні", - розповів глава МЗС.

Читайте також: Коаліція охочих проведе нову зустріч найближчим часом, - Мерц

Автор: 

Рим (38) Сибіга Андрій (557) Коаліція охочих (18)


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10.07.2025 00:06 Відповісти
Взагалі-то повна назва тієї коаліції "охочі/нерішучі"; як та дівка, як хоче обраного хлопця на собі женити, але не наважується йому запропонувати навіть секс.
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10.07.2025 00:15 Відповісти
тому чпокається зі всіма навколо крім нього ))
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10.07.2025 01:16 Відповісти
Говорили - балакали...
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10.07.2025 00:39 Відповісти
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 00:46 Відповісти
Сказано, кацапедло. Спати вали.
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10.07.2025 01:15 Відповісти
нескінченний словесний зельоний понос
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10.07.2025 01:15 Відповісти
Балачки, балачки ...безкінечні балачки без толку.
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10.07.2025 01:17 Відповісти
 
 