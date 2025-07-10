Встреча "коалиции желающих" в Риме будет посвящена вопросам безопасности и давлению на РФ, - Сибига

Встреча "коалиции желающих", которая состоится на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, в первую очередь будет посвящена вопросам безопасности и давлению на Россию.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Министр подтвердил, что на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля состоится встреча "коалиции желающих". Сибига также озвучил вопросы, которые будут обсуждать во время встречи.

"Во время этой встречи ключевым элементом, безусловно, будет безопасность; шаги, которые необходимо осуществить совместно нам, чтобы поднять цену агрессии для России в продолжении войны; как заставить Россию к справедливому миру; как заставить Россию к перемирию, какие конкретные дополнительные элементы помощи нужны Украине", - рассказал глава МИД.

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