Зустріч "коаліції охочих" у Римі буде присвячена безпековим питанням і тиску на РФ, - Сибіга

Зустріч "коаліції охочих", яка відбудеться на полях Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, передусім буде присвячена безпековим питанням і тиску на Росію.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Міністр підтвердив, що на полях Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня відбудеться зустріч "коаліції охочих". Сибіга також озвучив питання, які обговорюватимуть під час зустрічі.

"Під час цієї зустрічі ключовим елементом, безумовно, буде безпека; кроки, які необхідно здійснити спільно нам, аби підняти ціну агресії для Росії в продовженні війни; як змусити Росію до справедливого миру; як змусити Росію до перемирʼя, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні Україні", - розповів глава МЗС.

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