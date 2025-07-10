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Новости Встреча коалиции желающих
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Встреча "коалиции желающих" в Риме будет посвящена вопросам безопасности и давлению на РФ, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Встреча "коалиции желающих", которая состоится на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, в первую очередь будет посвящена вопросам безопасности и давлению на Россию.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Министр подтвердил, что на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля состоится встреча "коалиции желающих". Сибига также озвучил вопросы, которые будут обсуждать во время встречи.

"Во время этой встречи ключевым элементом, безусловно, будет безопасность; шаги, которые необходимо осуществить совместно нам, чтобы поднять цену агрессии для России в продолжении войны; как заставить Россию к справедливому миру; как заставить Россию к перемирию, какие конкретные дополнительные элементы помощи нужны Украине", - рассказал глава МИД.

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Автор: 

Рим (65) Сибига Андрей (551) Коалиция желающих (18)


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Топ комментарии
+3
нескінченний словесний зельоний понос
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10.07.2025 01:15 Ответить
+3
Балачки, балачки ...безкінечні балачки без толку.
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10.07.2025 01:17 Ответить
+2
Взагалі-то повна назва тієї коаліції "охочі/нерішучі"; як та дівка, як хоче обраного хлопця на собі женити, але не наважується йому запропонувати навіть секс.
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10.07.2025 00:15 Ответить
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10.07.2025 00:06 Ответить
Взагалі-то повна назва тієї коаліції "охочі/нерішучі"; як та дівка, як хоче обраного хлопця на собі женити, але не наважується йому запропонувати навіть секс.
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10.07.2025 00:15 Ответить
тому чпокається зі всіма навколо крім нього ))
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10.07.2025 01:16 Ответить
Говорили - балакали...
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10.07.2025 00:39 Ответить
Сказано, кацапедло. Спати вали.
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10.07.2025 01:15 Ответить
нескінченний словесний зельоний понос
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10.07.2025 01:15 Ответить
Балачки, балачки ...безкінечні балачки без толку.
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10.07.2025 01:17 Ответить
Чергове униле переливання з пустого у порожнє
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10.07.2025 04:16 Ответить
Хто вам придумує такі пиззуваті назви, як "коаліція охочих"?
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10.07.2025 05:42 Ответить
Коаліція охочих, коаліція рішучих...вони не стомились безкінечно базікати без реальних, дієвих справ? Треба заснувати коаліцію стурбованих болтунів.
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10.07.2025 06:27 Ответить
Якшо лубинець то пусте місце то Сибіга повний дегенерат
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10.07.2025 06:36 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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10.07.2025 07:17 Ответить
Оман працює...
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10.07.2025 10:37 Ответить
 
 